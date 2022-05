Τοξότη, είναι σημαντικό να κοιτάξεις με μεγαλύτερη «κατανόηση» επαγγελματικούς και οικονομικούς σου φόβους

Κριός

Όταν προσπαθείς συνεχώς να ισορροπήσεις εντελώς αντίθετα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά σου, καταλήγεις τελικά εξουθενωμένος. Μήπως πρέπει να κάνεις μια «αλλαγούλα»;

Ταύρος

Καλό βέβαια να «ποντάρεις» στην ποιοτική επικοινωνία με τον σύντροφο, τα παιδιά, τους γονείς κουλουπού, κουλουπού, αλλά καμία φορά το να μπαίνεις στον «αυτόματο πιλότο» είναι way more ξεκούραστο...

Δίδυμοι

Έχεις ακούσει αυτό που λένε πως, όσο πιο πολύ πιέζεις και επιμένεις για κάτι, τόσο και περισσότερο χρειάζεται ίσως να πείσεις τον εαυτό σου first and foremost; Ισχύει, μη νομίζεις.

Καρκίνος

Τρέξιμο, φορτωμένο πρόγραμμμα μέσα στην καθημερινότητα, αλλά και ανάγκη να «κυκλοφορήσεις» λιγάκι, όντας μάλλον επιλεκτικός με το θέμα «παρέα». Χμμμ.

Λέων

Όσο περισσότερο κολλάς στο να βάζεις θέματα των προσωπικών σε «κουτάκια», αδιαφορώντας για τα «σημάδια» που σου δείχνουν ότι πρέπει να προχωρήσεις με άλλη λογική, τόσο δεν θα βγάζεις άκρη.

Παρθένος

Με το να πιστεύεις ό,τι σε «βολεύει», ξεκάθαρα και μόνο από φόβο, σόρρυ, αλλά έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική σου ωρίμανση εννοώ.

Ζυγός

Δεν είναι κακό να σε πιάνει τεμπελιά, είτε από βαρεμάρα είτε απλά από κούραση. «Κακό» είναι που ο Ερμής αύριο γυρίζει ανάδρομος και αρχίζει να σε «παίζει» ήδη στην καθημερινότητα. Αυτό.

Σκορπιός

Ναι, σ’ αρέσει να «πατεντάρεις» γενικά τα πράγματα και να ακολουθείς έναν very -very όμως- specific τρόπο to get through everything. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να αναβαθμίσεις λίγο την «τεχνική» σου.

Τοξότης

Είναι σημαντικό να κοιτάξεις με μεγαλύτερη «κατανόηση» επαγγελματικούς και οικονομικούς σου φόβους. Έτσι θα μπορέσεις να τους βάλεις σιγά σιγά σε μια «σειρά».

Αιγόκερως

Θέλεις να ξεφύγεις λίγο από τη «διάθεση» της δουλειάς και του γραφείου κι ας είμαστε ακόμα στο «άλφα» της εβδομάδας. Όσο μπορείς «κλέψτο», αλλά μέχρι εκεί.

Υδροχόος

Έχεις μαζέψει πολλή ένταση μέσα σου -καιρό τώρα- και κάπου όλο αυτό αρχίζει και βγαίνει «άτσαλα», ακόμα και σε στιγμές ή περιβάλλοντα που δεν το θες. Ξεκουράσου.

Ιχθύες

Το να έχεις almost μηδενικές απαιτήσεις στις σχέσεις σου, δίνοντας στους άλλους το «πράσινο φως» να σε εκμεταλλεύονται κατά βούληση, είναι ένα tendency που μάλλον δεν σε ωφελεί.

