Την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Θάλασσα: Η Θάλασσα στη Ελληνική Τέχνη από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα» στο Μουσείο της Σαγκάης στην οποία συμμετέχει και η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα με έξι (6) έργα της Συλλογής Κατσίγρα.

Η έκθεση, διοργανώθηκε από κοινού από το Μουσείο της Σαγκάης και το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και έγινε δυνατή με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σαγκάη και τη χορηγία της COSCO Shipping. Το έτος 2022 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων Κίνας-Ελλάδας, καθιστώντας έτσι την έκθεση αυτή ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Επίσης, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του «Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας».

Η θάλασσα, το υγρό αυτό στοιχείο που περιβάλλει τη χώρα μας, έχει επηρεάσει την ύπαρξη, την ταυτότητα και την ιστορία των Ελλήνων. Στα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση, μέσα από τις απεικονίσεις, τις αναπαραστάσεις, τις ερμηνείες της θάλασσας και θεμάτων που σχετίζονται με αυτή με διάφορες μορφές και μέσα καλλιτεχνικής έκφρασης αποτυπώνεται η ιδιαίτερη σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα διαχρονικά η οποία διαπερνά όλες τις πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας συνθέτοντας παράλληλα μια χρονολογική εικονική αφήγηση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του Μουσείου της Σαγκάης να εγκαινιάσει και να παρουσιάσει παράλληλα με την έκθεση «Θάλλασα» την έκθεση «The Making of China: The Civilizations of the Xia, Shang and Zhou Dynasties» με σκοπό το διάλογο και τη σύγκριση μεταξύ της προοπτικής του ποτάμιου πολιτισμού και του θαλάσσιου πολιτισμού.

Το Μουσείο της Σαγκάης είναι ένα μουσείο αρχαίας κινεζικής τέχνης, που βρίσκεται στην Πλατεία του Λαού στην περιοχή Huangpu της Σαγκάης. Ανακατασκευάστηκε στη σημερινή του θέση το 1996 και θεωρείται ένα από τα πρώτα παγκόσμιας κλάσης σύγχρονα μουσεία της Κίνας. Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Xing Tonghe, το κτίριο έχει σχεδιαστεί σε σχήμα αρχαίου χάλκινου σκεύους μαγειρέματος που ονομάζεται ding. Λέγεται ότι η έμπνευση για το σχέδιο δόθηκε ειδικά από το Da Ke ding, που τώρα εκτίθεται στο μουσείο. Το κτίριο έχει μια στρογγυλή κορυφή και μια τετράγωνη βάση, που συμβολίζει την αρχαία κινεζική αντίληψη για τον κόσμο ως «στρογγυλός ουρανός, τετράγωνη γη».

Το Μουσείο της Σαγκάης διαθέτει μια συλλογή με περισσότερα από 120.000 αντικείμενα, όπως μπρούτζο, κεραμικά, καλλιγραφία, έπιπλα, νεφρίτες, αρχαία νομίσματα, πίνακες ζωγραφικής, σφραγίδες, γλυπτά, μειονοτική τέχνη και ξένη τέχνη και επίσης φιλοξενεί πολλά αντικείμενα εθνικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα τρία σωζόμενα δείγματα ενός «διαφανούς» μπρούτζινου καθρέφτη από τη δυναστεία των Χαν.

Στην έκθεση επίσης παρουσιάζονται έργα της νεότερης και σύγχρονης τέχνης

από τις μόνιμες συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου,

του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Τελλογλείου κ.ά..

Η συμμετοχή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα στην εν λόγω έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα της στρατηγικής εξωστρέφειας της Διοίκησης του Μουσείου τα τελευταία χρόνια με σκοπό την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης.

Τα έργα που η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα έχει δανείσει για την έκθεση είναι τα παρακάτω:

-Χατζής Βασίλειος (1870-1915), Ιστιοφόρο, 36,5Χ39,5Χ5,5 εκ. Λάδι σε χάρντμπορντ

-Χειμώνας Νικόλαος (Πέτροβιτς) (1866-1929), Βράχια στην παραλία, 38Χ45Χ3,5 εκ., Λάδι σε μουσαμά

-Οικονόμου Μιχάλης (1884-1933), Σπιτάκι στη θάλασσα, 49Χ49Χ4,5 εκ., Λάδι σε μουσαμά

-Ρωμανίδης Κωνσταντίνος (1884-1972), Ακτή, Λάδι σε μουσαμά, 91,5Χ111,5Χ7 εκ.-Κρυστάλλης Ανδρέας (1911-1951), Πλοία, 49Χ54Χ2,5 εκ., Υδατογραφία

-Αξιώτης Στρατής (1907-1994), Βαπόρια, 48Χ59Χ3,5 εκ., Λάδι σε χάρντμπορντ

Από την πλευρά της η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού για την συνεργασία καθώς επίσης και προς την κα Άννα Μυκονιάτη, ιστορικό της τέχνης και Επιστημονική Συνεργάτη Διεύθυνσης του ΕΜΣΤ και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της έκθεσης παρόλες τις δυσκολίες της πανδημίας.

Διάρκεια έκθεσης: 19 Ιουλίου -9 Οκτωβρίου 2022

Μουσείο Σαγκάης