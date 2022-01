Σκορπιέ, γιατί να «κάψεις» την Κυριακή σου από το άγχος για την working week;

Κριός

Μάλλον είναι κάπως δύσκολο να καλμάρεις σε συναισθηματικό επίπεδο, νιώθοντας ήδη την «επιρροή» της επερχόμενης Πανσέληνου στον Καρκίνο, ενώ και οι επαγγελματικές σχέσεις βγάζουν ίσως τάσεις «χειρισμού» (ιδιαίτερα για το 3ο δεκαήμερο).

Ταύρος

Μη χαλάς την Κυριακή σου με «προκαταβολικές αγωνίες» για την πορεία των σχεδίων σου και πες όχι σε βεβιασμένα συμπεράσματα (3ο δεκαήμερο κυρίως). Ένας περίπατος στη φύση μπορεί να βοηθήσει.

Δίδυμοι

Λίγο πιο «βαριά» από ψυχολογικής απόψεως η Κυριακή, ειδικά για το 3ο δεκαήμερο, δεν βοηθά βέβαια το να φέρνεις κι εσύ συνεχώς στο κεφάλι σου όλα όσα σε «βασανίζουν» στα ερωτικά, στα οικονομικά, you name it basically, πιέζοντας σε παραπάνω.

Καρκίνος

Η επερχόμενη Πανσέληνος της Τρίτης στο ζώδιό σου αρχίζει να σε «πιάνει» για τα καλά, οπότε η «συμβουλή επιβίωσης» είναι να συγκεντρωθείς στις ανάγκες σου, αφήνοντας απ’ έξω χειριστικά παιχνίδια και «κολλήματα» άλλων.

Λέων

Δώσε λίγη παραπάνω φροντίδα σε σένα και το σώμα σου σήμερα, βγαίνοντας να περπατήσεις για καμιά ωρίτσα, μαγειρεύοντας ένα υγιεινό φαγάκι, κάνοντας ένα χαλαρωτικό μπάνιο με αιθέρια έλαια. Αααχ.

Παρθένος

Αν θέλεις να περάσεις την Κυριακή σου αγωνιώντας για τα ερωτικά σου, ειδικά εσύ του 3ου δεκαημέρου, «πρήζοντας» και όλους τους υπόλοιπους, ok το ακούω, απλά να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν κι άλλες επιλογές.

Ζυγός

Η ένταση της επερχόμενης Πανσέληνου στον Καρκίνο ξημερώματα Τρίτης γίνεται πλέον αισθητή, ιδιαίτερα για το 3ο δεκαήμερο, επομένως θα χρειαστεί συνειδητή προσπάθεια για «συναισθηματική ομοιόσταση», αποφεύγοντας αρχικά γνωστές «ρουφήχτρες» ενέργειας, στην οικογένεια και άλλου.

Σκορπιός

Γιατί να «κάψεις» την Κυριακή σου από το άγχος για την working week; Στην τελική κάνε λίγη προετοιμασία, αλλά και λίγο διαλογισμό για να «στρώσεις» ενεργειακά.

Τοξότης

Δεν είναι πολύ έξυπνο να ασχοληθείς με όλα τα οικονομικά ή ερωτικά σου άγχη today, αφού η Κυριακή την έχει την κούραση της και την πιο «ψυχολογικομπερδευτική» της τάση, ειδικά για το 3ο δεκαήμερο.

Αιγόκερως

Όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες και μπορεί από σήμερα να αισθάνεσαι την πίεση που «χτίζει» μέσα σου η δύσκολη Πανσέληνος της Τρίτης στον άξονα σου, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 3ο δεκαήμερο. Η τάση για χειριστικά παιχνίδια και ταλαιπωρία σε μια σχέση, προσωπική ή επαγγελματική, είναι παρούσα, καλύτερα όμως να μην ανακατευτείς.

Υδροχόος

«Ήρεμα» λίγο με το άγχος για τη δουλειά και όλα τα χαζά της καθημερινότητας, «μαζεύοντας» γκρίνια και brutalite, ακούγοντας κάνα ψυχοεκπαιδευτικό podcast για να χαλαρώσεις, ειδικά εσύ του 3ου δεκαημέρου.

Ιχθύες

Όχι ότι είσαι ευέξαπτος, απλά από σήμερα και για το επόμενο διήμερο, απόφυγε να δώσεις βάση στο κάθε τι «κουλό» η ενοχλητικό που ακούς από φίλους, συνεργάτες ή σύντροφο, ειδικά αν ανήκεις στο 3ο δεκαήμερο, κρατώντας ίσως προληπτικά και αποστάσεις.

