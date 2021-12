Καρκίνε, δεν ξέρω αν το χεις καταλάβει, αλλά είναι New Year’s Eve

Κριός

Ίσως να χαλαρώσεις λίγο τις όποιες over the top ξέφρενες προσδοκίες σου για σήμερα, μπαίνοντας ολόψυχα στο mood του «είμαι καλά, περνάω μια χαρά, μαζί με αυτούς που αγαπώ» και θα καταλάβεις ότι αυτό είναι που έχει τελικά σημασία. Καλή Πρωτοχρονιά!

Ταύρος

«Να τα πούμε;» Η αντίδρασή σου στο άκουσμα αυτής της φράσης will set the tone για την Παραμονή σου. Και μολονότι το να είσαι σε στρες από συνήθεια, με τόσα που πέρασες αυτή τη χρονιά, είναι κατανοητό, ωστόσο δεν βοηθάει προκειμένου να αλλάξει το «γούρι» για την επόμενη. Bright up λοιπόν και Καλή Πρωτοχρονιά!

Δίδυμοι

Τρέχεις να προλάβεις τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, καθώς λίγο παραπάνω σολομός, αν μη τι άλλο, καλό είναι να βρίσκεται, κάνοντας και καμία δουλίτσα in between, αφού ως συνήθως τ’ αφήνεις όλα (ή τα ξεχνάς βασικά) για το παρά ένα. Never mind και εβίβα για ένα καλύτερο 2022! Καλή Πρωτοχρονιά!

Καρκίνος

Δεν ξέρω αν το 'χεις καταλάβει, αλλά είναι New Year’s Eve και κοντεύουμε ν’ «αναστήσουμε»! Ό,τι δούλεψες δούλεψες, ό,τι αγόρασες αγόρασες, ό,τι μαγείρεψες μαγείρεψες. Κάνε ένα μπανάκι για να είσαι μοσχομυριστός στο ρεβεγιόν και bottoms up! Καλή Πρωτοχρονιά!

Λέων

1. Φλουρί για τη βασιλόπιτα: check.

2. Δώρα για τα παιδιά, τα φιλαράκια, το μωρό μου: check

3. Playlist με μουσικάρες: check

Όλα κομπλέ!

Α! Το κόκκινο βρακί μόνο μην ξεχάσεις, για να σου μπει καλά ο χρόνος! Καλή Πρωτοχρονιά!

Παρθένος

Μάλλον θα περάσεις οικογενειακά την αλλαγή του χρόνου, για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστατεύοντας εαυτόν και αλλήλους λόγω του Covid Uprise. Αν ωστόσο έχεις πλάνα για έξοδο, κανόνισέ τα εγκαίρως, καθότι παίζουν και αλλαγές. Καλή Πρωτοχρονιά!

Ζυγός

Τι κι αν ο Corona μάς δείχνει τα «δόντια» του (τις φρεσκοακονισμένες ακίδες του more precisely), εσύ θέλεις fancy καταστάσεις, κάτι διαφορετικό για αλλαγή, βρε παιδί μου, με ωραία παρέα, για να κεφάρεις και όχι «άλλη μια απ’ τα ίδια». Οι ευχές μας μαζί σου! Καλή Πρωτοχρονιά!

Σκορπιός

Κερνάς a glass of champagne; Ξέρεις ε, με κομμένες φραουλίτσες μέσα, έτσι, γιατί κάνει πιο φαντεζί αλλά και γκουρμέ ταυτόχρονα. Γιατί ακόμα δηλαδή κι αν γουστάρεις πιο χαλαρή φάση για το ρεβεγιόν, η σαμπάνια είναι must! Καλή Πρωτοχρονιά!

Τοξότης

Ο σοφός λαός λέει: «Όχι πάντα όπως τα θες, αλλά κι όπως τα βρίσκεις», not always βέβαια αλλά when that is the case, φρόντισε να προσαρμοστείς και να μην αφήσεις το ανικανοποίητο να κάνει «πάρτι» αντί για σένα. Have fun! Καλή Πρωτοχρονιά!

Αιγόκερως

Μάλλον προτιμάς να κινηθείς σε πιο ήρεμους τόνους για το ρεβεγιόν, ίσως σου βγαίνει και μια παραπάνω κούραση/ νευρικότητα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσεις καλά, απλά ίσως δεν είναι ακριβώς αυτό που είχες κατά νου. F@c# you Corona Vol. 2, εν ολίγοις. Καλή Πρωτοχρονιά!

Υδροχόος

Ήθελα να σου το πω από την αρχή της χρονιάς (εσένα του 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου κυρίως) αλλά τώρα που φτάσαμε πλέον στο τέλος, μπορώ. Αφού είσαι ακόμα όρθιος, βγες στο μπαλκόνι πάνω στην αλλαγή του χρόνου και ξεκίνα να χειροκροτάς τον εαυτό σου, με σάουντρακ «κι είμαστ’ ακόμα ζωντανοί», δίνοντάς σου συγχαρητήρια, «μπράβο φίλε τα κατάφερες» και τέτοια. Μην ξαφνιαστείς αν δεις πολύ κόσμο να κάνει το ίδιο και από τα απέναντι μπαλκόνια... απλή σύμπτωση. Καλή Πρωτοχρονιά!

Ιχθύες

Μα να μη σ’ αφήνουν να αλλάξεις χρονιά με την ησυχία σου, βρε παιδί μου! Η δουλειά και οι χίλιες δυο υποχρεώσεις εννοώ. Σε κάθε περίπτωση, μη σκας, τσέκαρε χρόνους για το ψήσιμο του φαγητού, μάζεψε τα παπούτσια έξω απ’ την πόρτα, φόρα τις παγιέτες σου και «Καλωσόρισες 2022»! Καλή Πρωτοχρονιά!

athensvoice.gr