Κριός

Μια πιο αισιόδοξη και κοινωνικά εξωστρεφής μέρα η Κυριακή, μπορεί να σου δώσει ακόμα έμπνευση και για έναν επαγγελματικό, εκπαιδευτικό ή προσωπικό στόχο.

Ταύρος

Με διάθεση μάλλον για συναισθηματικό «μάζεμα» και λιγότερες ανοιχτωσιές today, ενώ ίσως υπάρξει και μια είδηση που με κάποιον τρόπο σε εκπλήσσει (2ο δεκαήμερο κυρίως).

Δίδυμοι

Αν είχες «ξεροσταλιάσει» για λίγο κοινωνικό ή και συντροφικό πάρε-δώσε τις τελευταίες μέρες η Κυριακή μπορεί να καλύψει την «χασούρα», φέρνοντας ίσως και μια θετική οικονομική εξέλιξη (2ο εξαήμερο κυρίως).

Καρκίνος

Αφιέρωσε την ημέρα στην φροντίδα του εαυτού σου, be it με λίγο παραπάνω ύπνο, ένα μισαωράκι Yoga, Pilates ή κάποιο άλλο mat workout, μια καλοκαιρινή κούρα ομορφιάς κλπ.

Λέων

Επιτέλους χαλάρωση, κανονίζοντας μια έξοδο με φίλους, τα παιδιά ή το αμόρε, αν και ίσως έχεις και μια εξέλιξη που αφορά τα επαγγελματικά σου (2ο δεκαήμερο κυρίως).

Παρθένος

Οτιδήποτε διαταράσσει την ηρεμία και την ανεμελιά σου παίρνει «άκυρο» σήμερα, αποζητώντας πιο απλά, ακόμα και βαρετά κατ’ άλλους, πραγματάκια. («Χαίρε ξάπλα» that is)

Ζυγός

On the go, on the telephone, online και γενικά σε mood δικτύωσης και επικοινωνίας με το περιβάλλον σου, διάλεξε ωστόσο την παρέα στην οποία αισθάνεσαι πιο άνετα όντας ο εαυτός σου.

Σκορπιός

Ό, τι διαφορετικό, ό, τι καινούργιο και έξω από τα συνηθισμένα σου ταιριάζει «διάνα» και σε ανανεώνει φουλ σήμερα, από μια νέα γευστική εμπειρία, μέχρι ένα extreme sport. Try it.

Τοξότης

Το να επιμείνεις στην προσωπική σου άποψη για το τι θεωρείς καλύτερο για τον άλλον, δεν σε ωφελεί. Καθένας έχει τον «μπούσουλα» του και αυτό αρκεί most of the times.

Αιγόκερως

Το να μην κάνεις απολύτως τίποτα είναι κι αυτό μια επιλογή για σήμερα, καθώς προέχει η ξεκούραση και η «ανασύνταξη», ενόψει και της ζόρικης Πανσέληνου στο ζώδιο σου.

Υδροχόος

Δραστήρια και κοινωνική η Κυριακή σου, σε βγάζει «στη στεριά» συναισθηματικά, με τους φίλους να αποτελούν -ω τι έκπληξη!- το φάρμακο σου, once more.

Ιχθύες

Κάποια «πρέπει» και υποχρεώσεις για τη νέα βδομάδα απασχολούν αρκετά το μυαλουδάκι σου, μην τους «χαρίσεις» ωστόσο ολόκληρη την Κυριακή σου, αλλά «χώρεσε» και λίγη διασκέδαση στο πρόγραμμα.

