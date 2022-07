Αιγόκερε, άλλο το να θες να βοηθήσεις και άλλο το να γίνεσαι θύμα προς εκμετάλλευση

Κριός

Προσπάθησε να κινηθείς στα ευχάριστα, ακόμη και τα «επιφανειακά» σήμερα, αποφεύγοντας να κάνεις «κατάδυση» σε ανασφάλειες πάντως είδους.

Ταύρος

Αν ήθελες να κάνεις μια συζήτηση ή μια πρόταση στη δουλειά η μέρα προσφέρεται, ενώ είναι ακόμα κατάλληλη και για αγορές προϊόντων τεχνολογίας ή ηλεκτρονικών συσκευών.

Δίδυμοι

Καλύτερα να αποφύγεις τις συζητήσεις αλλά και τις βιαστικές αποφάσεις σχετικά με τα επαγγελματικά σου, καθώς δεν θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς καθαρά τις προθέσεις της άλλης πλευράς.

Καρκίνος

Αν και συναισθηματικά μπορεί να νιώθεις ένα «χασιματάκι», υπάρχει ωστόσο αντίδοτο και ακούει στο όνομα «καλοί φίλοι», άτομα δηλαδή με τα οποία νιώθεις άνετα just being yourself.

Λέων

Το να είσαι άνθρωπος του «ναι» μπορεί να μη σε ωφελήσει και τόσο today, ειδικά αναφορικά με υποχρεώσεις που δεν σε αφορούν άμεσα. Προφύλαξε τον εαυτό σου.

Παρθένος

Το να εξιδανικεύεις τα πράγματα, αδυνατώντας να δεις την πραγματικότητα γύρω από μια προσωπική σου σχέση, μόνο χρόνο σου «χάνει». Και είναι και κρίμα.

Ζυγός

Το επικοινωνιακό easiness, χωρίς διάθεση για χειρισμούς και «σποντούλες» σου δίνει «πόντους» στα προσωπικά, αλλά και στη σχέση με τα παιδιά σου.

Σκορπιός

Με τάση για περισσότερη ευκολοπιστία από το συνηθισμένο σου στα αισθηματικά, ιδίως επειδή θέλεις κατά βάθος να «παραπλανηθείς», να ζήσεις την οποία «φαντασίωση».

Τοξότης

Οικονομικές κινήσεις και συζητήσεις θέλουν λίγη προσοχή σήμερα, καθώς ενέχουν τον κίνδυνο της εξαπάτησης, είτε από αμέλεια είτε από αφέλεια.

Αιγόκερως

Άλλο το να θες να βοηθήσεις και άλλο το να γίνεσαι θύμα προς εκμετάλλευση στις προσωπικές και κοινωνικές σου σχέσεις. Το όριο πρέπει να είναι σαφές.

Υδροχόος

«Με τους ανθρώπους άνθρωπος και με τους λύκους λύκος» και αυτό όχι μόνο ισχύει και στα οικογενειακά, αλλά μερικές φορές επιβάλλεται από την όλη κατάσταση «συγγενολόι».

Ιχθύες

Καλή η ονειροπόληση, αλλά κάπου πρέπει να μπορείς να διακρίνεις και τα πραγματικά κίνητρα των άλλων στα ερωτικά, για να μην ταλαιπωρείσαι άδικα.

athensvoice.gr