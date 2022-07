Τη διοργάνωση επτά νέων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στην Π.Ε. Λάρισας με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα.

Πρόκειται για:

- Πολιτιστικός Αύγουστος Σαραντάπορο 2022 στο Σαραντάπορο Ελασσόνας από 30 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2022 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Απανταχού Σαρανταποριτών «Σαραντάπορο 1912».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις όπως Θεατρική παράσταση «Τρεις…και ο Αίσωπος» με την θεατρική ομάδα μικρός Βορράς, προβολές σε φορητό ψηφιακό πλανητάριο και παρατήρηση με τηλεσκόπια από το planetarium on the go, μουσική λαϊκή δημοτική εκδήλωση και θεατρική παιδική παράσταση «ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ» με την θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς».

- «Θεοτόκεια» στην Κοιλάδα Λάρισας, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2022, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Κοιλάδας «Ο Φάρος». Θα πραγματοποιηθεί συναυλία με παραδοσιακή θρακιώτικη μουσική με το μουσικό σχήμα ΚΑΦΑΝΤΑΡΔΕΣ και παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου.

-Μουσικοκοχορευτική Εκδήλωση στη συνοικία Λιβαδάκι Λάρισας στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδακίου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσικοχορευτική παράσταση με παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν μουσικοχορευτικά σχήματα από τα παιδικά, εφηβικά και τμήματα ενηλίκων του Μ.Ε.Σ. Λιβαδιακίου, του Ομίλου Χαλάστρας Θεσσαλονίκης και του Πολιτιστικού συλλόγου Νέου Κορδελιού Θεσσαλονίκης.

-Προβολή και παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Ennio, the maestro”» στη Λάρισα στις αρχές Οκτωβρίου 2022, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής ΕΝΝΙΟ MORRICONE ΕΛΛΑΔΟΣ.

Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Giuseppe Tornatore : Ennio, the maestro, αφιερωμένο στη ζωή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, στον κινηματογράφο Βικτόρια σε δύο αίθουσες. Στην προβολή θα παραστούν ο γιός του Ennio, Marco Morricone, o παραγωγός του σκηνοθέτη Giuseppe Tornatore, Gianni Russo και ο συγγραφέας και βιογράφος Alessandro de Rosa. Την προηγούμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στον αστικό ιστό της Λάρισας για να παρουσιαστούν οι 3 τοιχογραφίες (murals) με θέματα από κινηματογραφικές ταινίες του Ennio, επίσκεψη σε εκθεσιακό χώρο όπου φιλοξενείται η έκθεση κόμικ Ennio the Cinephile, επίσκεψη στην υπόγεια ρωμαϊκή δεξαμενή του Διοκλητιανού και παρουσίαση της βιογραφικής έκθεσης κόμικ Ennio Sketching, παρουσίαση οπτικοακουστικής performance και τέλος παρουσίαση της έκθεσης αφίσας Ennio Posterized.

-Πρωτάθλημα Subbuteo στη Λάρισα στις 26, 27 και 28 Αυγούστου 2022 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Α.Ε.Σ. ΛΑΡΙΣΑ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αγώνες σουμπουτεο έξη ηλικιακών κατηγοριών που θα διεξαχθούν σε διάφορους χώρους της Λάρισας.

-9ος Δόλιχος Δρόμος στη Δολίχη Ελασσόνας στις 4 Σεπτεμβρίου 2022 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης «Η Τριπολίτιδα». Περιλαμβάνει τους αγώνες 9ο Δόλιχο Δρόμο 2.614 μ. σε 24 στάδια, 9ο Δρόμο Βουνού 15 χλμ. και 9ο Δρόμο τζούνιορ 1.000 μέτρων.

-Επιπλέον στη κεντρική πλατεία του Αμπελώνα διοργανώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 η 98η Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Η ΕΛΠΙΔΑ». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Η ΕΛΠΙΔΑ», συμμετέχει σε μια σειρά δράσεων, όπως η 20η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών και η 98η Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου στην κεντρική πλατεία του Αμπελώνα.