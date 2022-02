Ταύρε, χρειάζεται να χαλαρώσεις, να «αδειάσεις» λίγο το μυαλό σου, και το ΣΚ μπορεί να σου «προσφέρει» αυτή τη δυνατότητα

Κριός

Φαίνεται πως ζητήματα των επαγγελματικών θα σε απασχολήσουν αρκετά μέσα στο ΣΚ με κάποιο τρόπο, είτε σε επίπεδο σκέψεων-επαφώνείτε και πρακτικά με δουλειά που πρέπει οπωσδήποτε να βγει.

Ταύρος

Χρειάζεται να χαλαρώσεις, να «αδειάσεις» λίγο το μυαλό σου, και το ΣΚ μπορεί να σου «προσφέρει» αυτή τη δυνατότητα, ίσως και μέσω ενός ταξιδιού ή κάποιας μικρής απόδρασης.

Δίδυμοι

Το να είσαι ο εαυτός σου είναι πάντα η ασφαλέστερη «επιλογή», όχι μόνο γιατί «όλοι οι υπόλοιπο ρόλοι είναι πιασμένοι», αλλά κυρίως γιατί σου γλυτώνει την «ενέργεια» του «πώς περιμένουν οι άλλοι» να είσαι.

Καρκίνος

Μη βάζεις τον εαυτό σου στη διαδικασία της σύγκρισης με τους άλλους και τις (τέλειες) ζωές τους. Θα έχεις περισσότερες πιθανότητες έτσι να είσαι ευτυχισμένος.

Λέων

Λίγο παραπάνω «i like to move it, move it» θα μπορούσε να σε ανανεώσει σωματικά και ψυχικά. Μην το αμελείς.

Παρθένος

Άνετο ως επί το πλείστον το Σάββατο, θέλει βόλτες και χαλαρό προγραμματισμό, με δραστηριότητες και παρέες που είναι της απολύτου αρεσκείας σου.

Ζυγός

Καλές οι κοινωνικές συναναστροφές, αλλά και το να βρίσκεις χρόνο για me time είναι απαραίτητο, καθώς σε βοηθά εκτός των άλλων στην εξισορρόπηση του καθημερινού στρες.

Σκορπιός

Η συνειδητοποίηση ότι ορισμένες καταστάσεις που σου δημιουργούν πίεση είναι actually good για τη δική σου εξέλιξη, μπορεί να λειτουργήσει «αποκαλυπτικά» για σένα, Σκορπιέ μου.

Τοξότης

Το «παράθυρο ανοχής» σου απέναντι σε προσωπικές αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές καθορίζει το «αν και κατά πόσον» θα μπορέσεις να τις περιορίσεις.

Αιγόκερως

«Οδηγός επιβίωσης» για αυτό το ΣΚ: υιοθέτηση μιας «πέρα βρέχει» συμπεριφοράς και αποφυγή εμπλοκής σε αδιέξοδες συζητήσεις...

Υδροχόος

Ξάπλα, άραγμα και επιλογή του «σίγουρου και του εύκολου» γι’ αυτό το ΣΚ σου «πάει» σαφώς περισσότερο. Ας μη σε ενδιαφέρει τώρα να εντυπωσιάσεις.

Ιχθύες

Η δυνατότητα του να κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί με φίλους και σύντροφο είναι το ζητούμενο γι’ αυτό το ΣΚ. Αξιοποίησέ την χωρίς να ψάχνεις το super stimulation.

athensvoice.gr