Κριός

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο σού βγάζει νεύρα αλλά και ένα απροσδιόριστο «sad disposition», οπότε προσοχή σε «φιλονικίες» και ξεσπάσματα με φίλους, συνεργάτες, σύντροφο, αποφεύγοντας παράλληλα να βάψεις τα πάντα μαύρα (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Ταύρος

Σε τεντωμένο σκοινί συναισθηματικά και όχι μόνο εξαιτίας της Πανσελήνου στον Υδροχόο που βγάζει αυξημένες απαιτήσεις και στο σπίτι αλλά και στα επαγγελματικά δοκιμάζοντας τις αντοχές σου (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως). Προσοχή και στην υγεία σου.

Δίδυμοι

Σκέψεις, προβληματισμούς και αναθεωρήσεις στόχων και μελλοντικών σχεδίων φέρνει η Πανσέληνος στον Υδροχόο, ενώ σε θέτει ενδεχομένως και «προ των ευθυνών σου» σχετικά με θέματα υγείας που είχες αμελήσει big time (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Καρκίνος

Τα οικονομικά και συναισθηματικά σου άγχη τονίζει η Πανσέληνος στον Υδροχόο και με την κυκλοθυμία να σου κάνει «παρεούλα» καλύτερα να μην μπεις καθόλου στην διαδικασία να ανοίξεις συζήτηση for both of them (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Λέων

Η Πανσέληνος απέναντί σου στον Υδροχόο είναι κάθε άλλο παρά ένα χαλαρό φεγγάρι, που μπορεί να σε ζορίσει «άγρια» σε προσωπικά και επαγγελματικά θέματα (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως). Ίσως ήρθε η ώρα να βάλεις τα όριά σου, αλλά και να πάρεις τις αποφάσεις σου.

Παρθένος

Η φροντίδα του εαυτού σου είναι υψίστης σημασίας με την Πανσέληνο στον Υδροχόο, που ζητά πράξεις και όχι λόγια για all things health, ενώ παράλληλα μπορεί να βγάλει και ένταση με συνεργάτες μέσα στον χώρο της δουλειάς (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Ζυγός

«Θέλεις ν’ αγιάσεις» και δεν σ’ αφήνουν με την Πανσέληνο στον Υδροχόο, που μπορεί να βγάλει ένταση και παρεξηγήσεις με τους γύρω σου χωρίς λόγο, «σπάζοντας» ομαδικά τα νεύρα σας, ενώ αν δεν είναι στα πλάνα σου η απόκτηση ενός παιδιού, «watch your act» (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Σκορπιός

Το νευρικό σου σύστημα είναι σε οριακό σημείο με την Πανσέληνο στον Υδροχόο, που μπορεί να βγάλει αναταραχές και στο σπίτι, π.χ. σχετικά με τους γονείς, ένα ακίνητο, μια μετακόμιση, αλλά και στα προσωπικά, κλονίζοντας ίσως την εμπιστοσύνη σου (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Τοξότης

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο μπορεί να δημιουργήσει μια αναστάτωση με συνεργάτες, φίλους, αδέρφια, σύντροφο ή άλλα κοντινά σου άτομα και μπορεί να αισθάνεσαι πως κάνεις δεν σε καταλαβαίνει τώρα, απόφυγε όμως να μπεις στην «κόντρα» (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Αιγόκερως

Ο «μπελάς» των οικονομικών σου σε βάζει σε σκέψεις λόγω της Πανσελήνου στον Υδροχόο, που μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιεστικά για ορισμένα ζητήματα που έχουν παραμεληθεί/ δεν έχουν διευθετηθεί εγκαίρως, ενώ συναισθηματικά έχεις υπάρξει και καλύτερα (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Υδροχόος

Το πώς θα καταφέρεις να διαχειριστείς την ένταση που δημιουργεί η ζόρικη Πανσέληνος στο ζώδιό σου είναι ένα ζήτημα, καθώς αγγίζει ευαίσθητα θέματα σχέσεων, συνεργασιών αλλά και προσωπικών φιλοδοξιών για τη ζωή σου, όντας ίσως και αρκετά αποκαλυπτική (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως).

Ιχθύες

Τάσεις φυγής και απομόνωσης βγάζει η Πανσέληνος στον Υδροχόο, αφού συναισθηματικά νιώθεις ότι όπου να ‘ναι «τα παίζεις», μπαίνοντας στη διαδικασία να κυλήσεις μέσα σε ένα κυκεώνα φοβιών και ανασφάλειας (τέλη 2ου - αρχές 3ου κυρίως). Don’t και φρόντισε παραπάνω την υγεία σου.

