Κριός

Το να βάλεις προτεραιότητες στα οικονομικά είναι ένα σημαντικό task γι’ αυτό το Σ/Κ, ξεκινώντας απ’ ό,τι πρέπει να διορθωθεί άμεσα, για να μην είσαι μες στο άγχος

Ταύρος

Οι μέρες αυτές την έχουν την ανησυχία τους, οπότε το να βρίσκεις ένα «safe place inside» για να διαφυλάξεις τον εαυτό σου από ακραίες αντιδράσεις είναι must.

Δίδυμοι

Τελείωνε με ό,τι δουλειές, καθήκοντα και τα τοιαύτα νωρίς σήμερα, ώστε να μείνει χρόνος και για λίγη γυμναστικούλα, έξοδο, μπυρίτσα, αφού αλλιώς δεν «βγαίνει».

Καρκίνος

Δεν χρειάζεται να «βαρυγκωμάς» επειδή κάποιοι γύρω σου φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτά που σε βασανίζουν. Μην έχεις τέτοιες «φιλοδοξίες» γι’ αυτό το Σ/Κ.

Λέων

Είπαμε, όχι και το πιο άνετο weekend, με την υπομονή να προκρίνεται σαφέστατα ως η αρετή που πρέπει να αναπτύξεις ταχύτατα, γιατί αλλιώς «δεν παλευεται».

Παρθένος

Η ξεκούραση είναι must για today, καθώς ενώ ξεκινάς με διάθεση και δυναμική για τρελό «γύρω γύρω όλοι», στη συνέχεια τα φτύνεις μάλλον εύκολα. Yep.

Ζυγός

Ένα παλιό αμερικανικό ρητό λέει «Life is a game. Money is how we keep score». Και αυτό το Σ/Κ φαίνεται πως αυτό το ρητό σου τη «σπάει» αγρίως, καθώς αναγνωρίζεις (δυστυχώς) την σοφία του.

Σκορπιός

Μην πιάσεις την γκρίνια για τα προσωπικά σου και την ανασφάλεια για τη ζωή σου in general αυτό το weekend, όσο «δελεαστικό» κι αν ακούγεται σαν inclination.

Τοξότης

You don’t cope well με πρακτικότητες και κουραστικά stuff αυτές τις μέρες, συνειδητοποιώντας παράλληλα, ότι βασικά όσο «τζόρας» κι αν είσαι, χρειάζεσαι που και που μια αγκαλιά. (Μεγάλη)

Αιγόκερως

Να κάνεις καμία βολτίτσα, να πας για μπανάκι, να δεις λίγο παραπάνω κόσμο -κι όχι μόνο τους ίδιους και τους ίδιους- και σε γενικές γραμμές θα είσαι αρκετά ok (σε σχέση με τους υπόλοιπους τουλάχιστον).

Υδροχόος

Μην βιάζεσαι να βρεις τις απαντήσεις για όλα όσα σε πιέζουν (και θα σε πιέσουν) αυτό το weekend. Και παραπάνω να κοιμηθείς και να τεμπελιάσεις και γενικά «no rushing».

Ιχθύες

Βρίσκεις το κέφι σου και σχεδιάζεις με όρεξη τι θα κάνεις, που θα βγεις, ποιον θα δεις, απλά μη δίνεις σημασία σε ό,τι ακούς κυρίως σχετικά με «μελοδραματισμούς» άλλων.

