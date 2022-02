Σκορπιέ, με το τετράγωνο Ερμή-Ουρανού είσαι «επιρρεπής» σε απρόβλεπτες συμπεριφορές από τους γύρω σου

Κριός

Δεν ξέρω αν όντως ισχύει τελικά ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται δύο φορές: την πρώτη ως τραγωδία και την δεύτερη ως φάρσα» γιατί τα aktuelle γεγονότα συνιστούν σε κάθε περίπτωση τραγωδία.

Ταύρος

«Την ιστορία την κυβερνά το απρόβλεπτο». Δυστυχώς το τετράγωνο Ερμή-Ουρανού συμπίπτει με σοκαριστικές ειδήσεις, επηρεάζοντας όλους μας σε συλλογικό επίπεδο.

Δίδυμοι

Είναι σημαντικό να θυμάσαι που βρισκόσουν όταν γράφονταν ιστορία. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για real-time εξελίξεις και όχι για «επιστημονική φαντασία».

Καρκίνος

«Καλό είναι να’ ρθει η συμφορά, μα να ρθει μοναχή της. Μην έρθει με τη μάνα της και με την αδερφή της». Αυτό.

Λέων

Το τετράγωνο Ερμή-Ουρανού προκαλεί ένταση και απρόοπτα σε ατομικό -σε προσωπικές, επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες- επίπεδο. Ειρήνη υμίν.

Παρθένος

Οι Κινέζοι έχουν μια παροιμία που λέει: «σου εύχομαι να μη ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς». Το «ενδιαφέροντες» αναφέρεται στην ιστορική σκοπιά του πράγματος, οπότε you get the point.

Ζυγός

«Ενός κακού -βλέπε Covid- μύρια έπονται» και αυτό δεν είναι μοιρολατρία, ούτε στατιστική, αλλά ωμή -μα ποσό ωμή!- πραγματικότητα δυστυχώς.

Σκορπιός

Με το τετράγωνο Ερμή-Ουρανού είσαι «επιρρεπής» σε απρόβλεπτες συμπεριφορές από τους γύρω σου σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Η αναλογία είναι σαφής και σε επίπεδο επικαιρότητας.

Τοξότης

Το μόνο «θετικό» που έχει η όλη κατάσταση είναι ότι ζούμε αναμφισβήτητα ιστορικές στιγμές. Το μόνο. Ας ελπίσουμε να είναι οι τελευταίες.

Αιγόκερως

Μας «κάθονται» πάντως γερά γεγονότα, έτσι για να μην έχουμε «παράπονο» και βαριόμαστε βασικά. (Τα λόγια είναι περιττά).

Υδροχόος

Δεν ξέρω αν «μπαίνουμε στον Υδροχόο» (η αλήθεια είναι ότι η «μετάβαση» έχει ήδη αρχίσει) το τετράγωνο Ερμή-Ουρανού πάντως συμπίπτει σίγουρα με το ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και μάλιστα με δραματικό τρόπο.

Ιχθύες

Επειδή είσαι από αυτούς που οι προσευχές τους πιάνουν μάλλον καλύτερα απ’ όλους τους υπόλοιπους, κάνε την «προσπάθεια» σου please,. Amen.

