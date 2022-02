Καρκίνε, να το ρίξεις και λιγάκι έξω με την παρέα και το ταίρι σου για κάνα ζουμερό μπριζολάκι, «επιβάλλεται»

Κριός

Αν και η Τσικνοπέμπτη μπορεί να βγάλει τάσεις φυγής, αφού θα προτιμούσες να συνδυάζεται με ένα ωραίο ταξιδάκι, ωστόσο είναι θετική για επαγγελματικές επαφές, συζητήσεις, interviews για δουλειά κ.λπ.

Ταύρος

Η Τσικνοπέμπτη βοηθά σε επαγγελματικές συζητήσεις, οικονομικές διαπραγματεύσεις, αλλά και στο φλερτ, ενώ μάλλον δεν θα λείψει και το χαλαρό «πίτσι-πίτσι» με φίλους, σύντρόφο και αγαπημένα πρόσωπα.

Δίδυμοι

Δεν είναι κακή ιδέα να προσπαθήσεις για ένα reconciliation σε μια προσωπική σχέση σήμερα (με σύντροφο, φίλο, συνεργάτη) ιδανικά ξερογλείφοντας από κοινού μια πιατέλα αρνίσια παιδακια. Ε, αν δεν δουλέψει κι αυτό...

Καρκίνος

Με good vibes η Τσικνοπέμπτη, δίνοντας «αβάντες» σε συζητήσεις για τη δουλειά, παρουσιάσεις, interviews, θέματα σπουδών, ενώ το να το ρίξεις και λιγάκι έξω με την παρέα και το ταίρι σου για κάνα ζουμερό μπριζολάκι, «επιβάλλεται».

Λέων

Και ήρθε η Τσικνοπέμπτη και χαρά μεγάλη για να «ξαμοληθείς» με την παρέα φίλων, συντρόφου, παιδιών, σκυλιών για να γελάσει -αλλά και να χορτάσει- ο «ματσαλιάγκας» σου.

Παρθένος

Η σημερινή μέρα σου πάει πολύ romantic wise και δεν θα ήταν κακή ιδέα να οργανώσεις ένα πρωτότυπο meat feast για δύο στο σπίτι και να τσικνίσεις με τον αγαπημένο σου.

Ζυγός

Θέματα σπιτιού, ακινήτων και οικογένειας μπορούν να πάνε καλύτερα σήμερα (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα), με την φετινή Τσικνοπέμπτη να είναι και αρκετά κοινωνική, οπότε πες «ναι» σε εξόδους για να την απολαύσεις.

Σκορπιός

«Βουρ στο ψητό» κυριολεκτικά και μεταφορικά σήμερα, αφού το φλερτ ευνοεί τους τολμηρούς (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα), ενώ παρουσιάσεις και θέματα δουλειάς που σχετίζονται με κόσμο μπορούν να πάνε επίσης καλά.

Τοξότης

Έφτασε η μέρα που μπορείς να «γουρουνιάσεις» με την ψυχή σου χωρίς να νιώθεις εκτός κλίματος, αφού και οι άλλοι είναι στο ίδιο mood, ενώ «η χοληστερίνη μπορεί να περιμένει». Εμπρός λοιπόν!

Αιγόκερως

Πολύ βοηθητική η Τσικνοπέμπτη για να προωθήσεις τα σχέδια σου στη δουλειά και στις σπουδές, να κάνεις συζητήσεις και εμπορικές δοσοληψίες (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Εκμεταλλεύσου την κατάλληλα.

Υδροχόος

Ω ναι. Η μέρα της «απενοχοποιημένης κραιπάλης» έφτασε και έχει Αφροδίτη εξάγωνο Ποσειδώνα on top of that, επομένως έχει να πέσει «τρελό τσιμπούσι». Enjoy.

Ιχθύες

Θετική η Τσικνοπέμπτη για επαγγελματικές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, εμπορικές συμφωνίες, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις στη δουλειά, ιδιαίτερα για τους γεννημένους του 3ου δεκαημέρου, ενώ σίγουρα θα μείνει χρόνος για «taki taki rumba και γαρδούμπα».

