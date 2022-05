Τοξότη, πάρε τον έλεγχο της υγείας στα χέρια σου, χωρίς άλλες αναβολές

Κριός

Η Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Πανσέληνος στον Σκορπιό αναμοχλεύει τα συναισθήματά σου, φέρνοντας ενδεχομένως και αλλαγές στο οικονομικό σου στάτους (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Ίσως πάλι πρέπει να κλείσεις οριστικά μέσα σου ένα κεφάλαιο από το παρελθόν στα προσωπικά, βάζοντας τέλος σε μια λάθος «επένδυση».

Ταύρος

Η δεύτερη Έκλειψη της Ανοιξιάτικης περιόδου είναι εδώ, καθώς σήμερα το πρωί πραγματοποιείται η Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Πανσέληνος απέναντι σου στο Σκορπιό, που φέρνει τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα, αντιμέτωπους με αλλαγές στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. «Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη», τα συναισθήματα επίσης, με την ανάγκη σου για ουσιαστική ευτυχία και όχι απλό «βόλεμα» να χαράζει τώρα τις όποιες εξελίξεις.

Δίδυμοι

Η Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Νέα Σελήνη στον Σκορπιό σε καλεί να διαμορφώσεις έτσι τις ρουτίνες της καθημερινότητας σου ώστε να εξυπηρετούν περισσότερο την υγεία σου, «χτυπώντας το καμπανάκι» για να προχωρήσεις σε απαραίτητες αλλαγές (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα) π.χ. να κόψεις το τσιγάρο, να χάσεις τα περιττά κιλά κ.λπ.

Καρκίνος

Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Πανσέληνος σήμερα στον Σκορπιό και τα αίματα μπορεί να «ανάψουν» μέσα σε προσωπικές και ερωτικές σχέσεις (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Τα συναισθήματα σου είναι μπλεγμένα, όμως θα ήταν πιο φρόνιμο να βάλεις τώρα όρια στους άλλους, παρά να περάσεις στην «επίθεση», ενώ τα οικονομικά σου θέλουν μεγαλύτερη προσοχή.

Λέων

Η ατμόσφαιρα είναι πιο «έκρυθμη» συναισθηματικά εξαιτίας της Ολικής Σεληνιακής Έκλειψης - Πανσελήνου στον Σκορπιό που βγάζει τάση για καυγάδες και εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, προκαλώντας παράλληλα αλλαγές στα επαγγελματικά ή σχετικά με το σπίτι, π.χ. μια μετακόμιση, συγκατοίκηση κ.λπ.

Παρθένος

Είσαι «με τα πόδια στην πλάτη» λόγω της κινητοποίησης που προκαλεί στην καθημερινότητα σου η Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Πανσέληνος στον Σκορπιό, «παίζοντας» αρκετά με τα νεύρα σου, που έχεις την τάση να ξεσπάς όπου βρεις (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). «Μάζεψε» το άγχος σου και έχε τα μάτια σου στο τιμόνι.

Ζυγός

Άλλη μια Έκλειψη μέσα στην Άνοιξη που αφορά τα οικονομικά σου, Ολική Σεληνιακή - Πανσέληνος στον Σκορπιό για την ακρίβεια, που μάλλον σε αναγκάζει να ασχοληθείς «σοβαρά» με την ρύθμιση εξόδων, οφειλών, φορολογικών, ακινήτων κ.λπ, ενώ και ψυχολογικά νιώθεις λίγο «κάπως».

Σκορπιός

It’s the eclipse season Σκορπιέ μου, με την σημερινή Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Πανσέληνο στο ζώδιο σου να προκαλεί έντονες συναισθηματικές αναταράξεις, αλλά και ριζικές αλλαγές στους τομείς της οικογένειας, των προσωπικών και των επαγγελματικών σχέσεων (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Μην προσπαθήσεις να αντισταθείς στην «φορά» των πραγμάτων, καθώς είναι μάλλον μάταιο, βάζοντας ωστόσο όρια στις «σκοτεινές» πλευρές του εαυτού σου.

Τοξότης

Η Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Πανσέληνος στον Σκορπιό, εκτός του ότι σε κάνει ίσως να «σέρνεσαι» ενεργειακά, τουλάχιστον στο πρώτο μισό της ημέρας, σε «αφυδατώνει» αρκετά σε ψυχολογικό επίπεδο, εξαιτίας των προσωπικών ή των εργασιακών σου (3ο δεκαήμερο ιδίως). Απόφυγε ωστόσο να καυγαδίσεις και πάρε τον έλεγχο της υγείας στα χέρια σου, χωρίς άλλες αναβολές.

Αιγόκερως

Δώσε βάση στις ανάγκες φίλων, συνεργατών και συντρόφων, έχοντας όμως στο μυαλό σου και το ρητό «οι καλοί λογαριασμοί...» αφού με την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Πανσέληνο στον Σκορπιό μπορεί να προκληθούν ίσως σχετικές εντάσεις (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Οι αδέσμευτοι πάλι μπορεί να έχουν τα «τυχερά» τους.

Υδροχόος

Αν νιώθεις ότι βγάζεις «μπαρούτι» απ’ τ’ αυτιά σου, blame it on the Supermoon, για την ακρίβεια την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη -Πανσέληνο στον Σκορπιό που είναι «ζόρικη» για τα οικογενειακά - επαγγελματικά σου, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές σ’ αυτούς τους τομείς, ιδιαίτερα για το 3ο δεκαήμερο.

Ιχθύες

«Φασαρία» και ασυνεννοησία στην καθημερινότητα βγάζει η Ολική Σεληνιακή Έκλειψη - Πανσέληνος στον Σκορπιό, «κουράζοντας» σε κάπως συναισθηματικά, αγχώνοντάς σε για την εξέλιξη των σπουδών ή επαγγελματικών σχεδίων (3ο δεκαήμερο ιδιαίτερα).

