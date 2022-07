Κριέ, μπορεί να πιάσεις τον εαυτό σου απλά να μη θέλει να ξεκολλήσει από το σπίτι και το κλιματιστικό σήμερα

Κριός

Η διάθεση για τεμπελιά καλά κρατεί Δευτεριάτικα -είναι και ο καύσωνας, I know- οπότε μπορεί να πιάσεις τον εαυτό σου απλά να μη θέλει να ξεκολλήσει από το σπίτι και το κλιματιστικό. Yes.

Ταύρος

Επειδή κάνει και ζέστη και επειδή μάλλον το καλοκαιρινό mood σε έχει «συνεπάρει», πρόσεξε μην το «παραξηλώσεις» με τις μετακινήσεις και τα «πηγαινέλα» και εξαντληθείς εντελώς.

Δίδυμοι

Χρειάζεται μια πιο συντηρητική προσέγγιση σχετικά με τα οικονομικά σου σήμερα, αφήνοντας τις υπερβολές στα ψώνια και τις αγορές, «τάχα μου τάχα μου» λόγω εκπτώσεων.

Καρκίνος

Δε θες να πιεστείς για κανέναν λόγο today, ιδιαίτερα με οτιδήποτε αφορά τα επαγγελματικά, τείνεις όμως να υπερβάλεις «κατά βούληση» στη συμπεριφορά σου, για ασήμαντη αφορμή...

Λέων

«Ένα μπανάκι ακόμα, ακούς» και βάλε δηλαδή, αφού «είσαι αλλού», οπότε στην περίπτωση που έχεις άδεια όλα καλά, στην περίπτωση όμως που είσαι εν Αθήναις...keep dreaming babe.

Παρθένος

Εδώ η θερμοκρασία ανεβαινει κι εσύ το χαβά σου, αφού νιώθεις το αίμα σου να «βράζει» και για άλλο λόγο, έχοντας όρεξη για στενές επαφές με το «μωρό» σου. Τη «μπέμπελη» λέμε...

Ζυγός

Η πειθαρχία σου και η αίσθηση του καθήκοντος στα επαγγελματικά σε αποχαιρετά μαζί με τα «κουράγια» σου και λόγω ζέστης σήμερα. Αν μπορείς να πάρεις the day off, κάτι γίνεται.

Σκορπιός

Έξω είναι «η γη του πυρός» εσύ όμως για ένα περίεργο λόγο έχεις όρεξη για τρελές κραιπάλες με φαγητά, ποτά, βόλτες και τα ρέστα. Καλά βρε παιδάκι μου, πως αντέχεις, μας λες;;

Τοξότης

«Give a bit of mmh to me, and I’ll give five a bit of mmh to you...» αυτό είναι το «main concept» of the day, regardless τον καύσωνα. Απλά αν είσαι single, κοίτα λίγο πέρα από τον ενθουσιασμό πριν το mmh...

Αιγόκερως

Οι αντιστάσεις σου στον ερωτικά και όχι μόνο είναι από αδύναμες έως ανύπαρκτες σήμερα, με την ιδέα του να αφεθείς στην παρόρμηση και «ό,τι βγει» να φαντάζει όλο και πιο θελκτική...

Υδροχόος

You don’t do routine easily today, κι ας είναι Δευτέρα, αφού θα ήθελες να διαθέσεις εξ ολοκλήρου τη μέρα σε ό,τι γουστάρεις, συνεχίζοντας το χθεσινό «προγραμματάκι». Αααχ.

Ιχθύες

«For your own safety», κρύψε κάπου τις κάρτες σου και παράλληλα «ράψε» το στόμα σου αποφεύγοντας να κάνεις overindulge σε γευστικούς αλλά παχυντικούς πειρασμούς today. «For your own safety» και μόνο.

