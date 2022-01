Δίδυμε, οι λάθος επιλογές στα προσωπικά μερικές φορές γίνονται όταν δεν βλέπεις «εναλλακτική» και απλά βολεύεσαι στα υπάρχοντα δεδομένα

Κριός

Με αυξημένη οργανωτικότητα και παραγωγικότητα υποδέχεσαι την Παρασκευή, αν και μέσα σου έχεις την αίσθηση ότι απλά «γυρίζεις σελίδα στο ημερολόγιο κάθε μέρα» ένα πράγμα.

Ταύρος

Κακό δεν είναι να αποτύχεις, αλλά να μην προσπαθήσεις καν. Να μην διεκδικήσεις η ζωή σου να έχει ενδιαφέρον. Πρώτα όμως χρειάζεται να «φανταστείς» την ευτυχία για να τη βιώσεις.

Δίδυμοι

Καρκίνος

Περισσότερο εξωστρεφής και επικοινωνιακή η Παρασκευή, με εντονότερες όμως τάσεις φυγής, αφού ένα ταξιδακι πραγματικά θα σε αναζωογονούσε.

Λέων

«Τίποτα το συνειδητό δεν μπορεί να είναι τέλειο» λέει ο Νίτσε και μάλλον το’ χει το δίκιο του, οπότε «βούτα» λίγο κι απ’ την αθέατη πλευρά για να πάρεις «ιδέες».

Παρθένος

Βαθιά σύνδεση χωρίς ένα βαθμό ευαλωτότητας, σόρρυ δεν γίνεται. Κάπου δηλαδή πρέπει να ρισκάρεις συναισθηματικά για να «βρεθείς» ουσιαστικά με τον άλλο.

Ζυγός

Το να «γκαζώσεις» στη δουλειά για να κλείσεις εκκρεμότητες πριν το Σ/Κ μπορεί να σου βγάλει περισσότερο άγχος. Do your best με ηρεμία.

Σκορπιός

Η επικοινωνία, οι συζητήσεις και η προβολή της δουλειάς σου μέσω της τεχνολογίας πάει καλύτερα σήμερα, στα αισθηματικά όμως μάλλον το ‘χεις «μπλέξει» λίγο.

Τοξότης

«Δεν έχω τόποοο, δεν έχω ελπίδααα, δε θα με χάσειιι καμία πατρίιιδα». Πολύ μίρλα παιδάκι μου για τα προσωπικά/ επαγγελματικά. Ίσως πάλι θέλεις απλά λίγο να μερακλώσεις. «Και το λουμνόοο, τ’ αφεντικόοο»...

Αιγόκερως

Το «έξω» σου πάει καλύτερα και σε δουλειά και σε κοινωνικό interaction, αλλά άσε το daydreaming στα συναισθηματικά.

Υδροχόος

Οικονομικά και επαγγελματικά παίζουν δυναμικά στο σημερινό «μενού» χωρίς μεγάλη «διαύγεια» maybe, ειδικά αν κάνεις ότι δεν σε πολυνοιάζει.

Ιχθύες

Πλούσια σε επικοινωνία και γενικότερο interaction η Παρασκευή, αν και οι απαιτήσεις των άλλων μπορεί να σε κουράζουν περισσότερο.

athensvoice.gr