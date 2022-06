Καρκίνε, δεν φταίνε μόνο οι άλλοι που εκμεταλλεύονται την καλή σου την καρδιά και ζητάνε χωρίς όριο

Κριός

Καλύτερα να είσαι προσεκτικός σήμερα σχετικά με συζητήσεις, επαφές και διαπραγματεύσεις στα επαγγελματικά, φροντίζοντας να μην παρασυρθείς από «μεγάλα λόγια» ή κολακείες (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Ταύρος

Η μέρα δεν ενδείκνυται για οικονομικές συζητήσεις στα επαγγελματικά, ενώ μπορεί να δημιουργηθούν και παρεξηγήσεις για τέτοια θέματα μέσα σε προσωπικές σχέσεις (3ο δεκαήμερο κυρίως). Απόφυγε επίσης να δανείσεις ή να δανειστείς χρήματα.

Δίδυμοι

Το τετράγωνο του Ήλιου από το ζώδιό σου με τον Ποσειδώνα φέρνει σύγχυση σχετικά με επαγγελματικούς στόχους ή και αναφορικά με νέες προτάσεις που τυχόν προκύπτουν (3ο δεκαήμερο κυρίως). Δείξε επιφυλακτικότητα και απόφυγε τώρα τη λήψη αποφάσεων.

Καρκίνος

Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι που εκμεταλλεύονται την καλή σου την καρδιά και ζητάνε χωρίς όριο. Οφείλεις και εσύ να λες κάνα «όχι», έχοντας ως προτεραιότητα τον εαυτό σου. Και μην υποκύπτεις στην «κλάψα» (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Λέων

Not a good day today για συμφωνίες, υπογραφές και συμβόλαια, ενώ χρειάζεται και λίγη προσοχή σε φιλικές σχέσεις γιατί μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις ή «μπλεξίματα» άλλου είδους... (3ο δεκαήμερο κυρίως)

Παρθένος

Καλύτερα να δώσεις χρόνο στα πράγματα σχετικά με κινήσεις στα επαγγελματικά, αποφεύγοντας άμεσες / βιαστικές αποφάσεις και δεσμεύσεις, καθώς το κλίμα είναι αρκετά «ρευστό» (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Ζυγός

Η μέρα ευνοεί την αποδιοργάνωση και ειδικά σε θέματα δουλειάς είναι καλό να θέσεις προτεραιότητες, αποφεύγοντας τη διάσπαση, αλλά και το να βασιστείς σε υποσχέσεις τρίτων (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Σκορπιός

«Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός» σχετικά με τα οικονομικά και τα ερωτικά σου σήμερα, οπότε be cautious με κινήσεις και επενδύσεις on both sides, αποφεύγοντας βιαστικές αποφάσεις (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Τοξότης

Η κρίση σου σήμερα δεν είναι στα «ντουζένια» της, οδηγώντας σε ευκολότερα σε λάθος εκτιμήσεις προσώπων και καταστάσεων στα προσωπικά και τα επαγγελματικά, επομένως άσε τον χρόνο να δουλέψει προς όφελός σου (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Αιγόκερως

Ελλοχεύει σήμερα ο κίνδυνος της παρεξήγησης/ απογοήτευσης με συνεργάτες, συναδέλφους και λοιπά άτομα στα επαγγελματικά, λόγω «σύγχυσης» στην αξιολόγηση, ενώ υπογραφές και δεσμεύσεις είναι καλύτερα να περιμένουν (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Υδροχόος

Η Πέμπτη δεν προσφέρεται για οικονομικές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, δανεισμούς, υπογραφές συμβολαίων κ.λπ., ενώ θέλει λίγη προσοχή και σε «παραμυθιάσματα» στα ερωτικά (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Ιχθύες

Το τετράγωνο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου σού εφιστά την προσοχή στα όρια που βάζεις στις σχέσεις σου, καθώς υπάρχει η τάση της απογοήτευσης ή και της «θυματοποίησης» λόγω έλλειψης ρεαλισμού (3ο δεκαήμερο κυρίως).

