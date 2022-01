Κριέ, δίνε την ενέργειά σου εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο «αντίκρυσμα»

Κριός

Δίνε την ενέργειά σου εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο «αντίκρυσμα». Το πεδίο της προσωπικής ανάπτυξης και της συνεχούς μόρφωσης είναι η καλύτερη επένδυση.

Ταύρος

No man is an island, οπότε μην «μουλαρώνεις» με φίλους και κοινωνικές συναναστροφές αν δεν σου κάθονται «ακριβώς» as you wish.

Δίδυμοι

Αν δεν είσαι καλά deep inside είναι φυσικό να σε ενοχλεί ο εξωτερικός «θόρυβος» των προσωπικών σου σχέσεων. Ούτε έρωτα βλέπεις, ούτε τίποτα.

Καρκίνος

Φρόντισε να εκμεταλλευτείς την Παρασκευή για να τελειώνεις με ό, τι «υπολείμματα» έχουν μείνει στη δουλειά, χωρίς να τα αφήσεις για αργότερα, από Σ/Κ και κάτω.

Λέων

Με δυνατότητες για όμορφες στιγμές και διασκέδαση με αγαπημένα σου πρόσωπα, αλλά και για να «βγάλεις» δημιουργικότητα στη δουλειά η Παρασκευή, επομένως κινήσου ανάλογα.

Παρθένος

Ψυχολογικά νιώθεις λίγη πίεση σήμερα, εξαιτίας ίσως των καθηκόντων στη δουλειά ή και λόγω μιας προσωπικής σχέσης που σε «τρέχει».

Ζυγός

Έχεις ανάγκη να μοιραστείς ό, τι σε προβληματίζει -προσωπικά, επαγγελματικά whatever- αλλά το βασικό είναι να τα βάλεις πρώτα εσύ μέσα σου «σε μια σειρά». Το feedback είναι δευτερεύον.

Σκορπιός

Μη σαμποτάρεις μόνος σου τις προοπτικές στα αισθηματικά, επειδή δυσκολεύεσαι να αναγνωρίσεις τον έρωτα χωρίς «φτιασίδια». Το Disney World είναι μόνο για τα παιδικά.

Τοξότης

Αρκετή κινητικότητα σήμερα σε επικοινωνίες και επαφές που πρέπει να γίνουν, αλλά η μέρα βγάζει και στρες/ μια αίσθηση αποπροσανατολισμού. Δεν είναι τίποτα, «ανάδρομος talking».

Αιγόκερως

Θέλεις κι άλλο hibernation, αλλά καλό θα ήταν να «φουλάρεις» με υποχρεώσεις στη δουλειά και στην καθημερινότητα χωρίς να αφήσεις σημαντικές εκκρεμότητες για το Σ/Κ.

Υδροχόος

Κάπως pas mal η μέρα, σε σχέση με ότι προηγήθηκε, σε βοηθά να επενδύσεις χρόνο στη συλλογική δουλειά, «τρέχοντας» πρότζεκτ με την ομάδα, κανονίζοντας τα επόμενα πλάνα σας κ.λπ. Άσε μόνο απ’ έξω το οικονομικό.

Ιχθύες

Δουλειά και ξερό ψωμί, με λίγη παραπάνω κούραση ή και σύγχυση αναφορικά με το πως πρέπει να κινηθείς decision wise, ένεκα του ανάδρομου Ερμή.

