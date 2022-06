Σκορπιέ, βγαίνεις σιγά σιγά από το «gloominess» και την πίεση της Κρονάρας

Κριός

Λίγο «μουφλούζικη» η Κυριακή, μπορεί να μην έχεις διάθεση για πολύ κοινωνικό «νταραβέρι», προτιμώντας πιο ήσυχα πράγματα ή και απλά την ηρεμία του σπιτιού σου.

Ταύρος

Less complex η ατμόσφαιρα today, θα μπορέσεις να χαλαρώσεις και να κανονίσεις κάτι ευχάριστο και διασκεδαστικό με την παρέα σου ή τον σύντροφό σου.

Δίδυμοι

Ίσως οι έγνοιες των επαγγελματικών ή και κάποιες πρακτικές υποχρεώσεις δεν σε αφήσουν να απολαύσεις τόσο «ανέμελα» την Κυριακή σου. Οπωσδήποτε όμως ξέκλεψε λίγο χρόνο και για’ σένα.

Καρκίνος

Μια εκδρομούλα ή κάποια κοντινή απόδραση σε μια παραλία θα σου ταίριαζε γάντι σήμερα, αφού το «γνωστό» και «ρουτινιάρικο» σου ενισχύει το ανικανοποίητο.

Λέων

Με άξονα τη σωματική ξεκούραση και την total ψυχική χαλάρωση θα κατευθύνεις σήμερα τις επιλογές σου, έστω κι αν αυτό σημαίνει υπνάκο, φαγάκι, μπαλκονάκι και Netflix.

Παρθένος

Δεν «πολυμαζεύεσαι» σήμερα, θέλοντας να επικοινωνήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, να δεις φίλους, να τσεκάρεις εκείνο το ωραίο μπαράκι που έλεγες με το ταίρι σου. Γενικά χαλαρά.

Ζυγός

Αν και ίσως δεν λείψουν κάποια καθήκοντα προς δουλειά ή αλλού που θέλουν τακτοποίηση, η μέρα είναι πιο «ήπια» για να ξεσκάσεις λιγάκι. Η γυμναστική μάλιστα μπορεί να σε ηρεμήσει.

Σκορπιός

Βγαίνεις σιγά σιγά από το «gloominess» και την πίεση της Κρονάρας, ανεβάζοντας διάθεση για τα ερωτικά σου, που μπορεί να λειτουργήσουν πιο ικανοποιητικά today.

Τοξότης

«Λίγο cocooning, λίγο ύπνο και το tablet μου» είναι η εικόνα για σήμερα Κυριακή, αφού ακόμα και το να βγεις για βόλτα με τους κολλητούς μπορεί να μοιάζει too much of an effort.

Αιγόκερως

Σε mood ταξιδιού -άντε και mini εκδρομής- για σήμερα, αφού το να κάνεις «μια απ’ τα ίδια» δε λέει. Κανόνισε τις λεπτομέρειες με την παρέα, «τσοντάρετε» tutti quanti στο θέμα βενζίνη και... off you go!

Υδροχόος

Αποβάλεις σταδιακά νευρικότητα και τάση για συγκρούσεις, αντιλαμβανόμενος ότι «μια Κυριακή την έχουμε», οπότε δεν αξίζει να την χαλαλίζουμε για μ@\@κ#€$. Άντε μπράβο.

Ιχθύες

Μην κολλάς σε ό,τι μπορεί να σε αγχώνει, αλλά αντίθετα εστίασε στο Κυριακάτικο «χαζολόγημα» και σε ό,τι ικανοποιεί τις αισθήσεις σου. Κι άσε τον Παρμενίδη να λέει.

athensvoice.gr