Κριός

Δύσκολο κάποιες φορές να βρεθεί το liaison ανάμεσα σ’ αυτά που ξέρεις ότι πρέπει να γίνουν και στο drive για να τα κάνεις πράξη.

Ταύρος

Μια εξόδους με φίλους για ένα ποτό, ένα φαγητό ή έστω για λίγο κουτσομπολιό είναι must σήμερα για να απολαύσεις μερικές πολύτιμες στιγμές ξεγνοιασιάς.

Δίδυμοι

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις των επαγγελματικών σε απασχολούν μάλλον περισσότερο και χρειάζεται να κάνεις ένα revisit στα βασικά skills, ακόμα κι αν αυτό σου φαίνεται boring.

Καρκίνος

Better day today για να «τρέξεις» τα πλάνα στη δουλειά, να κάνεις τις επαφές σου, αλλά και να βρεις λίγο χρόνο just for you.

Λέων

Ίσως καταφέρεις να βγάλεις ευκολότερα άκρη με οικονομικά ζητήματα -λογαριασμούς, διακανονισμούς, φορολογικά κ.λπ- σήμερα, πάρε όμως και λίγο χρόνο για ψυχολογικό reset, το χρειάζεσαι αφού.

Παρθένος

Οταν σε ασυνείδητο επίπεδο δεν πιστεύεις στην πραγματική σου αξία και στο ότι δικαιούσαι ως άνθρωπος την αγάπη, μοιραία οι επιλογές σου θα έρθουν να επιβεβαιώσουν αυτήν σου την πεποίθηση. Μόνη λύση; η αυτογνωσία.

Ζυγός

Καλό και «άγιο» το σουβλάκι, δεν είναι όμως και για κάθε μέρα. Και το ταπεινό μπροκολάκι έχει την νοστιμιά του, αρκεί να συνηθίσεις σιγά σιγά τον ουρανίσκο σου και σε πιο υγιεινές γεύσεις.

Σκορπιός

Από δημιουργικότητα καλά τα πας και από παραγωγικότητα επίσης, οπότε μπορείς να επιτύχεις καλά αποτελέσματα σχετικά με τα επαγγελματικά today.

Τοξότης

Βάλε χρόνο για χαλάρωση και αποφόρτιση στο σημερινό σου ordino, αφού το πολύ γύρω-γύρω σε εξαντλεί.

Αιγόκερως

Καλή η Πέμπτη για επαγγελματικές συζητήσεις, συνεντεύξεις για δουλειά, αλλά και για να «ρίξεις» διάβασμα, αν είσαι φοιτητής.

Υδροχόος

Το να μάθεις στους άλλους να σε προσέχουν και να σε φροντίζουν παίρνει λίγο περισσότερο «χρόνο» όταν τους έχει κάνει spoiled με το να περιμένουν τα πάντα από’ σένα. Βλέπε σύντροφος, παιδιά, φίλοι κ.λπ.

Ιχθύες

Μπορεις να πιάσεις καλύτερα τις «πάσες» σε δουλειά και καθημερινότητα σήμερα, νιώθοντας περισσότερο energetic και πολυπράγμων.

