Κριός

Χρησιμοποίησε την Παρασκευή για να κάνεις τελευταίες συζητήσεις ή να κλείσεις εκκρεμότητες με τη δουλειά, με κάποιο άτομο που σου προσφέρει τις υπηρεσίες του, π.χ. δικηγόρο, λογιστή κ.λπ., πριν ο Ερμής γυρίσει ανάδρομος.

Ταύρος

Χρειάζεται να «συνδέσεις» καλύτερα το σημερινό πρόγραμμα, εστιάζοντας με ευστοχία στις δράσεις που πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν, καθώς από αύριο ο Ερμής γυρνά ανάδρομος.

Δίδυμοι

Μην ξοδεύεις χρόνο και ενέργεια σε αυτοκαταστροφικές επικοινωνίες, γιατί στο τέλος καταλήγεις σε «απόγνωση» με τον ίδιο σου τον εαυτό. No, no, no.

Καρκίνος

Εάν μπορείς να προγραμματίσεις λίγη παραπάνω ξεκούραση ή μια επαφή με τη φύση για να πάρεις λίγο καθαρό (αν και κρύο) αέρα today, να το κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη.

Λέων

Ναι, μπορεί να σκέφτεσαι χίλια δυο άλλα πράγματα που θα προτιμούσες να κάνεις παρά να ασχοληθείς με την προώθηση μιας συλλογικής δουλειάς, ωστόσο δώσε εκεί προτεραιότητα γιατί το επόμενο διάστημα θα έχει περισσότερα εμπόδια.

Παρθένος

Συνήθως καμία σχέση που ξεκίνησε απλά για να ξεκινήσει δεν εξελίχθηκε «ιδανικά». Δες αν όντως υπάρχει έλξη ή αν μιλάει η ανάγκη σου να μην είσαι μόνος.

Ζυγός

Τα σχέδια για το μέλλον των σπουδών και των επαγγελματικών είναι ακόμα hot θέμα μέσα Γενάρη, επομένως μην τα «θάβεις» κάτω από τις τρέχουσες καθημερινές υποχρεώσεις.

Σκορπιός

Οικονομικά θέματα, λογαριασμοί και διακανονισμοί μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα και δεν θα ήταν κακό να πάρεις και μια δεύτερη γνώμη αν αισθάνεσαι αβεβαιότητα με τη «συλλογιστική» σου.

Τοξότης

Και τώρα η δύσκολη ερώτηση: Do you love yourself? Γιατί αν όχι, μην περιμένεις ότι ο σύντροφός σου ή οι φίλοι μπορούν να σε βοηθήσουν αληθινά ως προς αυτό. Ξεκίνα εσύ να σου δίνεις περισσότερη «σημασία».

Αιγόκερως

Αν παίρνεις τα πάντα στη δουλειά προσωπικά, «καληνύχτα και καλή τύχη». Εν ολίγοις το 'χεις χάσει το θέμα και παιδεύεσαι άδικα.

Υδροχόος

Τελευταία μέρα πριν ο Ερμής γυρίσει ανάδρομος στο ζώδιό σου και «όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε»! Βασικά κάνε και κάτι που σε ευχαριστεί πραγματικά, για να 'χεις «αντοχές» για το επόμενο διάστημα.

Ιχθύες

Η επαφή με έναν «αλάνθαστο» εκτός από δύσκολη είναι και σπαστική. Αν δε σου είναι απαραίτητη, «ξεκόψε» άμεσα γιατί έχεις πολύ καλύτερα πράγματα ν’ ασχοληθείς.

