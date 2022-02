Υδροχόε, ο Φεβρουάριος «σκάει μύτη» με μια Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου

Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Καλό μήνα! Έναρξη με μια Νέα Σελήνη στον Υδροχόο κάνει ο Φεβρουάριος (1/2), που σε προτρέπει να θέσεις τους στόχους σου στα επαγγελματικά, αναζητώντας τα κατάλληλα άτομα που μπορούν να βοηθήσουν στο όραμά σου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Βέβαια λόγω των δύσκολων όψεων που σχηματίζει με Κρόνο και Ουρανό μπορεί να βγάλει εντάσεις σε επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις, γι’ αυτό δείξε ψυχραιμία στις αντιδράσεις σου. Στις 4/2 ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία στον Αιγόκερω αποκαθιστώντας σταδιακά την επικοινωνία στον τομέα της καριέρας σου, αίροντας τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις που υπήρχαν αναφορικά με νέα σχέδια. Όταν στις 14/2 περάσει στον Υδροχόο θα έχει να σου «δώσει» περισσότερα στο κομμάτι της δικτύωσης και της συλλογικής δουλειάς. Η έμφαση πάντως σε όλη τη διάρκεια του μήνα θα είναι κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, λόγω της παρουσίας των πλανητών στον Αιγόκερω, καθώς και ο κυβερνήτης σου Άρης θα βρίσκεται σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 6/3, οπότε οι απαιτήσεις θα είναι αυξημένες, ενώ μπορεί να χρειαστεί να αναπροσαρμόσεις τον τρόπο εργασίας σου. Η Πανσέληνος στον Λέοντα (16/2) είναι μια συνθήκη που σου επιτρέπει να βιώσεις τη χαρά που ο έρωτας, τα παιδιά, η δημιουργικότητα, τα χόμπι, ο αθλητισμός και η τέχνη μπορούν να προσφέρουν. Από τις 18/2 που ο Ήλιος θα περάσει στους Ιχθείς μπαίνεις σε μια φάση «προετοιμασίας» για τα γενέθλια σου, που ζητά μεγαλύτερη φροντίδα στο κομμάτι της σωματικής και ψυχολογικής σου υγείας.

Ταύρος (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Καλό μήνα! Θετικός και βοηθητικός, ως επί το πλείστον, ο Φεβρουάριος για σένα, Ταύρε μου, εκτός από το ξεκίνημα του, που λόγω της δύσκολης Νέας Σελήνης στον Υδροχόο (1/2) που ενεργοποιεί εκ νέου το τετράγωνο Κρόνου-Ουρανού, φέρνοντας εκτός των άλλων και κοινωνικοπολιτικές αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, θα σε πιέσει περισσότερο, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Εκτός από την νευρικότητα, το άγχος και την τάση για ατυχήματα, θα υπάρχει και μια αντιδραστική διάθεση στον τομέα της καριέρας (ή και του σπιτιού για μερικούς) προερχόμενη τόσο από’ σένα, όσο και από τους γύρω σου. Με την επιστροφή όμως του Ερμή σε ορθή πορεία στον Αιγόκερω από τις 4/2 θα διαπιστώσεις πως η καθημερινότητα και η επικοινωνία αρχίζουν να «αμολάνε» σταδιακά, δίνοντας σου δυνατότητες να προωθήσεις τώρα νέα σχέδια στα επαγγελματικά, σε σχέση με τις σπουδές, με νομικές υποθέσεις, με το εξωτερικό, ακόμα και να κανονίσεις ένα ταξίδι που θα σε ανανεώσει. Μάλιστα η σύνοδος Αφροδίτης-Άρη στο ίδιο ζώδιο στις 16/2 σου δίνει το «σύνθημα» της απελευθέρωσης και της επέκτασης, βοηθώντας σε να ανοίξεις φτερά, πετώντας μακριά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, φέρνοντας ίσως και έναν έρωτα που μιλά «ξένες γλώσσες»! Η Πανσέληνος απέναντί σου στον Λέοντα την ίδια μέρα υπόσχεται όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα chez-toi, ενώ ίσως υπάρξει και ένα χαρμόσυνο νέο που αφορά την οικογένεια, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το τέλος του ζωδίου. Καλή στιγμή για μια ανακαίνιση, συγκατοίκηση ή μετακόμιση επίσης. Το εξάγωνο Δία-Ουρανού στις 18/2 μπορεί να φέρει μια ανέλπιστη θετική εξέλιξη στα επαγγελματικά ή τα προσωπικά (αρχές 2ου κυρίως), ενώ η είσοδος του Ήλιου στους Ιχθείς την ίδια μέρα αυξάνει τις κοινωνικές συναναστροφές, ευνοώντας την συλλογική δουλειά.

Δίδυμοι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Καλό μήνα! Με «ριζοσπαστική» διάθεση ξεκινά ο Φεβρουάριος, με μια Νέα Σελήνη στον Υδροχόο (1/2) που σε καλεί να σπάσεις τα δεσμά της συνήθειας και του φόβου, «ανοίγοντας πλώρη» για νέες εμπειρίες, αντιλήψεις, σχέσεις, προοπτικές στα επαγγελματικά κ.λπ., επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Όλα αυτά βέβαια δεν θα γίνουν χωρίς κάποιο «κόστος», αφού η αλλαγή συνήθως ενοχλεί όσους μένουν πίσω, στάσιμοι στις δικές τους «αγκυλώσεις», αυτό όμως δεν αφορά εσένα, που θα πρέπει πάντως να κάνεις υπομονή μέχρι τις 4/2 που ο κυβερνήτης σου Ερμής θα γυρίσει ορθόδρομος για να βάλεις μπρος σε νέα ξεκινήματα, ιδανικά δε από τις 14/2 που θα περάσει στον Υδροχόο, βοηθώντας σε περισσότερο σε επαφές, συναντήσεις, μετακινήσεις, εκκινήσεις κ.λπ. Τα οικονομικά και οι βαθύτερες συναισθηματικές σχέσεις θα σε απασχολήσουν έντονα καθ'όλη τη διάρκεια του μήνα, λόγω της παρουσίας των πλανητών στον Αιγόκερω, με τη σύνοδο Αφροδίτης-Άρη στις 16/2 να φέρνει μια εξέλιξη σε οικονομικές υποθέσεις που αφορούν κληρονομικά, φορολογικά, συνεταιρισμούς, διατροφές κ.λπ. ή σε μια παθιασμένη ερωτική σχέση. Η Πανσέληνος στον Λέοντα την ίδια μέρα είναι βοηθητική για θέματα σπουδών, επαφών με το εξωτερικό, συζητήσεων και συμφωνιών στα επαγγελματικά, διαφήμισης της δουλειάς σου κ.λπ., επηρεάζοντας ιδιαίτερα το τέλος του ζωδίου. Μια αναπάντεχη ευκαιρία στα επαγγελματικά είναι πιθανή με το εξάγωνο Δία-Ουρανού στις 18/2 (αρχές 2ου κυρίως), ενώ και η είσοδος του Ήλιου στους Ιχθείς την ίδια μέρα φέρνει τον τομέα της καριέρας στο προσκήνιο.

Καρκίνος (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Καλό μήνα! Στο ξεκίνημα του μήνα, η Νέα Σελήνη στον Υδροχόο (1/2) που επηρεάζει ιδιαίτερα τις αρχές του 2ου δεκαημέρου, σε καλεί να δεις χωρίς ωραιοποιήσεις την κατάσταση σε σχέση με τις βαθύτερες συναισθηματικές σου συνδέσεις, απομακρύνοντας τον εαυτό σου από άτομα, στα προσωπικά ή τα επαγγελματικά, που λειτουργούν τοξικά απέναντι σου, προβοκάροντας σε με κάθε ευκαιρία, πληγώνοντας «ύπουλα» την αίσθηση αυταξίας σου. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν επίσης και ξαφνικές εξελίξεις σχετικά με τα οικονομικά, ιδίως όσα σχετίζονται με κληρονομικά, περιουσιακά, δάνεια, ασφάλειες, φορολογικά κ.λπ. Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία από 4/2 θα βοηθήσει σταδιακά στην εξεύρεση λύσεων, ενώ το πέρασμα του απέναντι σου στον Αιγόκερω στις 14/2 θα έρθει να «συναντήσει» τους υπόλοιπους πλανήτες σε αυτό το ζώδιο (Αφροδίτη, Άρη, Πλούτωνα) γεγονός που δείχνει ότι ο τομέας των σχέσεων και των συνεργασιών έχει να βγάλει πολύ «ζουμί» μέσα στον Φεβρουάριο. Οι απαιτήσεις και οι αιτιάσεις των άλλων προς το άτομο σου μπορεί να οδηγήσουν σε νεύρα, στρες, διαφωνίες και ρήξεις, αν τα όρια σου δεν γίνονται σεβαστά, με τη σύνοδο Αφροδίτης-Άρη στις 16/2 να κορυφώνει την ένταση σε ήδη επιβαρυμένες σχέσεις, αν και για τους αδεσμεύτους μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά, φέρνοντας νέες, γεμάτες πάθος, γνωριμίες. Την ίδια μέρα σχηματίζεται και η Πανσέληνος στον Λέοντα που μπορεί να δώσει βοήθειες στα οικονομικά, μέσα από μια χρηματοδότηση, έναν διακανονισμό, κάποιο μπόνους κ.λπ., επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στο τέλος του ζωδίου. Η είσοδος του Ήλιου στους Ιχθείς στις 18/2 θα βελτιώσει τη διάθεσή σου, προσφέροντας ανάσες χαλάρωσης μέσα στην καθημερινότητα.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Καλό μήνα! Με «φούρια» μπαίνει ο Φεβρουάριος, φέρνοντας κάποια αναστάτωση σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις λόγω της Νέας Σελήνης στον Υδροχόο (1/2) που «κοντράρεται» άσχημα με Κρόνο και Ουρανό, βγάζοντας και έκρυθμες καταστάσεις στην κοινωνικοπολιτική σκηνή, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Θα υπάρχει στρες και νευρικότητα, ωστόσο σε σχέσεις που έχουν βρει τα «πατήματα» τους και στηρίζονται σε γερά θεμέλια θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, ενώ δεν αποκλείονται προτάσεις για νέες συνεργασίες ή ξαφνικές γνωριμίες για μερικούς. Οποιαδήποτε νέα αρχή, συμφωνία, συμβόλαιο κ.λπ. όμως θα πρέπει να γίνει μετά τις 4/2 που ο Ερμής θα έχει επιστρέψει σε ορθή πορεία, «ξεμπλοκάροντας» σταδιακά τις επικοινωνίες και τις συνεννοήσεις, βοηθώντας σε να μπεις «σε μια σειρά» μέσα στην καθημερινότητα, αλλά και σε σχέση με τους προσωπικούς σου στόχους υγείας, ρίχνοντας το βάρος στον τομέα της διατροφής και της άσκησης, καθώς με τόσους πλανήτες στον Αιγόκερω η φυσική σου κατάσταση απαιτεί prioritizing σε σχέση με τα υπόλοιπα, αφού οι υποχρεώσεις μέσα στη μέρα θα είναι πολλές. Με τη σύνοδο Αφροδίτης-Άρη στο ίδιο ζώδιο στις 16/2 θέλει λίγη προσοχή σε εντάσεις με συνεργάτες, συναδέλφους, υπαλλήλους, πελάτες κ.λπ., ιδίως αν υπήρχαν «προηγούμενα», ίσως όμως παίξει και ένα je t’ aime στον εργασιακό χώρο. Την ίδια μέρα πραγματοποιείται η Πανσέληνος του μήνα στο ζώδιό σου και η ικανοποίηση των προσωπικών σου αναγκών και επιθυμιών «χτυπάει κόκκινο», ιδιαίτερα για τους γεννημένους τελευταίες μέρες. Η είσοδος του Ήλιου στους Ιχθείς (18/2) ζητά συναισθηματική ηρεμία, αλλά και ενασχόληση με τα θέματα των οικονομικών φορολογικά, κληρονομικά, επενδύσεις, δάνεια κ.λπ.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Καλό μήνα! Ο Φεβρουάριος, first few days aside, είναι από τους πλέον υποστηρικτικούς μήνες για το δικό σου ζώδιο και θα πρέπει πραγματικά να τα σ£@τ@σ€ις really bad για να μην δεις την εύνοια στα σχέδια σου, προσωπικά και επαγγελματικά. Το ξεκίνημα είναι λίγο πιο νευρικό με την Νέα Σελήνη στον Υδροχόο (1/2) που ενεργοποιεί εκ νέου το τετράγωνο Κρόνου-Ουρανού, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Δουλειά και υποχρεώσεις στην καθημερινότητα «πρεσάρουν» insieme και θα πρέπει να δώσεις στην σωματική και ψυχολογική σου υγεία την σημασία που της πρέπει, φροντίζοντας την ουσιαστικά. Για μερικούς ίσως υπάρξει και μια νέα πρόταση στη δουλειά μέσα στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον μέχρι τις 4/2 για να βάλεις μπρος σε νέα ξεκινήματα, καθώς τότε ο κυβερνήτης σου Ερμής θα γυρίσει σε ορθή πορεία, αφαιρώντας εμπόδια και καθυστερήσεις από τον «διάβα» σου, «ξεμπλέκοντας» σταδιακά και το επικοινωνιακό κουβάρι. Η παρουσία των πλανητών στον Αιγόκερω υπόσχεται δημιουργικότητα, χαρά, ενασχόληση με χόμπι και δραστηριότητες που σε χαλαρώνουν, ευκαιρίες σε θέματα παιδιών και ερωτικών, με την σύνοδο Αφροδίτης-Άρη στις 16/2 να είναι σούπερ για να αναζωπυρώσεις το πάθος στη σχέση σου, να βρεις έναν έρωτα που σε παθιάζει αν είσαι ελεύθερος, να επενδύσεις σε κάποιο καλλιτεχνικό ταλέντο που σε συγκινεί βαθιά. Την ίδια μέρα σχηματίζεται και η Πανσέληνος στον Αιγόκερω, που μπορεί να δραματοποιήσει αρκετά το συναίσθημα, δείχνοντας και κάποιο παρασκήνιο στη δουλειά, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το τέλος του ζωδίου. Η είσοδος του Ήλιου απέναντί σου στους Ιχθείς (18/2) φέρνει προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες στο προσκήνιο.

Ζυγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Καλό μήνα! Με μια «αλλοπρόσαλλη» Νέα Σελήνη στον, κατά τα αλλά, φιλικό Υδροχόο κάνει «ποδαρικό» ο Φεβρουάριος, διατηρώντας τη νευρικότητα σε υψηλά επίπεδα, έτσι για να μην ησυχαζ, εεμ, βαριόμαστε ήθελα να πω, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Με αυτό το φεγγάρι δεν αποκλείεται να «σκάσουν» διάφορα θεματάκια που δημιουργούν πίεση σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, από αποκαλύψεις στα ερωτικά που δοκιμάζουν αντοχές, «παίδεμα» με παιδιά αν είσαι γονιός, οικονομικά ατοπήματα από συνεργάτες, συγγενείς, σύντροφο που αγνοούσες κ.λπ., μολονότι δεν είναι από αυτούς που «βάλλονται» άμεσα. Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία από τις 4/2 θα βελτιώσει κάπως την επικοινωνία, αν και πιο βοηθητικός για’ σένα θα γίνει μετά τις 14/2 που θα περάσει στον Υδροχόο. Σε όλη τη διάρκεια του μήνα το focus θα είναι στον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού, λόγω της παρουσίας των πλανητών στον Αιγόκερω, που θα δοκιμάσουν την ψυχική ηρεμία και τις αντοχές σου, καθώς θέματα με συγγενείς μεγαλύτερης ηλικίας που χρειάζονται τη βοήθεια σου, συνεννοήσεις με συγκάτοικους και σύντροφο ή ζητήματα ακινήτων, όπως μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες, μετακομίσεις, ανακαινίσεις, επιδιορθώσεις κ.λπ, θα απαιτήσουν αρκετό χρόνο και ενέργεια, με τη σύνοδο Αφροδίτης-Άρη στις 16/2 να θέλει λίγη προσοχή, αν και η Πανσέληνος στον Λέοντα την ίδια μέρα είναι θετική για κοινωνικές επαφές, δικτύωση και πρόοδο σε συλλογικά πρότζεκτς, ιδιαίτερα για τους γεννημένους τελευταίες μέρες. Με την είσοδο του Ήλιου στους Ιχθείς (18/2) θα πρέπει να ρίξεις το «βάρος» σου στην βελτίωση της υγείας και της φυσικής σου κατάστασης.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Καλό μήνα! Το ξεκίνημα του Φεβρουαρίου είναι αρκετά νευρικό και «άχαρο», εξαιτίας της Νέας Σελήνης στον Υδροχόο (1/2) που ενεργοποιεί εκ νέου το τετράγωνο Κρόνου-Ουρανού, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Η ενέργεια και η διάθεση σου θα είναι κάπως πεσμένες και πιθανώς να υπάρξουν ξαφνικά γεγονότα προς αντιμετώπιση στο σπίτι -σχετικά με μια συγκατοίκηση, μετακόμιση- στην οικογένεια, σε μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση, όπου πλέον τα πράγματα μπορεί να πιέζουν προς μια αλλαγή αντιμετώπισης και δράσης, για να αισθάνεσαι μεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή σου. Όλα αυτά βέβαια καλό είναι να τα σκεφτείς μετά τις 4/2 που ο Ερμής θα έχει επιστρέψει σε ορθή πορεία, βοηθώντας την αντίληψη και την λειτουργία σου μέσα στην καθημερινότητα. Ο τομέας της επικοινωνίας, των μετακινήσεων, των επαγγελματικών επαφών, των σπουδών, της δικτύωσης με το εξωτερικό και της διαφήμισης της δουλειάς σου θα έχει έμφαση αυτό τον μήνα λόγω της παρουσίας των πλανητών στον Αιγόκερω, με τη σύνοδο Αφροδίτης-Άρη στις 16/2 να φέρνει ιδέες και σχέδια για το μέλλον, αλλά ίσως και κάποιο διαδικτυακό je t’ aime για τους αδέσμευτους, ενώ η Πανσέληνος στον Λέοντα την ίδια μέρα προμηνύει εξελίξεις στον τομέα της καριέρας για τους γεννημένους τελευταίες μέρες. Το τυχερό εξάγωνο Δία-Ουρανού στις 18/2 μπορεί να φέρει μια unexpected νέα γνωριμία στα αισθηματικά (αρχές 2ου κυρίως), ενώ η είσοδος του Ήλιου στους Ιχθείς την ίδια μέρα θα αυξήσει τη δημιουργικότητα και τη διάθεση για ενασχόληση με δραστηριότητες που σε διασκεδάζουν.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)

Καλό μήνα! Νευρική έναρξη κάνει ο Φεβρουάριος με τη Νέα Σελήνη στον Υδροχόο (1/2) που «κονταροχτυπιέται» με Κρόνο και Ουρανό, επηρεάζοντας ιδιαίτερα όσους έχουν γενέθλια στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Η καθημερινότητα βγάζει απρόοπτα, τρέξιμο αλλά και νεύρα, ειδικά όταν νιώθεις ότι στο κομμάτι της συνεννόησης δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, εκνευρίζοντας και τον εαυτό σου που δεν λέει να καταλάβει ότι πρέπει να βάλει «κόφτη» στην ενέργεια και στον χρόνο που σπαταλά με ανθρώπους -ακόμα και πολύ κοντινούς- που τον καταπιέζουν φουλ. Μην ξεχνάς πως ο Ερμής είναι ανάδρομος, οπότε τα πράγματα στην επικοινωνία θα βελτιωθούν σταδιακά από τις 4/2 και κάτω. Καθ'όλη τη διάρκεια του μήνα θα ρίξεις το «βάρος» σου στα πρακτικά των επαγγελματικών, αλλά και των οικονομικών, βίισκοντας λύσεις σχετικά με δάνεια, χρέη, διακανονισμούς, ψάχνοντας τρόπους να αυξήσεις ή να συμπληρώσεις το εισόδημα σου, μέσω μιας δεύτερης δουλειάς ή της προσέγγισης κάποιων «δυνατών» πελατών αν έχεις μια επιχείρηση κ.λπ., αν και τα έξοδα μπορεί να είναι αυξημένα. Μάλιστα η σύνοδος Αφροδίτης-Άρη στις 16/2 θα βγάλει όρεξη για big spending και λούσα, ωστόσο αξίζει μερικές φορές να δίνεις αυτό το extra για να περνάς καλά. Η Πανσέληνος στον Λέοντα την ίδια μέρα είναι υποστηρικτική για επαγγελματικά σχέδια, θέματα σπουδών, επαφών με το εξωτερικό, αλλά και ταξιδιών, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το τέλος του ζωδίου, επομένως δεν θα ήταν κακή ιδέα να κανόνιζες ένα μακρινό ταξίδι με το amore this Valentine! Το εξάγωνο Δία-Ουρανού στις 18/2 μπορεί να φέρει μια ανέλπιστη ευκαιρία στα επαγγελματικά ή σε σχέση με κάποιο ακίνητο (αρχές 2ου κυρίως), ενώ με την είσοδο του Ήλιου στους Ιχθείς την ίδια μέρα, το κομμάτι του σπιτιού θα σε απασχολήσει περισσότερο.

Αιγόκερως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Καλό μήνα! Η Νέα Σελήνη στον Υδροχόο στο ξεκίνημα του μήνα (1/2) βγάζει άγχος και ενδεχομένως κάποια απρόοπτα σχετικά με τα οικονομικά και τα επαγγελματικά, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Δεν αποκλείεται ωστόσο να υπάρξουν και ευκαιρίες για νέες συνεργασίες για μερικούς, με καλό οικονομικό όφελος. Φυσικά οποιοδήποτε νέο ξεκίνημα θα πρέπει να το αφήσεις για μετά τις 4/2 όπου ο Ερμής θα γυρίσει σε ορθή πορεία στο ζώδιο σου μέχρι 14/2, αποκαθιστώντας σταδιακά την επικοινωνία (θα του πάρει λιγάκι να βρει την ταχύτητα του, οπότε δώσε χρόνο), βοηθώντας σε να κατασταλάξεις σε αποφάσεις, αν και το τρέξιμο θα είναι for real. Φυσικά με τόσους πλανήτες στο ζώδιο σου (Ερμή ως 14/2, Άρη, Αφροδίτη, Πλούτωνα) δεν τον λες και χαλαρό τον Φεβρουάριο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το κίνητρο, η ενέργεια και ο δυναμισμός για να παράξεις αποτελέσματα στα επαγγελματικά και τα προσωπικά. Η σύνοδος Αφροδίτης-Άρη στο ζώδιο σου στις 16/2 είναι σούπερ για φλερτ, για να αναθερμάνεις τον έρωτα σου με τον άνθρωπο σου (μολονότι σε σχέσεις με προβλήματα μπορεί να δυναμιτίσει το κλίμα) αλλά και για να κυνηγήσεις έναν επαγγελματικό στόχο, αν και η Πανσέληνος στον Λέοντα την ίδια μέρα μπορεί να δραματοποιήσει το συναίσθημα, περιπλέκοντας λίγο και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τρίτους, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους τελευταίες μέρες. Η είσοδος του Ήλιου στους Ιχθείς (18/2) θα βελτιώσει τη διάθεση σου, αυξάνοντας τις επαφές μέσα στην καθημερινότητα.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Καλό μήνα! Ο Φεβρουάριος «σκάει μύτη» με μια Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου που ενεργοποιεί εκ νέου το τετράγωνο Κρόνου-Ουρανού, με τις αλλαγές να προβλέπονται ως η μόνη σταθερά και για φέτος, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Πιθανότατα να υπάρξει ένα γεγονός ή μια ανάγκη για εξέλιξη στο κομμάτι του σπιτιού και της οικογένειας, όπως μια μετακόμιση, μια μετανάστευση σε χώρα του εξωτερικού, ή μια άλλου είδους «απομάκρυνση» από σχέσεις που σε καταπιέζουν και σε περιορίζουν. Το άγχος που εκλύεται από τέτοιες καταστάσεις είναι μεγάλο, έχεις όμως τη δύναμη να τα καταφέρεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αλλαγή θα γίνει απαραίτητα άμεσα, αφού αν έχεις γενέθλια these days, επηρεάζεσαι καθ'όλη την γενέθλια χρονιά σου. Η επιστροφή πάντως του Ερμή σε ορθή πορεία από 4/2 και ακόμα περισσότερο από 14/2 που θα περάσει στο ζώδιο σου θα σε βοηθήσει να σκεφτείς τις κινήσεις σου, αν και γενικά ο Φεβρουάριος είναι πιο πολύ μήνας προετοιμασίας και «ανεφοδιασμού», παρά δράσης. Η εστίαση σου πρέπει να είναι στο κομμάτι του σωματικού και ψυχολογικού σου well-being, «τελειώνοντας» παράλληλα με καταστάσεις στα επαγγελματικά και τα προσωπικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Η Πανσέληνος μάλιστα απέναντι σου στον Λέοντα (16/2) μπορεί να δημιουργήσει το πλαίσιο για ένα «αντίο» ή αντίθετα για μια περαιτέρω εξέλιξη μιας υγιούς σχέσης/ συνεργασίας για μερικούς, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους γεννημένους τελευταίες μέρες. Το εξάγωνο Δία-Ουρανού στις 18/2 μπορεί να φέρει ένα ξαφνικό θετικό νέο σχετικά με τα οικονομικά, την οικογένεια ή ένα ακίνητο (αρχές 2ου κυρίως), ενώ την ίδια μέρα τα γενέθλια σου ολοκληρώνονται, καθώς ο Ήλιος εισέρχεται στους Ιχθείς.

Ιχθύες (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Καλό μήνα! Η αρχή του μήνα μπορεί να είναι κάπως «άχαρη» για το ζώδιό σου, στην πορεία όμως ο Φεβρουάριος θα τα πάει καλύτερα. Και αυτό γιατί η Νέα Σελήνη στον Υδροχόο, που επηρεάζει ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου (1/2), βγάζει κούραση, σωματικά και ψυχολογικά, αλλά και τάση για παρεξηγήσεις με άτομα που δεν δύνανται να καταλάβουν ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου, ή ότι τουλάχιστον εσύ δεν προτίθεσαι να γίνεις «χαλάκι» για να ικανοποιήσεις τις δικές τους απαιτήσεις. Πάρε τον χρόνο σου και αφιέρωσε την ενέργεια σου στην φροντίδα του εαυτού σου. Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία από 4/2 θα βοηθήσει αρκετά στην εξομάλυνση των επικοινωνιών σου, με ολόκληρο τον μήνα να κάνει focus στις επαγγελματικές επαφές, την κοινωνική δικτύωση, τη συλλογική δουλειά, τις φιλικές, προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, λόγω της παρουσίας των πλανητών στον Αιγόκερω, βοηθώντας σε να θέσεις στόχους για τη νέα χρονια, αλλά και να κάνεις «ξεπαρεού» από τοξικές συναναστροφές. Η σύνοδος Αφροδίτης-Άρη στις 16/2 μπορεί μάλιστα να βγάλει ένταση σε μια σχέση, συνεργασία ή φιλία που «μπάζει», προσφέροντας αντίθετα ερωτισμό και πάθος σε healthy relationships. Η Πανσέληνος στον Λέοντα την ίδια μέρα ζητά εκ νέου την προσοχή σου στα θέματα της υγείας, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το τέλος του ζωδίου. Τα φετινά σου γενέθλια ξεκινούν στις 18/2, φιλοξενώντας μάλιστα την ίδια μέρα το τυχερό εξάγωνο Δία-Ουρανού, δίνοντας σου δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ανοιχτούς ορίζοντες.

