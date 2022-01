Δίδυμε, το κομμάτι διατροφής και άσκησης θέλει περισσότερη «τάξη»

Κριός

Η αυτοκατηγορία ως τακτική για όλα τα στραβά που υπάρχουν στη σχέση σου μπορεί να σε παγιδεύσει σε έναν φαύλο κύκλο ενοχής. Λίγο μαλάκωμα χρειάζεται.

Ταύρος

Οι προσεκτικοί χειρισμοί στις επαγγελματικές σου σχέσεις δεν συνεπάγονται συναισθηματισμούς, απλά καλύτερη ροή επικοινωνίας. Δοκίμασέ το.

Δίδυμοι

Το κομμάτι διατροφής και άσκησης θέλει περισσότερη «τάξη», μέσα από μια ανανεωμένη ρουτίνα που σου ταιριάζει και εξυπηρετεί την υγεία σου στο maximum.

Καρκίνος

«Παγώνω, παγώνω, χωρίς εσένα λιώνω» βλέπεις την αντίθεση; Όπως δεν μπορεί να παγώνεις και να λιώνεις ταυτόχρονα, έτσι δεν μπορεί να μισείς και να αγαπάς το ίδιο άτομο at the same time. Διαφωνείς, είπες;

Λέων

Δώσε βάση στις απαιτήσεις δουλειάς και συνεργατών, χωρίς όμως να τις συνδυάζεις με υπέρτατη ανάλυση, γιατί έτσι κινείσαι προς λάθος κατεύθυνση.

Παρθένος

Αν ανήκεις σε αυτούς που εργάζονται και σήμερα άσε την κλάψα και μοίρασε σωστά τον χρόνο σου, ώστε να σου μείνει λίγος και για ξεκούραση.

Ζυγός

Τα οικονομικά σου θέλουν λίγο συμμάζεμα ή και παραπάνω τρέξιμο σχετικά με κάποια κληρονομικά και θέματα ακινήτων. Μην αναβάλεις τις απαραίτητες επικοινωνίες.

Σκορπιός

Αρκετή πίεση και σήμερα σε επίπεδο επαγγελματικών και οικογενειακών και χρειάζεται να μετρήσεις αν αξίζει να εμπλακείς περισσότερο συναισθηματικά ή απλά να σφυρίξεις «κλέφτικα».

Τοξότης

Έχεις μία ένταση που δεν ξέρεις πού οφείλεται.

Αιγόκερως

Από σήμερα ο ανάδρομος Ερμής περνά στο ζώδιό σου, οπότε μέχρι τις 3/2 θα σε πιέσει περισσότερο και νοητικά και πρακτικά. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις, υπογραφές και ακριβές αγορές, ιδιαίτερα προϊόντων τεχνολογίας.

Υδροχόος

Το πώς διαχειρίζεσαι μια σχέση που τελείωσε, ενώ το συναίσθημα για τον άλλο παραμένει ακόμη είναι ένα δύσκολο «έργο», που το μόνο σίγουρο είναι πως χρειάζεται χρόνο.

Ιχθύες

Πώς κατάφερες να κουραστείς; Γιατί η όλη φάση σου φαίνεται σοβαρή;

