Λίγες εβδομάδες μένουν πλέον για τη διεξαγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, που φέτος, κλείνοντας τα 14 χρόνια ζωής του, επιστρέφει στην διά ζώσης έκδοσή του μετά από ένα διετές online διάλειμμα λόγω συνθηκών πανδημίας.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται όπως κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων και του Γαλλικού Ινστιτούτου και Σύμβουλο Διοργάνωσης την Alpha Marketing.

Από τις 9 έως τις 14 Μαίου 2022, οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δεκάδες μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας και του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου, αλλά και να απολαύσουν ταινίες σε Avant premier, ένα πολυποίκιλο αφιέρωμα στην Προστασία του Περιβάλλοντος από τη Κλιματική Αλλαγή, ημερίδες, masterclasses και παράλληλες δράσεις που θα εκτείνονται σε όλη την πόλη.

Οι ταινίες του διαγωνιστικού μέρους

Η προκριματική επιτροπή της φετινής διοργάνωσης επέλεξε, μέσα από ένα σύνολο 268 συμμετοχών από όλο τον κόσμο, 18 ελληνικές και 33 διεθνείς μικρού μήκους ταινίες, καθώς και 21 μικρού μήκους animation, για να διαγωνιστούν στο επίσημο πρόγραμμα του 14ου ΔΦΚΛ. Οι διαγωνιζόμενες ταινίες είναι:

Ελληνικό Διαγωνιστικό

Aygol του Δημήτρη Αργυρίου

Beauty του Θάνου Λυμπερόπουλου

Cortazar των Αργύρη Γερμανίδη και Κατερίνας Στράουχ

Father’s day του Κωστή Λεβέντη

The hunting season του Δημήτρη Θεοχαρίδη

In luck του Θοδωρή Βουρνά

Mea Filia της Χριστίνας Τσακμακά

Phelia της Έλια Καλογιάννη

Qualia του Θανάση Ταταύλαλη

Αλάσκα (Alaska) του Μιχάλη Γιαγκουνίδη

Ο αργαλειός (The loom) του Δημήτρη Παθιάκη

Εύα και Τζέιν (Eva and Jane) της Ειρήνης Γαντέρη

Ίσκιωμα (Iskioma) του Κώστα Γεραμπίνη

Νερό στον Άρη (Water on Mars) του Νίκου Παναγιωτόπουλου

Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό (As if underwater) της Ανθής Δαουτάκη

Ο πελάτης (The client) των Αλέξη Ράμλερ & Τζέισον Άλι

Πρώτο μπάνιο (First swim) του Αλέξανδρου Κωστόπουλου

Το σπίτι τους (Their home) του Γιώργου Γκότζου

Διεθνές Διαγωνιστικό

A world free of crisis του Ted Hardy-Carnac (Γαλλία)

Before we leave της Natalia Gurkina (Ρωσία)

The body and the name της Christina Ruloff (Ηνωμένο Βασίλειο)

Camille and I της Marie Cogne (Γαλλία)

Catarina του Pierre Amstutz Roch (Γαλλία)

Coo coo της Svetlana Bellorusova (Ρωσία)

Crossroads της Anna Nosatova (Ρωσία)

Docker του Olivier Fuoc (Γαλλία)

Draining του Guillaume Chevalier (Γαλλία)

Eddarkoppen του Shokat Harjo (Νορβηγία)

Entre les tombes των Romain & Thibault Lafargue (Γαλλία)

Feeling through του Doug Roland (ΗΠΑ)

From here to here του Georgi Martev (Βουλγαρία)

Heartbreaker της Oleksandra Brovchenko (Ουκρανία)

Hunger του Carlos Melendez (Μεξικό)

Ill fated του Matteo Incollu (Ιταλία)

I’m not telling you anything της Sanja Milardovich (Κροατία)

Inherent του Nicolai G.H. Johansen (Δανία)

Left hit του Alexandre Labarussiat (Γαλλία)

The load της Giulia Giapponesi (Ιταλία)

The man who wouldn’t cry του Emil T. Jonsson (Σουηδία)

A new perspective της Emanuela Pozano (Ιταλία)

Personae του Remy Rondeau (Γαλλία)

A quiet man της Nyima Cartier (Γαλλία)

Roadblock της Dahlia Nemlich (Γαλλία)

Same night, different blue του Nuri Cihan Ozdogan (Τουρκία)

Serguei του Lucas Fabiani (Γαλλία)

Solar eclipse των Alireza Ghasemi & Raha Amirfazli (Γαλλία)

The sound of water του J.B. Braud (Γαλλία)

Songlines της Elise McLeod (Γαλλία)

Speed dating του Maxim Kaplya (Ρωσία)

Tilt του Bjorn Schurmann (Γερμανία)

Valey of the wolf των Antonio Valerio Frascella, Lamia Sabic & Gabriela Forfota (Ρουμανία)

Animation

Alice in Covid-land της Τίνας Μάμαλη (Ελλάδα)

Atlantis 1 της Misaki Asamie (Ιαπωνία)

Babel της Katarzyna Zimnoch & Pavel Kleszczewski (Πολωνία)

Blanket της Marina Moshkova (Ρωσία)

The blind writer του Ζορζ Σηφιανού (Γαλλία)

Coronaviolence της Αλεξίας Τσούνη (Ελλάδα)

Downfall της Rona Fayad (Λίβανος)

Elevator alone της Αναστασίας Παπαδοπούλου (Ελλάδα)

Everything’s a lie του Dan Criblez (ΗΠΑ)

The forgotten floss του Paul Wong (Νέα Ζηλανδία)

Lea’s secret του Rico Gutierrez (Φιλιππίνες)

Living in a bubble της Natalie McMahon (Γερμανία)

Lost & found της Βίβιαν Παπαγεωργίου (Ελλάδα)

Lullaby της Αθηνάς Γεωργίας Κουμελά (Ελλάδα)

Mooozart του Piero Tonin (Ιταλία)

Mule των Mariano Benayon & Carlos Balseiro (Ισπανία)

Observing the tardigrades της Sofia Silkina (Ρωσία)

The pillar of strength του Ayie Ibrahim (Μαλαισία)

Revolykus του Victor Orozco Ramirez (Γερμανία)

Spell του Philippe Safire (ΗΠΑ)

The wolf’s soul της Ελίνας Γκέκα (Γερμανία)

Οι κριτικές επιτροπές

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Εθνικού και του Διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος, όπου θα απονεμηθούν από τρία βραβεία καλύτερης ταινίας, είναι ο Ηλίας Δημητρίου, σκηνοθέτης και υπεύθυνος του προγράμματος Μικροφίλμ της ΕΡΤ, με τους Μαρκέλλα Γιαννάτου, ηθοποιό, Κωνσταντίνο Μητσούλη, σκηνοθέτη, Στέλιο Μωραϊτίδη, σκηνοθέτη, και Κυριακή Σπανού, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου, να πλαισιώνουν την πενταμελή επιτροπή.

Στην τριμελή κριτική επιτροπή του τμήματος Animation, που θα επιλέξει την καλύτερη ταινία ανάμεσα σε 21 μικρού μήκους συμμετοχές, πρόεδρος είναι ο έμπειρος σκηνοθέτης Σπύρος Σιάκας, διδάκτορας animation του τμήματος Γραφιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με μέλη την Γλυκερία Πατραμάνη, σεναριογράφο, και τον Βαγγέλη Ρεμπάπη, φιλόλογο και θεωρητικό του κινηματογράφου.

Να σημειώσουμε πως η παρακολούθηση όλων των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο www.iffl.gr