Κριός

Μολονότι ίσως «κουβαλάς» μια περίεργη διάθεση σήμερα, μπορείς να έχεις αποτέλεσμα στα σχέδια σου, κλείνοντας εκκρεμότητες, αν έχεις κάνει την σωστή προετοιμασία.

Ταύρος

Θέλεις επειγόντως να αλλάξεις παραστάσεις, αλλά έχεις κουραστεί πλέον με την όλη Covid επικαιρότητα, που ίσως επηρεάσει και κάποια σχέδια που είχες για ένα ταξίδι.

Δίδυμοι

Αν αισθάνεσαι λίγο «πτωματέξ» today και μπορείς να ξεκινήσεις νωρίτερα την άδειά σου, μην το σκέφτεσαι καν. Αν αυτό «δεν παίζει», απόλαυσε τουλάχιστον ένα ζεστό ρόφημα με λαχταριστό κρουασάν από το Fika Athens.

Καρκίνος

Όπως λένε και οι ψυχολόγοι, πρέπει να επιλέξεις που θέλεις να ζεις, στο θαύμα ή στο τραύμα; The choice is yours, με την συμβουλή βέβαια να είναι να αφήσεις πίσω σου «απομεινάρια» που σε βαραίνουν ακόμα, εν όψει και της νέας χρονιάς.

Λέων

Σου ‘ρχεται να φας τα μπιλάκια του γκι από τη «λύσσα» σου, αφού η νέα επέλαση της Όμικρον Πρωτοχρονιάτικα μοιάζει σαν κακό παραμύθι των αδερφών Γκριμ. Σόρρυ, εφιάλτης ήθελα να πω.

Παρθένος

Η λογική λέει, ότι υπάρχει και ένα όριο στο πόσο καιρό είσαι με κάποιον που «έχει potential». Δεν είναι πρότζεκτ οι γκόμενοι.

Ζυγός

Όταν στην σχέση παίζουν θέματα εμπιστοσύνης, αντί να ψάχνεις συνεχώς τι κρύβεται από κάτω, spend time with yourself για το αν το ψάξιμο αξίζει τον κόπο, την ενέργεια κ.λπ...

Σκορπιός

Η αβεβαιότητα και ο διαρκής υποσυνείδητος φόβος που δημιουργεί η πανδημία έχουν και κοινωνικομεταφυσικές ερμηνείες, τύπου: «όταν η μαγεία της σήψης συναντά την ψυχολογία της ύβρης».

Τοξότης

Η σύνδεση σχεδίων και πραγματικότητας λειτουργεί καλύτερα όταν σκέφτεσαι και λίγο έξω από την εαυτό σου. Right?

Αιγόκερως

Θύμησες ή τραύματα του παρελθόντος που δεν έχουν επεξεργαστεί μπορεί να στα «σκάσουν» λιγάκι σήμερα, κυρίως αν είσαι γεννημένος στο τέλος του 1ου δεκαημέρου, έλεγξε όμως τον εαυτό σου και μην «τσιμπήσεις» καλύτερα.

Υδροχόος

Η Πέμπτη βγάζει μια αποφασιστικότητα σε στόχους που αφορούν τη συλλογική δουλειά, μέσα από καλά μελετημένες πρωτοβουλίες που εξυπηρετούνε τη δράση σου.

Ιχθύες

Απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα, έχοντας αρκετό drive για να τα καταφέρεις.

