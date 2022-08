Αιγόκερε, είσαι σε mood για συζητήσεις σχετικά με το νόημα της ζωής, τον έρωτα και... το σύμπαν

Κριός

Με τον Ερμή στην Παρθένο ως 25/8 μπορείς να οργανωθείς καλύτερα σχετικά με τις ρουτίνες που σε κρατούν υγιή, αναζητώντας το ιδανικό balance μεταξύ ευχαρίστησης και ευεξίας στην καθημερινότητα σου.

Ταύρος

Η παρουσία του Ερμή στην Παρθένο ως 25/8 θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις το sanity σου μέσα σε ένα απαιτητικό διάστημα, δίνοντάς σου «διεξόδους» μέσω του χιούμορ και της ενασχόλησης με τα αγαπημένα χόμπι σου.

Δίδυμοι

Αν και δεν συνηθίζεις να συνδυάζεις το συναίσθημα με την επικοινωνία, η παρουσία του κυβερνήτη σου Ερμή ως 25/8 στην Παρθένο θα σε πάει προς σ’ αυτή την «κατεύθυνση» ειδικά με τα άτομα που θεωρείς οικογένειά σου.

Καρκίνος

Με τη φλόγα της «εγκεφαλικής περιέργειας» ως 25/8 λόγω του Ερμή στην Παρθένο, αναζητώντας το νέο και διαφορετικό που μπορεί να σε συγκινήσει και στις διακοπές σου, από ένα βιβλίο, μέχρι μια «εμπειρία»...

Λέων

Το βλέμμα στα οικονομικά σου στρέφει ο Ερμής στην Παρθένο ως 25/8, βοηθώντας σε να τα οργανώσεις μέσα από έξυπνες κινήσεις, αν και μπορεί να σε βάλει και στο «τρυπάκι» τού να ξοδέψεις για να περάσεις καλά.

Παρθένος

Υποδέχεσαι την κυβερνήτη σου Ερμή στο ζώδιό σου ως 25/8 και τη μυαλό σου «πετάει» σε άλλες ταχύτητες, βοηθώντας σε να πείσεις (στα επαγγελματικά) αλλά και να γοητεύσεις τους άλλους (στα προσωπικά) με μια παραπάνω ίσως δόση νευρικότητας.

Ζυγός

Η παρουσία του Ερμή στην Παρθένο ως 25/8 σε κάνει πιο «secretive» στην καθημερινότητά σου ή τουλάχιστον λιγότερο πρόθυμο να μοιραστείς όλα όσα σκέφτεσαι με τους άλλους. Ίσως δουλεύεις/ προετοιμάζεις κάτι που ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμο.

Σκορπιός

Η επαφή με συνεργάτες και φίλους «ρολάρει» καλύτερα με τον Ερμή στην Παρθένο ως 25/8, που συνάμα σε βοηθά να ξαλεγράρεις και να χαλαρώσεις λιγάκι μέσα σε ένα πιο πιεστικό γενικό πλαίσιο.

Τοξότης

Τι κι αν είμαστε στο κατακαλόκαιρο, η παρουσία του Ερμή ως 25/8 στην Παρθένο σημαίνει πως ακόμα κι να βρίσκεσαι σε άδεια, η σκέψη σου θα είναι στη δουλειά, όπου μάλιστα μπορεί να προκύψουν και εξελίξεις.

Αιγόκερως

Σε mood για συζητήσεις σχετικά με το νόημα της ζωής, τον έρωτα και... το σύμπαν σε βάζει ο Ερμής στην Παρθένο ως 25/8, ιδανικά σε ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο setting far, far away. Ξεκουράσου όσο μπορείς (τουλάχιστον νοητικά).

Υδροχόος

Η οργάνωση και η τακτοποίηση των οικονομικών σου θα σε απασχολήσει αρκετά με τον Ερμή στην Παρθένο ως 25/8, κυρίως για όσα σχετίζονται με τράπεζες, δάνεια, φορολογικά, κληρονομικά, διατροφές κ.λπ.

Ιχθύες

Περισσότερο επικοινωνιακό και ομιλητικό σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών σε κάνει ο Ερμής απέναντί σου στην Παρθένο ως 25/8, βοηθώντας σε ίσως και στο να λύσεις μια παρεξήγηση με ένα κοντινό σου άτομο.

