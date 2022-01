Δίδυμε, ένα πρόσωπο από το ερωτικό σου παρελθόν μπορεί να περιτριγυρίζει το μυαλό ή και τη ζωή σου με κάποιο τρόπο

Κριός

Οι βιασύνες μάλλον δεν ωφελούν αποφάσεις για τα επαγγελματικά, οπότε αν υπάρχει ένα θέμα με τα σχέδια σου ή με μια συνεργασία (τέλος 2ου κυρίως), πάρε το χρόνο σου για να σκεφτείς πιο ξεκάθαρα τις επιλογές σου.

Ταύρος

Ειδικά στις εποχές που ζούμε, είναι επιτακτική η ανάγκη να μην κάνεις τη «χάρη» στους άλλους, ασχολούμενος με «δράματα» που δεν σε αφορούν. Εστίασε καλύτερα με λαχτάρα και όρεξη στα μελλοντικά σου σχέδια.

Δίδυμοι

Ένα πρόσωπο από το ερωτικό σου παρελθόν μπορεί να περιτριγυρίζει το μυαλό ή και τη ζωή σου με κάποιο τρόπο, ενώ είναι πιθανό αυτές τις μέρες να κάνεις μια οικονομική διαπραγμάτευση ή να προκύψει ένα καλό νέο γύρω από τα κληρονομικά, μια επένδυση, ένα συνεταιρισμό κ.λπ. (τέλος 2ου δεκαημέρου κυρίως).

Καρκίνος

Οι σχέσεις θέλουν από καιρού εις καιρόν ένα quality control για να ξέρεις πού βρίσκεσαι και με τον Ήλιο σε σύνοδο με την ανάδρομη Αφροδίτη απέναντί σου είναι μια καλή στιγμή, αν και παίζουν και «οχλήσεις» από παρελθούσες καταστάσεις...(τέλος 2ου κυρίως).

Λέων

Καιρός για μια αλλαγή στο κομμάτι διατροφή - άσκηση, τώρα και μετά τις γιορτές, για να πάρεις λίγο τα πάνω σου ενεργειακά, προστατεύοντας καλύτερα και τον οργανισμό σου. Αν είσαι γεννημένος το τέλος του 2ου δεκαημέρου, μπορεί να προκύψει μια πρόταση στη δουλειά αυτές τις μέρες.

Παρθένος

Ένα πρόσωπο «από τα παλιά» στα ερωτικά μπορεί να δώσει τώρα «σημεία ζωής», ενώ υπάρχει και η παρόρμηση να εκδηλώσεις εσύ το ενδιαφέρον σου σε ένα πρόσωπο που σου κάνει κλικ (τέλος 2ου κυρίως). Προσοχή στις επιλογές σου και στις δύο περιπτώσεις.

Ζυγός

Μάλλον θα ασχοληθείς με το ξεστόλισμα και την αλλαγή διακόσμησης του σπιτιού, γιατί δεν μπορείς να μένεις στα «παλιά» τώρα που η σαιζόν έφτασε στο τέλος της, ενώ ίσως έχεις και κάποιο χαρούμενο νέο μέσα στην οικογένεια (2ο δεκαήμερο κυρίως).

Σκορπιός

Βγες, δες κόσμο, συζήτησε και πέρνα καλά σήμερα, αφήνοντας στην άκρη τα «καθήκοντα», αν και έχε υπόψη σου ότι αυτές οι μέρες είναι σούπερ για διαπραγματεύσεις και συνεντεύξεις στη δουλειά (2ο δεκαήμερο κυρίως).

Τοξότης

Οικονομικές συμφωνίες, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μπορούν να πάνε καλύτερα αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα αν αφορούν ήδη υπάρχουσες καταστάσεις που θέλουν κάποιες αλλαγές (2ο δεκαήμερο κυρίως), προσοχή όμως με την όρεξη για σπατάλες.

Αιγόκερως

You feel good about yourself και αυτό βγαίνει προς τα έξω, βοηθώντας σε νέες ερωτικές γνωριμίες, αλλά και σε επαγγελματικά ανοίγματα αυτές τις μέρες (2ο δεκαήμερο κυρίως), οπότε καλύτερα να αξιοποιήσεις τις βοήθειες που σου δίνει η σύνοδος Ήλιου-Αφροδίτης στο ζώδιο σου στο έπακρο.

Υδροχόος

Η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου για τα θέλω και τις ανάγκες σου που αλλάζουν στο διάβα του χρόνου σε βοηθά να κάνεις πιο συνειδητές επιλογές στο τώρα, αφήνοντας το παρελθόν και τις εμπειρίες του εκεί όπου ανήκουν: πίσω σου.

Ιχθύες

«Κάνε ένα βήμα, να κάνω εγώ το επόμενο» έτσι πάνε τα πράγματα στις σχέσεις, προσωπικές και επαγγελματικές, επομένως αυτές τις μέρες μη διστάσεις να πάρεις πρωτοβουλία δείχνοντας στον άλλο τι νιώθεις ή ζητώντας συγγνώμη από κάποιον που στεναχώρησες (2ο δεκαήμερο κυρίως).

