Δίδυμε, μην «αυτολογοκρίνεσαι» συναισθηματικά

Κριός

Στους «ρυθμούς» της αυριανής ζόρικης Πανσέληνου στον Αιγόκερω, πιάνεις ίσως τον εαυτό σου με αρκετό στρες, ωστόσο είναι ευκαιρια να «στοιχειοθετήσεις» τα πρακτικά των επαγγελματικών σου.

Ταύρος

Η συνειδητοποίηση ότι κάποια πράγματα στο «μαζί» της προσωπικης σου ζωής τα έχεις αντιληφθεί μάλλον λάθος, σου δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος. «Ξεμπέρδευε» το γρήγορα.

Δίδυμοι

«Σπάσε» λίγο την σοβαρότητα -που δεν σου πάει- και άσε την κριτική του «τι γίνεται και καλύτερα» στα προσωπικά και όχι μόνο. Α, και μην «αυτολογοκρίνεσαι» συναισθηματικά.

Καρκίνος

Νιώθεις μάλλον ήδη τα «vibes» της αυριανής Πανσέληνου στον άξονα σου, οπότε αν διαπιστώνεις κάτι το τοξικό και «δηλητηριώδες» στην ατμόσφαιρα μην απορείς, αλλά πάρε τα μέτρα σου.

Λέων

Έχεις λίγο μια εικόνα του μικρού/ τζόβενου μέσα σου, που ιδεολογικά βλέπει στο ξεκίνημα τα πράγματα πάντα με καλή προθεση. Και οι «σφαλιάρες» συνεχίζονται και μυαλό δε βάζεις. Αααχ.

Παρθένος

Να θυμάσαι πως σ’ αυτή τη ζωή (πρέπει να) σε κρατάει κοντά του αυτός που αγγίζει την ψυχή σου εν τέλει και όχι αυτός που «στην βγάζει». Period.

Ζυγός

Ένα αναμονή της αυριανής «άχαρης» Πανσελήνου στον Αιγόκερω σε πιάνει μάλλον διάθεση για συναισθηματικό ξεφλούδισμα...«κι όποιον πάρει ο Χάρος». Oh, Gott.

Σκορπιός

Το να μπεις στη διαδικασία να δικαιολογήσεις πράγματα μέσα σε προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες σε κουράζει κάπως. Και δικαίως.

Τοξότης

Είναι πιο δύσκολο να τηρήσεις τις οποίες υποσχέσεις, όταν κατά βάση πιστεύεις ότι δεν χρειάζεται. Ή έτσι νομίζεις βασικά (αλλά μεταξύ μας no, it’s a trap).

Αιγόκερως

«Μεγαλώνουμε χωρίς ηλικία» λέει ο Μίλαν Κούντερα. Το ανακαλύπτουμε μόνο όταν υπάρχουν κάποια «βάναυσα» γεγονότα στη ζωή μας. Εκεί ανακαλύπτουμε το βάρος της ηλικίας. Τίποτα μωρέ, απλά «food for thought» για την αυριανή Πανσέληνο στο ζώδιο σου.

Υδροχόος

Δυστυχώς μάλλον «επιβεβαιώνεσαι» για κάποια πράγματα που έμαθες the hard way, αν και στ’ αλήθεια θα προτιμούσες ίσως να τα αγνοήσεις. True that.

Ιχθύες

Πως λέγεται αυτό που ενώ κυνηγάς κάτι παθιάζεσαι και όταν το αποκτήσεις προβληματίζεσαι για το τι θα κάνεις μετά; Κάτσε να δεις, εεε, λοιπόν, ανικανοποίητο maybe;

