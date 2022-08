Υδροχόε, μέρα σηκώνει ερωτικά ραντεβουδάκια και καλοκαιρινές εξορμήσεις μόνο για δύο με το ταίρι σου

Κριός

Και ναι, μπορεί να είχες πιεστεί λίγο ψυχολογικά these days, η Πέμπτη όμως έρχεται με πιο φιλικές «διαθέσεις», δίνοντας σου δυνατότητες διασκέδασης, ψυχαγωγίας και...je t’ aime ενδεχομένως.

Ταύρος

Μεγάλο κεφάλαιο η αυτοκαταστροφικότητα, κι από πού ν’ αρχίσουμε δηλαδή, ωστόσο το χιούμορ μπορεί να δώσει κουράγιο αλλά και λύσεις, όταν το μυαλό έχει κάνει total «μπλοκ».

Δίδυμοι

Μέρα εξωστρέφειας και σχετικής αλλεγκρίας η σημερινή, «προστάζοντας» να την εκμεταλλευτείς σχετικά με εξόδους, εκδρομούλες με την παρέα και χαλαρά θερινά σινεμαδάκια. Yes.

Καρκίνος

Εντάξει, ο Οκταβιανός Αύγουστος είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός όλων των εποχών -ο επόμενος είναι κλάσμα- και η συνεισφορά του στη διαμόρφωση του κόσμου όπως τον ξέρουμε αδιαμφισβήτητη, αλλά γιατί αυτό -και αλλά παρόμοια κατορθώματα- να σου γεννά άτοπες «αυτοσυγκρίσεις» Αυγουστιάτικα;

Λέων

Μερικές φορές απλά αρκεί να βάλεις στη διαπασών το -oldie but goodie- «This is the story of you and I» και να χορέψεις ξέφρενα για τον έρωτα σου ή για τον έρωτα που εσύ έχεις «πλάσει» ως δικό σου...Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα.

Παρθένος

Χωρίς κούραση και άγχος όσο μπορείς σήμερα, αφού το «αραχτοί και λάιτ» σου πάει way more ως συναισθηματική κατάσταση. Προσοχή μόνο σε ποιους «ξανοίγεσαι» για τα προσωπικά σου.

Ζυγός

Από τις καλές μέρες της εβδομάδας η Πέμπτη, σε θέλει κοινωνικό και ομιλητικό, με όρεξη για συναντήσεις και χαλαρές καλοκαιρινές εξόδους με την παρέα ή τον άνθρωπο σου, οπότε μη διστάσεις να πεις «ναι» σε σχετικές προσκλήσεις.

Σκορπιός

Το κυνήγι του χρήματος και του σεξ όταν δεν περιλάμβανει και σχετική «cura» για όλους τους εμπλεκόμενους μπορεί να αποβεί και «Rocky horror show». Δε νομίζεις; καλά...

Τοξότης

«Έρωτα, αχ έρωτα, εσύ ζωής χορηγέ» αναφωνείς -ή θέλεις τουλάχιστον- σήμερα και η μέρα σε βοηθά, κανόντας σε πιο εξομολογητικό προς το αντικείμενο του πόθου σου. «Αχ, έρωτα...»

Αιγόκερως

Η τακτοποίηση ενός οικονομικού θέματος που αφορά και κάποιο ακίνητο, π.χ. μια μίσθωση, την μεταγραφή μιας γονικής παροχής στο υποθηκοφυλακείο κ.λπ, μπορεί να πάει καλύτερα today, ωστόσο μην το παρακάνεις με τα περιττά έξοδα.

Υδροχόος

Η μέρα σηκώνει ερωτικά ραντεβουδάκια και καλοκαιρινές εξορμήσεις μόνο για δύο με το ταίρι σου. Αξιοποίησέ την γιατί το τέλος της εβδομάδας έχει τα «αγκαθάκια» του συναισθηματικά.

Ιχθύες

Επειδή είναι γενικά εύκολο να σου «φύγει» η μέρα σε συζητήσεις και συναντήσεις για τις οποίες ούτε χρόνο αλλά ούτε και διάθεση μάλλον έχεις, «watch your act» και θέσε προτεραιότητες.

athensvoice.gr