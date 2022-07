Αιγόκερε, μήπως ήρθε η ώρα να πας διακοπές;

Κριός

«Τα ίδια και τα ίδια» δεν φαίνεται να σε καλύπτουν σήμερα, αφού οι τάσεις φυγής μιλάνε για ένα ταξιδάκι, έστω και μικρό, παρέα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ταύρος

Αυτό το ΣΚ θα μπορούσες κάλλιστα να ξεκινάς επίσημα τις διακοπές σου και in that case «hurray to you», αλλά και in any case μια κάποια απόδραση πρέπει να μπει σίγουρα στο πρόγραμμά σου.

Δίδυμοι

Ίσως η μέρα βγάλει μια θετική οικονομική εξέλιξη, π.χ. μπορεί να εγκρίθηκε το power pass σου, ενώ μπορεί να έχεις γενικότερα μεγαλύτερη εύνοια σ’ αυτό τον τομέα, βρίσκοντας κάποιες λύσεις.

Καρκίνος

Με εξωστρέφεια και διάθεση για παραθαλάσσιες εξορμήσεις το Σάββατό σου, ίσως μάλιστα κάποιοι τυχεροί παίρνουν τώρα την άδεια τους. Με το καλό παιδιά, καλές βουτιές!

Λέων

Σε mood απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης χωρίς να «χολοσκάς» για το οτιδήποτε επαγγελματικό, αν και θα προτιμούσες το όλο setting να ήταν μέρος των καλοκαιρινών διακοπών σου. Αααχ.

Παρθένος

Όμορφο και διασκεδαστικό προβλέπεται σε γενικές γραμμές το weekend σου, οπότε διάλεξε sexy μαγιό και ασορτί κουβαδάκι και «βουρ» για την κοντινότερη παραλία.

Ζυγός

Μη αυτομαστιγώνεσαι για ό,τι δεν έκανες workout-wise για το σώμα σου καιρό τώρα και σε πιάνει το άγχος για το πώς θα βγεις στην παραλία. Είσαι ήδη «κουκλάκι ζωγραφιστό» και αν θες, μπορείς και να το «βελτιώσεις».

Σκορπιός

Χρειάζεσαι οπωσδήποτε κοινωνικοποίηση και κατά προτίμηση μακριά από το οικογενειακό «τοπίο», που φαίνεται πως κάπως λίγο σε «συνθλίβει» ένα πράγμα.

Τοξότης

ΣΚ μεν, αλλά εσύ για κάποιο λόγο φαίνεται πως ασχολείσαι αρκετά με επαφές για θέματα δανείων, τραπεζών, συμβολαίων, κληρονομικών και γενικότερων οικονομικών. Μχχμ.

Αιγόκερως

Μήπως ήρθε η ώρα να πας διακοπές; Για πολλούς η απάντηση θα είναι καταφατική αυτό το ΣΚ, για τους υπόλοιπους βέβαια υπάρχουν και οι κοντινές πλαζ αδέρφια.

Υδροχόος

Αρκετή κινητικότητα γύρω από συζητήσεις για τα οικονομικά της δουλειάς, μιας συμφωνίας, ενός χρέους κ.λπ. φαίνεται να υπάρχει σήμερα, μην το κάνεις ωστόσο «με μισή καρδιά».

Ιχθύες

Από τα πιο ωραία weekend του μήνα, αξίζει σίγουρα να κανονίσεις κάτι σε απόδραση/ εκδρομούλα με το αμόρε ή την παρέα, αν η άδειά σου ακόμα αργεί να ‘ρθει.

