Ζυγέ, μη μασάς τα λόγια σου και μην αφήνεις «γκρίζες ζώνες» επικοινωνιακά μέσα σε προσωπικές σχέσεις

Κριός

Η συναισθηματική επάρκεια στην προσωπική σου ζωή μπορεί να σε απασχολήσει περισσότερο σήμερα, ειδικά στην περίπτωση που νιώθεις ότι δεν «καλύπτεσαι».

Ταύρος

Αν έχεις να κάνεις μια «κουβέντα» με τον σύντροφό σου, ένα φίλο, ένα συνεργάτη, η Κυριακή είναι πιο fitting για να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου.

Δίδυμοι

Το χρήμα και η διαχείρισή του «σου κλείνουν το μάτι» αναφορικά με ανάγκες που έχεις συσσωρεύσει και που ουσιαστικά σού είναι άχρηστες. Ίσως χρειάζεται μια αλλαγή «πλεύσης» στο ισοζύγιο εσόδων-εξόδων.

Καρκίνος

Καμιά φορά, ακόμα και κάτι που επιθυμούσες πάρα πολύ, «βγαίνει» εντελώς διαφορετικό στην πράξη απ’ ό,τι το είχες φανταστεί. Ναι, γενικά η απομυθοποίηση ανθρώπων και καταστάσεων είναι πιο συχνή απ’ ό,τι νομίζεις.

Λέων

Take the day για να ασχοληθείς λιγάκι με τον συναισθηματικό σου εαυτό, να τον αφουγκραστείς και να τον «νταντέψεις», γιατί έρχεται και μια Πανσέληνος στο ζώδιό σου που σε θέλει «στις επάλξεις».

Παρθένος

Η χαλαρουίτα και η διασκέδαση σου πάει πολύ και σήμερα, επομένως «δώσε πόνο» με εξωστρέφεια, εξόδους και διασκέδαση.

Ζυγός

Μη μασάς τα λόγια σου και μην αφήνεις «γκρίζες ζώνες» επικοινωνιακά μέσα σε προσωπικές σχέσεις. Clarity is your friend.

Σκορπιός

Τι κι αν βάζεις συχνά πυκνά το «καμουφλάζ» της κυνικότητας. Στην πραγματικότητα τις προσωπικές σου ανασφάλειες προσπαθείς να καλύψεις. Και σε κουράζεις.

Τοξότης

Δεν θα ‘ταν άσχημη ιδέα να βγάλεις λίγη δουλίτσα σήμερα και να οργανώσεις το πρόγραμμά σου για την βδομάδα που ξεκινά. Θα σου χρησιμεύσει ιδιαιτέρως, κερδίζοντάς σου χρόνο και ενέργεια.

Αιγόκερως

Calm down your inner chat box και κοίτα αν σε αφορά το όλο «θέμα» στην αισθηματική σου ζωή. Αν όχι, είναι καιρός για αποφάσεις.

Υδροχόος

Τίμα τον ελεύθερο χρόνο της Κυριακής, αλλά καλού κακού ρίξε και μια μάτια σε υποχρεώσεις που τρέχουν προς δουλειά και καθημερινότητα, γιατί έρχεται και μια Πανσέληνος απέναντί σου που θα σε «τρέξει» περισσότερο.

Ιχθύες

«Ανετίλα» probably και σήμερα, οπότε χαλάρωσε, βγες με φίλους, αθλήσου, ασχολήσου με τα χόμπι σου και γενικά πέρνα καλά.

athensvoice.gr