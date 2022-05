Ταύρε, δώσε χρόνο στον εαυτό σου και απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις

Κριός

Η Τετάρτη βγάζει έντονες τάσεις φυγής, του τύπου θέλω τ ώ ρ α να τα αφήσω όλα πίσω και να πάω ταξίδι μακρινό. Η αλήθεια είναι πως έχεις «μπουχτίσει» με specific πρόσωπα και καταστάσεις. Ώρα για detox.

Ταύρος

Είσαι λίγο μπερδεμένος αναφορικά με έναν επαγγελματικό στόχο ή γύρω από το πως εξελίσσεται η σχέση με κάποιον φίλο ή συνεργάτη σου. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις.

Δίδυμοι

Είσαι σε μια φάση που δημιουργεί αμφιβολίες για την εξέλιξη των επαγγελματικών, για το αν υπάρχει μέλλον, αν πρέπει ν’ αλλάξεις κατεύθυνση κ.λπ. Έχε όμως υπόψη σου, ότι καθώς ο κυβερνήτης σου είναι ανάδρομος, δεν μπορείς να βγάλεις τώρα ξεκάθαρα συμπεράσματα.

Καρκίνος

«Dream on, dream on» για το πως θέλεις να «πάει» η ζωή σου, στα επαγγελματικά, στα προσωπικά, σχετικά με την πιθανότητα να φύγεις στο εξωτερικό, απλά, ε, χρειάζεσαι παράλληλα και μια πιο πρακτική προσέγγιση.

Λέων

«Money is the name of the game» δυστυχώς και λόγω αυτών -ή καλύτερα ελλείψει αυτών- πολλή μιζέρια δημιουργείται, ενώ και συναισθηματικά είσαι λίγο «μουδιασμένος». $h#t happens, life happens.

Παρθένος

Από τη μια η μέρα έχει έναν έντονο ρομαντισμό και μια ανάγκη για «ερωτική συναναστροφή» με το ταίρι σου και από την άλλη βγάζει αμφιθυμία και τάση για εξιδανίκευση προσώπων. Watch out λοιπόν.

Ζυγός

Έχεις διαμορφώσει έτσι την καθημερινότητα σου που δε μένει καθόλου χρόνος για’ σένα και τις ανάγκες σου; «Συγχαρητήρια», είσαι υποψήφιος για ψυχοσωματικά. Αν δεν γουστάρεις, μανατζάρισε το κ@λ%άγχος.

Σκορπιός

Η Τετάρτη έχει μεν αρκετό ρομαντικό ενδιαφέρον και προσφέρεται για να δεις λίγο τη σχέση σου, αλλά υπάρχει συνάμα και η πιθανότητα ψεμμάτων ή εξαπάτησης στα ερωτικά, οπότε έχε το νου σου.

Τοξότης

Τα οικογενειακά και οι σχέσεις με κοντινά σου άτομα μπορούν να βγάλουν πίεση, σύγχυση, θυμό και θυματοποίηση. Ναι, έτσι «λίγο απ’ όλα», επομένως έχε όσο το δυνατόν μηδενικές απαιτήσεις για να μην απογοητευτείς.

Αιγόκερως

Έχεις μια νοητική υπερδιέγερση που σε εμποδίζει να βάλεις «κάτω» τα πράγματα και να σκεφτείς απλά, ενώ παράλληλα θέλεις να αλλάξεις παραστάσεις από τα «γνωστά» της καθημερινότητας σου. «If I was an astronaut, i’d be floating in mid-air...».

Υδροχόος

Προσοχή σήμερα σε ό,τι σχετίζεται με τα οικονομικά σου, καθώς και σε συναισθηματικές «επενδύσεις», αποφεύγοντας παράλληλα σπατάλες για λόγους «ψυχικής ανάτασης».

Ιχθύες

Η επιρροή της ημέρας είναι σούπερ για καλλιτέχνες -ή όσους αισθάνονται καλλιτέχνες- δίνοντας έμπνευση και κίνητρο για δημιουργία. For everybody else, προσοχή στις αυταπάτες και την αυτοθυματοποίηση guys.

