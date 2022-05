Αιγόκερε, γιατί διώχνεις ασυναίσθητα από δίπλα σου ανθρώπους που νοιάζονται έμπρακτα για σένα;

Κριός

Έχεις ένα «θέμα» με το να θυμώνεις και στεναχωριέσαι με ό,τι δεν γίνεται, όπως ακριβώς το θες. Άλλοι το λένε «χαριτωμένα» παιδικότητα, άλλοι πάλι ανωριμότητα. Γεφύρωσε λίγο το «χάσμα».

Ταύρος

Όταν δίνεις μόνο για να «πάρεις» πίσω, ο άλλος το νιώθει και «χαλιέται» ασυνείδητα. Προσπάθησε να βάλεις λίγο παραπάνω το κομμάτι της ανιδιοτέλειας μέσα στις προσωπικές σου σχέσεις.

Δίδυμοι

Το να φαντασιώνεσαι «άγρια πράγματα» στα προσωπικά, ελλείψει όμως υπαρκτών στοιχείων, σε καθιστά απλά δέσμιο του φόβου σου και κάπως έτσι τα κάνεις μετά «μαντάρα» επικοινωνιακά.

Καρκίνος

Μην «αυτοπεριορίζεσαι» δημιουργικά επειδή έχεις προσωρινά «σαστίσει» από το what’s going on around σου. Θυμήσου ότι η ρουτίνα είναι πάντα ο μεγαλύτερος «κίνδυνος».

Λέων

«Την αλήθεια την φτιάχνει κανείς, ακριβώς όπως φτιάχνει και το ψέμα» γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης και αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για το story που έχεις «υιοθετήσει» για τον εαυτό σου.

Παρθένος

Αν χρειάζεσαι motivation για να ανέβεις στον διάδρομο ή να «βγάλεις» αυτό το δεκαπεντάλεπτο πρόγραμμα που είδες στο YouTube, έχε το «Chariots of fire» να παίζει στο μυαλό σου και θα μπεις αυτόματα στο mood.

Ζυγός

Το κομμάτι της ασυνείδητης «έγκρισης» από τους άλλους για τις επιλογές στα προσωπικά σου είναι πασέ και υποδεικνύει έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού προς τον εαυτό σου. Don’t.

Σκορπιός

Το να πρέπει εσύ να είσαι «εντάξει» με ορισμένους ανθρώπους και πράγματα όπως είναι, απλά και μόνο από ανάγκη, σε δυσκολεύει συναισθηματικά, όσο κι αν δεν το παραδέχεσαι.

Τοξότης

Το να δίνεις δεύτερες ευκαιρίες επειδή ουσιαστικά μειώνεις τις προσδοκίες σου είναι μια περίεργη «συνταγή» για τις σχεσεις σου αλλά και μια από τις επιρροές του ανάδρομου απέναντί σου. Χμμμ.

Αιγόκερως

Γιατί διώχνεις ασυναίσθητα από δίπλα σου ανθρώπους που νοιάζονται έμπρακτα για σένα; Είσαι μαζοχιστής ή έχεις ανάγκη την αίσθηση της εσωτερικής «αυτοαπόρριψης» για να λειτουργήσεις; (Σύνελθε)

Υδροχόος

Όντας από τα ζώδια που αγαπούν οτιδήποτε σχετίζεται με το διάστημα, το sci-fi κ.λπ., νιώθεις την ανάγκη να αποτίσεις ένα δικό σου «φόρο τιμής», ακούγοντας στο repeat το «Blade runner», το καλύτερο ίσως soundtrack όλων των εποχών.

Ιχθύες

«Μαλώνεις» με τον καιρό; Με τον χρόνο ίσως; Και με τα δύο ταυτόχρονα; Οκ, φταίει απλά ο ανάδρομος, αλλά κι εσύ μην υπερβάλλεις την ανησυχία σου, γιατί αυτό φέρνει επιπλέον και αντίδραση από τους άλλους.

