Κατά το διάστημα 8-14 Μαίου αντιπροσωπεία πέντε μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Καλλιθέας Ελασσόνας, συνοδευόμενων από τους καθηγητές Ορφανάκη Στυλιανό και Παπαδόπουλο Παναγιώτη, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, με θέμα «Educating the Democratic Citizens of Tomorrows».

Η Ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφτηκε την Ευρωβουλή όπου συνάντησε και Έλληνες Ευρωβουλευτές, οι οποίοι μάλιστα τους ξενάγησαν σε ολόκληρο το κτίριο της Κομισιόν, εξηγώντας τους τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Επίσης οι μαθητές και οι καθηγητές του Γυμνασίου ΛΤ Καλλιθέας σε συνεργασία με τα άλλα σχολεία του προγράμματος, από την Πορτογαλία, την Μαγιόρκα, την Πολωνία, αλλά και το άλλο σχολείο της Ελληνικής αποστολής, το Λύκειο Γόννων, επισκέφτηκαν τις πόλεις Μπρύζ και Βατερλώ. Ανταλλάξανε απόψεις και εμπειρίες και συνεργάστηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Επέστρεψαν πίσω έχοντας αποκομίσει τις άριστες των εντυπώσεων.