Αιγόκερε, κάποιες φορές είναι αδύνατον να ελέγξεις γεγονότα και αντιδράσεις και απλά πρέπει να «αφεθείς» στο κύμα

Κριός

Η γυμναστική είναι πάντα το κλειδί για τον σωστό «μεταβολισμό» όλη της πίεσης που συσσωρεύεται μέσα στην καθημερινότητα. Μην το αναβάλεις, ακόμα και ένα μισάωρο μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ταύρος

Έχεις ανάγκη από ξεκούραση και reboosting του οργανισμού σου, ειδάλλως μπορεί να γίνεις «ξινούλης» ως προς τις αντιδράσεις σου. Ξεκίνα με ένα χαλαρό περίπατο στη φύση.

Δίδυμοι

«Ο κόσμος γρήγορα ως ν’ αλλάζει θέλει, σαν των νεφών το σχήμα και τη ρήτρα» λέει ο Ρίλκε. Πως εσύ λοιπόν περιμένεις να είσαι ο ίδιος;

Καρκίνος

Φιλίες και προσωπικός χρόνος χρειάζονται επίσης «στοργή και προδέρμ» για να μην γίνουν «καπούτ», άσχετα με το τι πιστεύεις. Πάρε πρωτοβουλία.

Λέων

Η ανάγκη σου να εκδηλώσεις την τρυφερότητα σου μπορεί να μην είναι πολύ obvious με το πρώτο, είναι ωστόσο υπαρκτή. Any ideas?

Παρθένος

Ίσως νιώθεις κάπως συναισθηματικά φορτισμένος, αλλά για κάποιο λόγο δεν θέλεις να το μοιραστείς με τους άλλους. Το γιατί το ξέρεις μόνο εσύ.

Ζυγός

«Αγαπώ είναι πλανώμαι» λέει -ίσως αφοριστικά- ο Πεσσόα. Εσύ Ζυγέ μου, μήπως κατά βάθος «πλανάσαι πλάνην οικτρά» σε μια αγαπητική σχέση;

Σκορπιός

«Fool me once shame on you. Fool me twice shame on me» λένε οι Αγγλοσάξονες. Μήπως να το δεις λιγάκι με το θέμα της προσωπικής ευθύνης;

Τοξότης

Η Κυριακή μπορεί να φέρει ένα unexpected νέο, που σε ξεβολεύει λιγάκι σχετικά με τον προγραμματισμό σου. Για μερικούς όμως, δεν αποκλείονται και θετικές ειδήσεις.

Αιγόκερως

Κάποιες φορές είναι αδύνατον να ελέγξεις γεγονότα και αντιδράσεις και απλά πρέπει να «αφεθείς» στο κύμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, απλά ίσως δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Υδροχόος

Δεν είσαι υποχρεωμένος να εμπλακείς με το «ζόρι» σε μια πιεστική κατάσταση/ συζήτηση αν δεν το θες, επειδή ο άλλος έχει κέφια. If that’s the case, just say «no».

Ιχθύες

Κόψε λίγο ταχύτητα σε θέματα επικοινωνίας, αν βλέπεις ότι σου λείπουν «επεισόδια» σχετικά με το αντικείμενο προς συζήτηση.

athensvoice.gr