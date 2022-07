Καρκίνε, έχεις ανάγκη από επιβεβαίωση στα αισθηματικά σου, την «διεκδικείς» ωστόσο μάλλον με λάθος τρόπο

Κριός

Ο προβληματισμός σου για τα οικονομικά συνεχίζεται με «αμείωτο ενδιαφέρον», καθώς ορίζουν απόλυτα και ξεκάθαρα τις επιλογές σου από δω και κάτω. Πρόβλημα.

Ταύρος

Όχι και τόσο ξεκούραστη η Παρασκευή, καθώς αν και κοινωνικά πολυάσχολη εντούτοις μπορεί και να σε νευριάσει, ιδιαίτερα αν επιμείνεις too much στις απόψεις σου...

Δίδυμοι

Το σωστό πρόγραμμα και η λίστα με τις προτεραιότητες είναι σημαντικά σήμερα αν θες να μην σε «φάει» το άγχος. Μια βόλτα και γενικότερα λίγο παραπάνω άσκηση θα βοηθούσαν επίσης.

Καρκίνος

Έχεις ανάγκη από επιβεβαίωση στα αισθηματικά σου, την «διεκδικείς» ωστόσο μάλλον με λάθος τρόπο, καταλήγοντας περισσότερο ανικανοποίητος ή και απορημένος.

Λέων

Είναι σημαντικό για σένα να καταλάβεις πως η ισορροπία ανάμεσα στα επαγγελματικά και τα προσωπικά δεν είναι βέβαια ένας ευχάριστος «τρόπος» για να περνάς την ώρα σου, είναι όμως μια αναγκαιότητα.

Παρθένος

Το επικοινωνιακό κομμάτι μπορεί να σου κάνει κάποιες «παρεμβολές» σήμερα, ενώ προσεκτικός πρέπει να είσαι και στις μετακινήσεις σου, αποφεύγοντας τα νεύρα στο τιμόνι.

Ζυγός

Πιθανόν το άγχος για τα οικονομικά σου να είναι αυξημένο σήμερα, αφού φορολογικά, λογαριασμοί, οφειλές, δάνεια και διακανονισμοί χρεών πιέζουν για λύσεις. Ουφ.

Σκορπιός

Αυτό που λειτουργεί για σένα μπορεί να μην κάνει καμία «επαφή» με τους άλλους και αυτό είναι κάτι που ίσως διαπιστώσεις «εμφατικά» σήμερα στις σχέσεις σου.

Τοξότης

Το θέμα «διατροφή - άσκηση - φροντίδα της υγείας μου» έχει μάλλον «ξελασκάρει» λίγο και χρειάζεται προγραμματάκι για να επανέλθει σε λειτουργικά επίπεδα. Do it then.

Αιγόκερως

Δεν «καθησυχάζεσαι» εύκολα στα ερωτικά, αφού θέλεις επιτακτικά κάτι που σε γεμίζει και σου επιτρέπει το βαθύ συναισθηματικό μοίρασμα. «Μεγάλες προσδοκίες» θα πω εγώ.

Υδροχόος

Λες πολλά και αναλώνεσαι στα ασήμαντα, για να αποφύγεις να κοιτάξεις κατάματα και σε βάθος κάποια πράγματα στα επαγγελματικά ή τα οικογενειακά. Don’t.

Ιχθύες

Πολλές επαφές, πολλές μετακινήσεις, πολλά λόγια και πολλές «εξηγήσεις» και κάπου όλα αυτά «στη δίνουν» λίγο στα νεύρα today, ίσως και λόγω της πολλής ζέστης.

athensvoice.gr