Κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου τιμάται ο πιο τρυφερός τρόπος έκφρασης της αγάπης, το φιλί. Θεσπίστηκε για να μην ξεχνούν οι άνθρωποι τις μικρές χαρές και απολαύσεις της ζωής και πάμε να δούμε τρία από τα πιο εμβληματικά φιλιά του κινηματογράφου, για να τιμήσουμε αυτή την ημέρα.

Rhett Butler – Vivien Leigh, Gone with the Wind

Getty Images

«Πρέπει να σε φιλούν. Συχνά και μάλιστα κάποιος που ξέρει», είπε ο Clark Gable, ως Rhett Butler, στη Vivien Leigh που υποδυόταν τη Scarlett O’Hara στην ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» το 1939 και έκτοτε το φιλί του σημάδεψε την ιστορία του σινεμά, αλλά και τις φαντασιώσεις πολλών γυναικών.

Burt Lancaster – Deborah Kerr, From Here to Eternity

«Δεν ήξερα ότι μπορεί να είναι έτσι. Κανείς δεν με έχει φιλήσει ξανά έτσι πριν», είπε η πρωταγωνίστρια στον εραστή της στην ταινία «Από εδώ ως την αιωνιότητα» (1953), σε ένα φιλί που στην εποχή του θεωρήθηκε προκλητικό, αλλά πλέον είναι το πιο εμβληματικό στον κινηματογράφο.

Audrey Hepburn – George Peppard, Breakfast at Tiffany’s

Ένα σοκάκι της βροχερής Νέας Υόρκης έγινε το πιο ρομαντικό μέρος για τον George Peppard (Paul) και την Audrey Hepburn (Holly). Το φιλί που μοιράστηκαν οι δυο τους στην ταινία του 1961, «Πρόγευμα στο Tiffany», θεωρείται… επικό.

