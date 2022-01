Υδροχόε, όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς μπορεί να σου προσφέρει ευχαρίστηση είναι πιο πιθανό να αναζητήσεις τους λάθος ανθρώπους στα προσωπικά







Κριός

Η δημιουργική διάθεση μπορεί να βοηθήσει στα επαγγελματικά, ενώ τα οικονομικά θέλουν σίγουρα πιο «ψυχρή» αντιμετώπιση. Για μερικούς η Τετάρτη μπορεί να έχει και αρκετό ερωτικό ενδιαφέρον.

Ταύρος

Επαγγελματικά και οικογενειακά μπορούν να βγάλουν περισσότερη πίεση σήμερα, ενώ ίσως σε αγχώνει και η εξέλιξη ενός πρακτικού ζητήματος σχετικά με κάποιο ακίνητο, π.χ. μια μεταβίβαση, μια αγοραπωλησία κ.λπ.

Δίδυμοι

Πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να αλλάξουν αυτά που για τους άλλους είναι «εξόφθαλμα φάουλ», απλά γιατί δεν ασχολούνται καθόλου με την «αυτοπαρατήρηση». Κοινώς, αδιαφορούν για τον αντίκτυπο που έχει η συμπεριφορά τους.

Καρκίνος

Τα οικονομικά θα σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα και χρειάζεται να τα τακτοποιήσεις αναζητώντας ίσως άλλες λύσεις από αυτές που είχες αρχικά σκεφτεί.

Λέων

Μείνε στα θετικά σήμερα, κρατώντας μια επιφύλαξη για όσα δεν συμφωνούν απολύτως με την οπτική σου στη σχέση με ένα φίλο, σύντροφο ή συνεργάτη.

Παρθένος

«Το fitness πολύ εμίσησαν, την καλή υγεία όμως ουδείς». Μόνο που για να ισχύσει το δεύτερο, πρέπει να μην ξεχνάς να «εφαρμόζεις» το πρώτο μέσα στην καθημερινότητα σου.

Ζυγός

Ίσως πρέπει να αναρωτηθείς σοβαρά αν νιώθεις ασφάλεια μέσα σε μια «ήρεμη σχέση» ή αν αντίθετα you need some shit in your love life για να αισθάνεσαι «ζωντανός».

Σκορπιός

Ποιός είπε ότι με την τηλεργασία εξαφανίζεται τo burnout; Το άγχος για τη δουλειά μπορεί μια χαρά να «τρυπώσει» και μέσα από την «βολή» του δικού σου χώρου και μάλιστα πιο «ύπουλα». Watch out λοιπόν.

Τοξότης

Το να σκέφτεσαι ότι υπάρχει πάντα κάτι καλύτερο από’ αυτό που τώρα έχεις διαλέξει είναι λίγο «παγίδα», γιατί μπορεί να μην καταλήξεις ποτέ ευχαριστημένος στο παρόν.

Αιγόκερως

Ζητήματα οικονομικής και ερωτικής φύσεως είναι μάλλον πιο ψηλά στη «λίστα» σου για σήμερα, αν και γενικά η Τετάρτη είναι πιο «ήπια».

Υδροχόος

Όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς μπορεί να σου προσφέρει ευχαρίστηση είναι πιο πιθανό να αναζητήσεις τους λάθος ανθρώπους στα προσωπικά. Αυτογνωσία first.

Ιχθύες

Ωραίο το να αισθάνεσαι «άνετα» μέσα στο σώμα σου, όμως αυτό δε γίνεται δυστυχώς από μόνο του, αλλά είναι αποτέλεσμα πειθαρχίας και συνέπειας. Yap.

athensvoice.gr