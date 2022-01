Αιγόκερε, όχι και τόσο «στρωτή» η Κυριακή

Κριός

Η Κυριακή μπορεί να βγάλει λίγο «χαλασμένο τηλέφωνο» κυριολεκτικά και μεταφορικά, αφού εκτός από «αβαβάου, παπαπάου» στην επικοινωνία, ίσως υπάρξουν και θέματα με συσκευές, internet κ.λπ.

Ταύρος

Το μυαλό σου δεν σ’ αφήνει να χαλαρώσεις όσο θα ήθελες, αφού το άγχος για τη δουλειά μάλλον σε συντροφεύει και ίσως μάλιστα χρειαστεί να ασχοληθείς και λίγο πιο «πρακτικά».

Δίδυμοι

Better mood today, με μια τάση όμως για ασυνεννοησία στην επικοινωνία και μπερδέματα στις μετακινήσεις, καθώς ο Ήλιος κάνει σύνοδο με τον ανάδρομο Ερμή. Τσέκαρε everything πιο προσεκτικά.

Καρκίνος

Λίγο «αλλά λέει η θειά μου, αλλά ακούν τ’ αυτιά μου» σήμερα, με οικογένεια, σύντροφο αλλά και γενικότερα, οπότε μην βιάζεσαι να καταλήξεις σε συμπεράσματα.

Λέων

Καλό θα ήταν να είσαι λίγο πιο ξεκάθαρος σε όσα λες σήμερα, αφού η επικοινωνία με τους άλλους μπορεί να βγάλει περισσότερη κούραση, ενώ ίσως υπάρξει και μια συνάντηση με κάποιον πρώην.

Παρθένος

Η Κυριακή μπορεί να σε «παιδέψει» λίγο σε επίπεδο συνεννόησης με συνεργάτες και συναδέλφους για κάποιο θέμα της δουλειάς, ενώ ίσως αντιμετωπίσεις και «tech-crises».

Ζυγός

Προσπάθησε να βρεις εναλλακτικές στην επικοινωνία με τους γύρω σου για να μην χάσεις άδικα το χρόνο σου, ενώ έσω έτοιμος και για τυχόν «κρούσεις» από κάποιον πρώην.

Σκορπιός

Με λίγο «παρεξηγησιάρικη» διάθεση η μέρα, κυρίως με οικογένεια, σύντροφο ή συγκάτοικους, επομένως μην επιμείνεις αν βλέπεις τη «Βαβέλ» να έρχεται.

Τοξότης

Τα μάτια σου στο τιμόνι και το μυαλό σου στη «θέση» του σε επίπεδο επαφών με φίλους, συνεργάτες, σύντροφο, αδέρφια γιατί μπορεί να στα λένε λίγο «ακαταλαβίστικα». Προσοχή επίσης σε μηνύματα, emails και passwords safety.

Αιγόκερως

Όχι και τόσο «στρωτή» η Κυριακή, μπορεί να βγάλει ένα άγχος για την καριέρα, τα οικονομικά ή κάποια προσωπικά θέματα. Προσοχή επίσης σε ηλεκτρονικές αγορές και συναλλαγες μέσω web banking.

Υδροχόος

Η διάθεση είναι να βγεις, να συναντηθείς με φίλους, να χαλαρώσεις, επειδή όμως Ήλιος και ανάδρομος Ερμής κάνουν σύνοδο στο ζώδιό σου θέλει μεγαλύτερη προσοχή σε μετακινήσεις αλλά και σε συζητήσεις σήμερα.

Ιχθύες

Make some time for yourself today, αφήνοντας και κάνα πιάτο άπλυτο που λέει ο λόγος, «σκαλίζοντας» λίγο και τα καλλιτεχνικά σου ένστικτα.

