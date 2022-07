Σκορπιέ, το πώς «πλασάρεις» τις ιδέες σου και το πώς εκφράζεσαι γενικότερα θέλει περισσότερη σκέψη σήμερα

Κριός

Ένα οικογενειακό ή επαγγελματικό θέμα (ή μια αντίστοιχη σχέση) μπορεί να σε πιέσει αρκετά, ειδικά αν είσαι γεννημένος στο τέλος του 3ου δεκαημέρου. Μη δώσεις λαβή για «χαμούλη».

Ταύρος

Τα λόγια σου έχουν δύναμη και για καλό και για «κακό», οπότε πρόσεχε πώς εκφράζεσαι, ιδιαίτερα όταν στο μείγμα μπαίνει μαζί και το συναίσθημα (τέλος 3ου κυρίως).

Δίδυμοι

Τα οικονομικά μπορεί να αποτελέσουν εστία έντασης σε μια προσωπική σχέση (με τον σύντροφο, τα παιδιά, έναν συνεργάτη, ένα φίλο κ.λπ) επομένως απόφυγε εντέχνως το όλο θέμα (τέλος 3ου κυρίως).

Καρκίνος

Μην θεωρείς αυτονόητο ότι οι άλλοι έχουν τις ίδιες καλές προθέσεις με’ σένα στα προσωπικά, τα οικογενειακά ή τα επαγγελματικά. Γι’ αυτό βάλε όρια (ιδίως αν είσαι γεννημένος στο τέλος του 3ου).

Λέων

Είναι σημαντικό να βρεις μια φόρμουλα για να «ρεγουλάρεις» το στρες μέσα στην καθημερινότητα σου, αποφορτίζοντας σώμα και πνεύμα daily, «για να μην έχουμε άλλα» (τέλος 3ου κυρίως).

Παρθένος

Όταν μια σχέση (προσωπική ή επαγγελματική) ουσιαστικά «φυτοζωεί», δεν έχει νόημα να προσπαθήσεις να ζορίσεις τα πράγματα. Ίσως πρέπει να αποδεχτείς το «αναπόφευκτο» (τέλος 3ου κυρίως).

Ζυγός

Αρκετά πιεστική η Τετάρτη, μπορεί να σου δημιουργήσει θεματάκια στη δουλειά ή στο σπίτι (γεννημένοι στο τέλος του 3ου κυρίως). Αποδέξου ότι δεν γίνεται να συμφωνείς σε όλα με όλους, για να μην απογοητεύεσαι δηλαδή.

Σκορπιός

Το πώς «πλασάρεις» τις ιδέες σου και το πώς εκφράζεσαι γενικότερα θέλει περισσότερη σκέψη σήμερα (με συνεργάτες, φίλους, αδέρφια κ.λπ) αποφεύγοντας τακτικές χειρισμού (τέλος 3ου κυρίως).

Τοξότης

Τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σου μπορεί να σε προβληματίσουν αρκετά, είτε κατά μόνας, είτε και σε συνδυασμό (τέλος 3ου κυρίως). Μη δένεις «κόμπο» τις όποιες συνεννοήσεις.

Αιγόκερως

Από τις απαιτητικές μέρες η Τετάρτη, θα χρειαστεί να θέσεις τα όρια σου σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, που ίσως φτάσουν και σε σημείο «καμπής» σε ορισμένες περιπτώσεις (γεννημένοι στο τέλος του 3ου ειδικά).

Υδροχόος

Τα ψυχολογικά «σκοτάδια» σου μπορεί να φουντώσουν λίγο σήμερα, ίσως για να σου θυμίσουν ότι μερικές φορές το να κάνεις μια αλλαγή ζωής είναι τελικά «λύτρωση» (τέλος 3ου κυρίως).

Ιχθύες

Το να βάλεις «ταμπέλες» στο καθετί σε μια προσωπική σχέση ή συνεργασία μάλλον δεν θα σου βγει σε πολύ καλό today (τέλος 3ου κυρίως). Το να θέσεις με σαφήνεια τα όρια σου πάλι, for sure yes.

