Κριός

Ναι, ok, δουλειά, τρέξιμο και τα σχετικά, όμως ο οργανισμός σου θέλει περισσότερη φροντίδα τόσο στο κομμάτι της ενυδάτωσης, όσο και της σωστής διατροφής με τέτοιες θερμοκρασίες. Μην το αμελείς.

Ταύρος

Το ότι είμαι σε σχέση δε σημαίνει ότι επαναπαύομαι εντελώς μέσα στην καθημερινότητα, ξεχνώντας να βρίσκω λίγο δημιουργικό χρόνο με το ταίρι μου. Remember that.

Δίδυμοι

Μην πέφτεις «θύμα» του confirmation bias, ψάχνοντας για ό,τι επιβεβαιώνει αυτό που έχεις εξαρχής «χάψει»/ πιστέψει ως τη μόνη αλήθεια. Στα προσωπικά κυρίως εννοώ.

Καρκίνος

Καλύτερα μην υποτιμάς τους αστάθμητους παράγοντες στη δουλειά, θυμίζοντας στον εαυτό σου ότι δεν εξαρτώνται ποτέ όλα από σένα. Αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί και να σε απελευθερώσει.

Λέων

Φουλ στα πρακτικά της δουλειάς αλλά και των οικονομικών σου η Τρίτη, κι όσο κι αν σου φαίνεται λίγο «μπλιαχ», πρέπει ωστόσο να ασχοληθείς περισσότερο με τυχόν ρυθμίσεις, πληρωμές, δάνεια κ.λπ.

Παρθένος

Όσο σε πιάνει η γνωστή ανυπομονησία σου και βιάζεσαι, θεωρώντας πως έτσι θα ξεμπερδεύεις γρηγορότερα με τις δουλειές σου, τόσο περισσότερο αγχώνεσαι. Χαλάρωσε και όλα θα βγουν.

Ζυγός

Έχεις σκεφτεί ποτέ πως ένα σπίτι «φορτωμένο καράβι» εκτός του ότι σου κλέβει χρόνο για να βρεις αυτά που θέλεις, πιάνει και «χώρο» (ασυνείδητα) στο μυαλουδάκι σου; Ξεκινά το πέταμα asap.

Σκορπιός

Βγες, κουβέντιασε, περπάτα, φλέρταρε και γενικά μην μείνεις άπραγος ή εστιασμένος μόνο στα «πρέπει» της ημέρας σου. Το χιούμορ και η κοινωνική αλληλεπίδραση σου είναι απαραίτητα.

Τοξότης

Πιέζεσαι, τρέχεις και δε φτάνεις, έχει και ζέστη on top of that, όμως καλύτερα να κανείς μεγαλύτερη προσπάθεια these days, γιατί next week έχει και Πανσέληνο στο ζώδιο σου.

Αιγόκερως

Αυξημένες τάσεις φυγής και σήμερα -λογικό βέβαια- οπότε φρόντισε να βάλεις και κάτι δημιουργικό/ διασκεδαστικό στο πρόγραμμα, όπως ένα σινεμαδάκι με το ταίρι σου για να «γλυκαθείς».

Υδροχόος

Ώρα να δεις λίγο τα λογιστικά σου «βιβλία», literally, δηλαδή της δουλειάς, ή και του σπιτιού σου, οργανώνοντας καλύτερα το τι πληρωμές μπορείς να καθυστερήσεις, τι πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσεις κ.λπ.

Ιχθύες

Μην αποφεύγεις συζητήσεις, συναντήσεις και δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν, χάνοντας άσκοπα πολύτιμο χρόνο. Δώσε βάση στην ουσία και συγκεντρώσου για να τελειώνεις γρηγορότερα.

