Καρκίνε, τράβα «μια κόκκινη γραμμή» σε ό,τι σε κρατάει πίσω και σε γκαντεμιάζει

Κριός

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο σου ζητά να ασχοληθείς λιγάκι με το σπίτι και τα οικογενειακά σου, οργανώνοντας ίσως μια ανακαίνιση, κάποιες επισκευές στο εξοχικό, μια μετακόμιση ή συγκατοίκηση που έχεις καιρό κατά νου, φροντίζοντας κάποιο μέλος που σε έχει παραπάνω ανάγκη (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Ταύρος

Με επικοινωνιακό «flair» η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο (1ο δεκαήμερο κυρίως) σε βοηθά να προωθήσεις τις ιδέες και τα σχέδια σου στα επαγγελματικά, να κάνεις επιτυχημένες εμπορικές δοσοληψίες και διαπραγματεύσεις, να ασχοληθείς με το μέλλον των σπουδών σου, να πας ίσως και κάνα ταξιδάκι.

Δίδυμοι

«Τσούκου τσούκου, τσούκου τσούκου» μεν, αλλά φαίνεται πως η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο όλο και κάτι θα «δώσει» στα οικονομικά σου (1ο δεκαήμερο κυρίως), βοηθώντας σε θέματα ακινήτων, σε μια αύξηση στη δουλειά, στην εύρεση μιας καινούργιας, σε μια προαγωγή, σε σχέδια για το ξεκίνημα της δίκης σου επιχείρησης κλπ.

Καρκίνος

«You are my sunshine, my only sunshine» σου τραγουδά η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου πάνω στα γενέθλια σου, και καλά θα κάνεις να την ακούσεις και να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και τις επιδιώξεις σου. Τράβα «μια κόκκινη γραμμή» σε ό,τι σε κρατάει πίσω και σε γκαντεμιάζει, εστιάζοντας στα όνειρα σου, βάζοντας μπρος στα νέα σου σχέδια προσωπικά και επαγγελματικά (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Λέων

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο κρατά «χαμηλά την μπάλα» ενεργειακά και συναισθηματικά, ζητώντας σου ουσιαστικά να κοιτάξεις προς τα μέσα σου και να κάνεις την «χάρη» στον εαυτό σου να ξεμπερδεύει επιτέλους από κουραστικά κολλήματα και τελειωμένες καταστάσεις που σε «αφυδατώνουν» ψυχολογικά (1ο δεκαήμερο).

Παρθένος

Με «mood» πολυάσχολο και επικοινωνιακό η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο, βοηθητική επομένως για να ανοίξεις τον κύκλο σου, να κυκλοφορήσεις περισσότερο, να διασκεδάσεις, αλλά και να επιτύχεις ενδεχομένως και καλύτερα αποτελέσματα στα επαγγελματικά, σχετικά με συνεργασίες σου και συλλογικά πρότζεκτς (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Ζυγός

Κάτι «κινείται» στα επαγγελματικά με τη Νέα Σελήνη στον Καρκίνο (1ο δεκαήμερο κυρίως), που βγάζει φιλοδοξία για να πετύχεις τους στόχους σου το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας μια δίκη σου επιχείρηση, κλείνοντας έναν καλό πελάτη, «πετυχαίνοντας» μια long awaited προαγωγή/ αύξηση, βρίσκοντας νέα δουλειά, ενώ κάποιοι ίσως έχουν και χωροταξικές αλλαγές, π.χ. μια μετακόμιση.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο (1ο δεκαήμερο κυρίως) είναι υποστηρικτική για νέα σχέδια και στόχους που αφορούν τις σπουδές, καθώς μπορεί τώρα να γίνεις δεκτός σε ένα πανεπιστήμιο ή να αποφασίσεις να ξανακάτσεις στα «θρανία» για ένα μεταπτυχιακό, βοηθώντας όμως και στα επαγγελματικά, αλλά και σε νομικές υποθέσεις, ακόμα και σε πλάνα για ταξιδάκια!

Τοξότης

Τα οικονομικά σου «δείχνει» η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο (1ο δεκαήμερο κυρίως) κινητοποιώντας σε να ασχοληθείς με θέματα τραπεζών, διατροφών, κληρονομικών, χρεών κλπ, προχωρώντας ίσως σε έναν διακανονισμό ή μια νέα συμφωνία τις επόμενες δυο εβδομάδες, ενώ δεν αποκλείεται να φέρει και περισσότερη «δράση» στην κρεβατοκάμαρα σου...

Αιγόκερως

Νέα δυναμική αλλά και αντίληψη στο κομμάτι των σχέσεων και των συνεργασιών φέρνει η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο (1ο δεκαήμερο κυρίως), που σε καλεί να διορθώσεις κακώς κείμενα ή να πάρεις αποφάσεις που σε προχωράνε μακριά από «μίζερες» καταστάσεις. Μια νέα γνωριμία, ένας καινούργιος έρωτας ή το ξεκίνημα μιας σχέσης είναι πιθανα σενάρια το επόμενο διάστημα, όπως επίσης και το κλείσιμο μιας συμφωνίας.

Υδροχόος

Τα fitness goals σου μπορεί να πάνε «σούπερ» με τη Νέα Σελήνη στον Καρκίνο, οπότε αξίζει να μπεις στη διαδικασία να ψάξεις διατροφές, συνδρομές σε γυμναστήρια, να προγραμματίσεις ένα check-up κ.λπ, ενώ σε θέματα δουλειάς μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη, όπως μια νέα δουλειά, μια πρόταση με οικονομικό ενδιαφέρον κ.λπ (1ο δεκαήμερο κυρίως).

Ιχθύες

«Μούρλια» για τα ερωτικά, τα θέματα παιδιών και τα δημιουργικά σου σχέδια είναι η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο (1ο δεκαήμερο κυρίως), που σου δίνει τη δυνατότητα να ξαναβρείς τη «φόρμα» σου με τον σύντροφο σου, να τολμήσεις «με τρέλα» έναν καινούργιο έρωτα, να προχωρήσεις με μια εγκυμοσύνη, αλλά και να βάλεις μπρος σε επιχειρηματικά/ καλλιτεχνικά πλάνα.

