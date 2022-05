Σκορπιέ, η Νέα Σελήνη στους Διδύμους σε προτρέπει να κάνεις μια νέα αρχή στη συναισθηματική σου ζωή

Κριός

«Τρεχάλα» στην καθημερινότητα και αυξημένη κοινωνικότητα φέρνει η Νέα Σελήνη στους Διδύμους, με το μυαλό σου να «κατεβάζει» καινούργιες ιδέες για ταξίδια και σχέδια για τα επαγγελματικά. Λίγη υπομονή όμως μέχρι να γυρίσει ορθόδρομος ο Ερμής (4/6).

Ταύρος

«Money makes the welt go round, the welt go round» φωνάζει η Νέα Σελήνη στους Διδύμους, καλώντας σε να βάλεις μια τάξη στο «χάος» των λογαριασμών, των χρεών και δε συμμαζεύεται, φέρνοντας ίσως και μια θετική εξέλιξη/ ευκαιρία σε συνδυασμό με την Αφροδίτη στο ζώδιο σου.

Δίδυμοι

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου είναι το «σημάδι» που περίμενες για να ασχοληθείς «with you and yourself only», βγαίνοντας τώρα μπροστά με «φόρα». Νέα ξεκινήματα στη δουλειά, τις σχέσεις ή στον τρόπο που φροντίζεις τον εαυτό σου είναι μέσα στο «παιχνίδι», μετά όμως τις 4/6 που ο κυβερνήτης σου γυρίζει ορθόδρομος.

Καρκίνος

Χρόνο για’ σένα, τα ονείρα και τις ανάγκες σου «ζητά» η Νέα Σελήνη στους Διδύμους, ίσως με «άχαρο» τρόπο, περνώντας σε από μια διαδικασία συνειδητοποιήσης σχέσεων και συνηθειών που σε πάνε πίσω, με σκοπό μια νέα αρχή, φυσικά μετά τις 4/6 και την ορθοδρόμηση του Ερμή.

Λέων

«Η ισχύς εν τη ενώσει» είναι το μήνυμα της Νέας Σελήνης στους Διδύμους αναφορικά με επαγγελματικούς και προσωπικούς σου στόχους, που ωστόσο είναι καλό να περιμένουν μέχρι τις 4/6 που Ερμής θα γυρίσει σε ορθή φορά για να μπουν σε εφαρμογή.

Παρθένος

«Όλα για την καριέρα μου» λέει η Νέα Σελήνη στους Διδύμους, παρακινώντας σε να δραστηριοποιηθείς, είτε ψάχνεις για δουλειά -ξεκίνα να ετοιμάζεις βιογραφικά- είτε θέλεις να προχωρήσεις σε μια αλλαγή κατεύθυνσης, περιμένοντας ωστόσο λιγάκι μέχρι να ορθοδρομήσει ο Ερμής (4/6).

Ζυγός

Ώρα «ν’ ανοίξεις τα φτερά σου», σχετικά με ταξίδια, προσωπικά, σπουδές ή επαγγελματικά μέσα στις επόμενες 4 εβδομάδες με τη Νέα Σελήνη στους Διδύμους, που είναι βοηθητική για νέα σχέδια, αλλά και για την αγορά νέου μεταφορικού μέσου. Όλα αυτά φυσικά μετά τις 4/6 που ο Ερμής θα είναι πλέον ορθόδρομος.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη στους Διδύμους σε προτρέπει να κάνεις μια νέα αρχή στη συναισθηματική σου ζωή, απομακρύνοντας εαυτόν από επιζήμιες σχέσεις, φέρνοντας ίσως έναν έρωτα γεμάτο πάθος για ορισμένους, ενώ δίνει βοήθειες και για να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου, μετά τις 4/6 και την ορθοδρόμηση του Ερμή.

Τοξότης

Τον τομέα του «εγώ και οι άλλοι» αγγίζει η Νέα Σελήνη απέναντι σου στους Διδύμους, δίνοντας σου τη δυνατότητα ενός καινούργιου ξεκινήματος στα προσωπικά σου, φέρνοντας ίσως έναν νέο έρωτα ή και μια ενδιαφέρουσα πρόταση συνεργασίας. Αποφάσεις και ενάρξεις, εννοείται μετά τις 4/6.

Αιγόκερως

Focus στην υγεία και την ευεξία σου σε καλεί να κάνεις η Νέα Σελήνη στους Διδύμους, ξεκινώντας ένα καινούργιο πλάνο διατροφής και καθημερινού ασκησιολογίου, φέρνοντας παράλληλα ευκαιρίες στα εργασιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Υδροχόος

Καιρός να διασκεδάσεις λιγάκι αλλά και να ερωτευτείς με τη Νέα Σελήνη στους Διδύμους, που φέρνει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες στους αδέσμευτους, ενώ είναι θετική και για νέα επαγγελματικά ξεκινήματα, φυσικά μετά τις 4/6 που ο Ερμής γυρνά ορθόδρομος.

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη στους Διδύμους σε βάζει στη διαδικασία να απαλλαγείς από οτιδήποτε άχρηστο στον χώρο τους σπιτιού, πετώντας «μετά μανίας» την άχρηστη σαβούρα που έχει συσσωρευτεί, ανοίγοντας τον δρόμο και για μια χωροταξική αλλαγή/ μετακόμιση, φυσικά μετά τις 4/6 και την ορθοδρόμηση του Ερμή.

