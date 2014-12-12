Συγκροτήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, μετά τη διενέργεια αρχαιρεσιών που προηγήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΑΒΕΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

AGROLAND AE- ΑΦΟΙ ΧΡ ΚΑΤΣΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

UNIPAK HELLAS CENTRAL ΑΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ

ELIKON LOGISTICS Ι.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΨΑ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΣΗΛΜΑΝ ΑΕ

ΤΑΜΙΑΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

PROJECT ζ ΙΚΕ

ΕΦΟΡΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ

ΕΦΟΡΟΣ

ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΕΦΟΡΟΣ

ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

CENTAUR TECHNOLOGIES MIKE

ΕΦΟΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ

ΕΦΟΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ

ΕΦΟΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ANTOPACK AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

 H.B. FULLER ΑΒΕΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

COLD SIN AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝ

SOVEL AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΣΕΒ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΒ

Η νέα Διοίκηση αποτελείται από σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής εμβέλειας του Συνδέσμου.
Στη νέα σύνθεση περιλαμβάνονται επανεκλεγέντα μέλη, των οποίων η θητεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς βεβαίως και νεοεκλεγέντες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο και στα μέλη του.