Κριός

Με πιο κοινωνική διάθεση, αν και η Παρακευή έχει τις απαιτήσεις της, αξιοποίησε την ωστόσο, γιατί το Σ/Κ μπορεί να στα «σκάσει» συναισθηματικά λόγω της επικείμενης Έκλειψης στον Σκορπιό.

Ταύρος

«Κλασσικά» πραγματάκια στη δουλειά, όμως με την γκρίνια δε βγαίνει τίποτα, οπότε προσπάθησε να την κρατήσεις σε λογικά «πλαίσια».

Δίδυμοι

Θες πιο χαλαρές και δημιουργικές ασχολίες, που σε ανακατεύουν με όσο το δυνατόν λιγότερο «ξινό» κόσμο, καθώς έχεις αναπτύξει μια σχετική «δυσανεξία» lately. Only good vibes λοιπόν.

Καρκίνος

Οι «αντιθέσεις» μέσα σου σαν να «ξυπνάνε» ένα πράγμα, ίσως γιατί δεν είσαι τόσο «συνεπής» με το να τις κρατάς σε μια ισορροπία τώρα τελευταία.

Λέων

Ημέρα με αρκετό φόρτο «τρεχάματος» η Παρακευή, ζορίζοντας σε σε επίπεδο επικοινωνίας, επαφών, συζητήσεων με συνεργάτες κ.λπ. Do your best.

Παρθένος

Ενώ αντιλαμβάνεσαι συναισθηματικά τι σε «ευνοεί» και τι όχι για να νιώθεις ικανοποιημένος, δεν έχεις εντούτοις «πειστεί» και απόλυτα. Μου φαίνεται γουστάρεις να παιδεύεσαι.

Ζυγός

Δεν είναι ότι όλοι σου πάνε «κόντρα», είναι απλά μια «sui generis» Παρασκευούλα και 13, οπότε απλά πρέπει να κάνεις και λίγο τον αδιάφορο για να μην πιεστείς.

Σκορπιός

Λίγο να προσέχουμε και την υγεία μας μέσω της συνέπεια στις ρουτίνες που μας κρατούν υγιείς, ε; Γιατί έρχεται και μια Έκλειψη στο ζώδιο σου οσοούπω, εντάξει; Μπράβο το καλό παιδί.

Τοξότης

Συνεννοήσεις με συνεργάτες, επαφές για τη δουλειά και νέα πρότζεκτς, καθώς και επικοινωνίες με φίλους μπορεί να στη «σπάσουν» λιγάκι today. Υπομονή.

Αιγόκερως

Μη «τρέχεις» να διαλέξεις αυτό που μοιάζει βολικότερο, χωρίς να έχεις εξετάσει προηγουμένως σε βάθος όλες όλες τις παραμέτρους. Sounds like a trap.

Υδροχόος

Εξωτερικές δουλειές, επικοινωνίες και πραγματάκια της καθημερινοητάς μοιάζουν λίγο αγγαρεία, επομένως μην περιμένεις γενικώς συνεννοήσεις της «προκοπής».

Ιχθύες

Οικονομικά άγχη και συνεννοήσεις σε απασχολούν και σήμερα, ενώ συναισθηματικά χρειάζεται ίσως να ξεκαθαρίσεις «γενναία» μέσα σου μια κατάσταση.

athensvoice.gr