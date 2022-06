Λέοντα, εν ολίγοις άσε τις προβολές και κοιτά ποιόν έχεις ουσιαστικά απέναντι σου

Κριός

Κουραστικό να πρέπει να γίνεται συνεχώς διάλογος για τα αυτονόητα σε μια προσωπική σχέση. Αν δεν σε έφτανε σε σημείο «συναισθηματικής δυσανεξίας», μπορεί να είχε και «πλάκα», αλλά «δεν»...

Ταύρος

Ένας φιλόσοφος είχε πει ότι: «η αλήθεια είναι ένας μεγάλος καθρέφτης που έσπασε σε πολλά μικρά κομμάτια. Ο καθένας από μας βρίσκει ένα απ’ αυτά και πιστεύει ότι είναι η αλήθεια. Αυτή είναι μεν η αλήθεια του, δεν είναι όμως το όλον». Remember that Ταύρε μου.

Δίδυμοι

Σκέφτηκες ποτέ ότι η ανάγκη σου να «ερμηνεύεις» συνεχώς τους άλλους πηγάζει ίσως από την ανάγκη σου να ελέγχεις το περιβάλλον σου για να αισθανθείς ασφαλής; Κι ας μη σου φαίνεται «εύκολα».

Καρκίνος

Μια μέρα πριν από τη Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου είσαι λίγο «comme ci comme ça» ενεργειακά και συναισθηματικά, όντας πιο επιρροής σε συμπεριφορές που δεν σε «εξυπηρετούν». Πρόσεξε το.

Λέων

«Παγίδα» όταν η κρίση σου για τον άλλο επηρεάζεται από δικά σου βιώματα ή εμπειρίες ζωής και χάνεις την αντικειμενικότητα σου. Εν ολίγοις άσε τις προβολές και κοιτά ποιόν έχεις ουσιαστικά απέναντι σου.

Παρθένος

Κι ενώ είσαι φουλ αγχωμένος, μοιάζει να μπορείς αποδώσεις το ίδιο ή και περισσότερο καλά στη δουλειά. Αν δεν είσαι βαμπίρ, ψάξε μήπως πάσχεις από αγχος υψηλής λειτουργικότητας.

Ζυγός

Όχι πως δεν μπορείς να κάνεις «call off» ένα χειριστικό άτομο, απλά ίσως έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι το κομμάτι της σύγκρουσης «δεν σε αφορά». Not always though.

Σκορπιός

Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ ο κόσμος καίγεται αυτοί επιδεικνύουν μια συμπεριφορά τύπου «και το μπικίνι τελειο κορίτσια!». Μην ασχοληθείς παραπάνω γιατί θα νευριάσεις.

Τοξότης

Λίγο nostalgic today «για περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα να κλαις» στα προσωπικά ή τα οικογενειακά σου. Το καλυτερο που έχεις να κάνεις για να «ισορροπήσεις» ενεργειακά είναι το σεξ. Oh yes.

Αιγόκερως

Ναι, κάνε εσύ τον «μάγκα» και άδειαζε το κάθε περίπτερο με όλα τα «γκουρμέ» τύπου δρακουλία, πακοτίνια, σκ@τίνι@ και «άλλος» θα αναστενάζει στη φετινή «συνάντηση» με το μπικίνι. Αμ δε.

Υδροχόος

Το να σχολιάζεις τα «στραβά» του άλλου, αποφεύγοντας να δεις τα δικά σου είναι εύκολο και «ασφαλές» φαινομενικά, οδηγώντας σε μακριά από την αναληψη προσωπικής ευθύνης. «Κι ύστερα ήρθε η πραγματικότητα».

Ιχθύες

Το να καταφύγεις σε ένα «λευκό ψεμμα» για να μη στεναχωρήσεις τον άλλο ή για να αποφύγεις μια δίκη σου ψυχολογική ταλαιπωρία ή σύγκρουση είναι ανθρώπινο. Όχι όμως και το να το πάρεις και «εργολαβία».

