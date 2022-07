Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Back To Our Roots; From Fast Food to Slow Food / from Fabrication to Handmade (BATOR)» πραγματοποιήθηκε στις 16-20 Ιουνίου 2022 η 1η προγραμματισμένη επιμορφωτική συνάντηση των μελών στον οργανισμό Stowarzyszenie Klub Sportowy ACTIVITA στο Ostrów Wielkopolski, στην Πολωνία.

Οι οργανισμοί που συμμετείχαν προέρχονται από την Πολωνία, την Τουρκία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας, Μπάκου Καλλιόπη και Τσιαντούλα Ελένη Ελεωνόρα εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο πλαίσιο του 2ου προγράμματος Erasmus που εκπονεί το ΠΟΚΕΛ. Συντονιστές του προγράμματος είναι ο πρόεδρος, Αργύρης Γιουρούκης και το μέλος, Μπάκου Καλλιόπη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Ostrów Wielkopolski οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τον οργανισμό τους και τις διατροφικές συνήθειες της χώρας τους.

Ενημερώθηκαν για την ιστορία της πολωνικής κουζίνας, τους πολωνικούς όρους μαγειρικής, τις τεχνικές ασφάλειας στην κουζίνα και τον απαραίτητο εξοπλισμό της πολωνικής κουζίνας. Μαγείρεψαν στο εστιατόριο «Jurand» και έφτιαξαν το δικό τους πολωνικό γεύμα με τον τοπικό Κύκλο Νοικοκυρών χρησιμοποιώντας υγιεινές παραδοσιακές τεχνικές μαγειρικής. Επισκέφτηκαν το Antonin Hunting Palce και την πόλη Wroclaw, η οποία το 2019 ονομάστηκε Πόλη της Λογοτεχνίας της UNESCO.

Επέστρεψαν αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από τη φιλοξενία, τις διατροφικές συνήθειες και τις παραδόσεις του πολωνικού λαού.