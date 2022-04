Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Χάζευα τις προάλλες ένα ενδιαφέρον άρθρο για τα ζώδια που απολαμβάνουν περισσότερο το διάβασμα. Οι Δίδυμοι, έλεγε, τρελαίνονται για νέες πληροφορίες και διαβάζουν άπληστα, αχόρταγα, γρήγορα. Οι Ταύροι χαλαρώνουν διαβάζοντας. Διαλέγουν μια άνετη γωνιά και χάνονται στις σελίδες ενός βιβλίου.

Οι επικοινωνιακοί Παρθένοι διαβάζουν για να εξασκείται ο νους τους ενώ οι Αιγόκεροι διαβάζουν για να βελτιώνονται. Τέλος, οι Ιχθείς εκτιμούν τα ρομαντικά αναγνώσματα που εξάπτουν τη φαντασία τους. Σε όποιο ζώδιο κι αν ανήκετε, ρίξτε μια ματιά στα αναγνώσματα που ξεχώρισα να σας προτείνω. Κάτι θα ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

1-Το νέο βιβλίο Terra alta του συγγραφέα Χαβιέρ Θέρκας κυκλοφόρησε τον Μάρτιο από τις Eκδόσεις Πατάκη. Πρόκειται για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα σε μετάφραση της Γεωργίας Ζακοπούλου.

Ένα βιβλίο στοχασμός για την αξία του νόμου, την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και τη νομιμότητα της εκδίκησης. Η εποποιία ενός ανθρώπου που αναζητάει την πατρίδα του στα σύνορα δικαιοσύνης και δικαίωσης. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα αναλαμβάνει να εξιχνιάσει ο αυθεντικός Μελτσόρ Μαρίν, ένας νέος αστυνομικός με σκοτεινό παρελθόν, φανατικός αναγνώστης λογοτεχνίας και λάτρης των Αθλίων του Βικτόρ Ουγκό.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει την ειρηνική ζωή στην Γκαντέζα, μια μικρή πόλη της ισπανικής Τέρρα Άλτα: ο Φρανθίσκο και η Ρόζα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ιδιοκτήτες των Γραφικών Τεχνών Αδέλ, της μεγαλύτερης επιχείρησης της περιοχής, βρίσκονται δολοφονημένοι και κατακρεουργημένοι. Στην ομάδα αστυνομικών που θα αναλάβουν την υπόθεση συμμετέχει και ο ΜελτσόρΜαρίν, ένας νέος αστυνομικός, φανατικός αναγνώστης λογοτεχνίας και λάτρης των Αθλίων του Βικτόρ Ουγκό, που η ανάγνωσή τους καθόρισε τη ζωή του.

Με σκοτεινό παρελθόν, έχει έρθει από τη Βαρκελόνη τέσσερα χρόνια πριν, ύστερα από μια ενέργεια που τον έχει μετατρέψει σε μύθο του σώματος. Όταν η υπόθεση θα μπει στο αρχείο, ο Μελτσόρ θα συνεχίσει κρυφά τις έρευνες, γεγονός που θα ανατρέψει τραγικά τη ζωή του.

Με αφετηρία το έγκλημα αυτό και μια μεθοδική διείσδυση στους αυθεντικούς χαρακτήρες των ηρώων και τα ίχνη της ιστορίας στη ζωή τους, το Τέρρα Άλτα είναι ένας στοχασμός για την αξία του νόμου, την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και τη νομιμότητα της εκδίκησης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι η εποποιία ενός ανθρώπου που αναζητάει την πατρίδα του στα σύνορα δικαιοσύνης και δικαίωσης.

Συγγραφέας: Χαβιέρ Θέρκας

ISBN: 9789601698144

Αρ. σελίδων: 464

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πατάκη

https://www.patakis.gr/product/657643/patakis-nees-kuklofories-ana-kathgoria-logotexnia/Terra-Alta/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Χαβιέρ Θέρκας γεννήθηκε το 1962 στο Κάθερες της Ισπανίας. Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν τα βιβλία του Στρατιώτες της Σαλαµίνας (2002), Η ταχύτητα του φωτός (2007, AthensPrize for Literature του περιοδικού "Δέκατα"), Ο ένοικος (2011), Οι νόµοι των συνόρων (2015), Ο απατεώνας (2018), Ο μονάρχης των σκιών (2020, Βραχεία λίστα - Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης ΛΕΑ), Τέρρα Άλτα (2022).

Στο έργο του συγκαταλέγονται επίσης το αταξινόµητο Anatomίa de uninstante, το δοκίµιο Laobraliteraria de GonzaloSua/rez, καθώς και τέσσερις τόµοι µε ποικίλα θέµατα: Unabuenatemporada, Relatosreales, Laverdad de Agamenόn, Formas de ocultarse. Τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες και έχουν τιµηθεί µε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή βραβεία. Το 2011, στην Έκθεση Βιβλίου του Τορίνο, έλαβε το Διεθνές Βραβείο για το σύνολο του έργου του. Δίδαξε για δύο χρόνια στο Πανεπιστήµιο του Ιλλινόις και από το 1989 είναι καθηγητής Ισπανικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο της Χερόνα.

2-Η δεύτερη παιδική ιστορία της σειράς Κίνε και Κόνι, Η Λίμνη των Ζαχαρωτών της συγγραφέως Ευγενίας Κωστή κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Maradel Books. Η νέα περιπέτεια του σκίουρου και του λαγού, των ηρώων της συγγραφέως στο χωριό των Αρωματικών Χαρουπιών όπου ζουν τα γουρουνάκια. Οι δύο μικροί ήρωες επισκέπτονται το χωριό των Αρωματικών Χαρουπιών και συναντούν μία ιδιαίτερη λίμνη!

«Η Λίμνη των Ζαχαρωτών» θα γίνει αιτία ώστε η παρέα τους να μεγαλώσει. Μαζί με τα δύο γουρουνάκια, το τζιντζεράκι και τον Υάκινθο θα ζήσουν μία ακόμη συναρπαστική αναζήτηση… Τι εκπλήξεις κρύβει η σπηλιά και η Λίμνη των Ζαχαρωτών; Ακόμα ένα παιδικό ανάγνωσμα γέλιου, ελπίδας και χαράς για τη δύναμη της φιλίας, την ομαδικότητα και τη συνεργασία που υπερπηδούν τα δύσκολα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ο Κίνε και ο Κόνι είναι έτοιμοι να ζήσουν μία νέα περιπέτεια! Αυτή τη φορά επισκέπτονται το χωριό των Αρωματικών Χαρουπιών. Στη διαδρομή θα συναντήσουν μία ιδιαίτερη λίμνη! Η Λίμνη των Ζαχαρωτών θα γίνει αιτία ώστε η παρέα τους να μεγαλώσει!

Ο Κίνε και ο Κόνι θα ενωθούν με τα δύο γουρουνάκια, το τζιντζεράκι και τον Υάκινθο σε μία συναρπαστική αναζήτηση… Οι δυσκολίες, όμως, δε θα λείψουν… Και κάπως έτσι όλα ξεκίνησαν ένα χρυσαφένιο ηλιόλουστο πρωινό…

Συγγραφέας: Ευγενία Κωστή

ISBN: 978-618-84578-3-6

Αρ. σελίδων: 36

Έτος έκδοσης: 2020

Εκδόσεις: Maradel Books

https://maradelbooks.gr/product/%ce%b7-%ce%bb%ce%af%ce%bc%ce%bd%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b6%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd/

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η συγγραφέας Ευγενία Κωστή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και εργάζεται ως οικονομική αναλύτρια.

Έχοντας καλλιτεχνικές ανησυχίες από μικρή, ασχολήθηκε με τη μουσική ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στο πιάνο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια την κέρδισε η συγγραφή παιδικών ιστοριών, που της δίνει ιδιαίτερη χαρά και τη γυρνάει στα παιδικά της χρόνια. Στον μαγικό κόσμο των περιπετειών των δύο φίλων, Κίνε και Κόνι, η συγγραφέας αποσκοπεί να αγγίξει τις καρδιές των παιδιών και να τους προσφέρει στιγμές χαράς, γέλιου και φαντασίας!

3-Το νέο βιβλίο με τίτλο Δέντρο από καπνό (National Book Award 2007) του συγγραφέα Ντένις Τζόνσον, σε εξαιρετική μετάφραση του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Φιλιππίνες, Βιετνάμ, ζωή στον Ειρηνικό. 1963 μέχρι αρχές 1980. Ένα βίαιο και αποπνικτικό, ατμοσφαιρικό μα νοσηρό, σίγουρα επικό βιβλίο για τη φύση και τη θηριωδία ενός πολέμου και για την ουσία των μυθιστορημάτων που προσπαθούν να τον περιγράψουν.

Μια χάρτινη κόλαση 750 σελίδων με θύτες και θύματα. Η ιστορία του Ιρλανδού καθολικού από τη Βοστόνη Γουίλλιαμ «Σκιπ» Σαντς της CIA, ο οποίος δρα για λογαριασμό των Ψυχολογικών Επιχειρήσεων κατά των Βιετκόνγκ και η ψυχολογική του κατάρρευση λόγω των συμφορών που βιώνει και της ανθρώπινης ακρότητας και παράνοιας γενικότερα. Η ιστορία των αδελφών Μπιλ και Τζέιμς Χιούστον από το Φοίνιξ της Αριζόνα στους κόλπους ενός πολέμου παραπληροφόρησης και παραίσθησης.

Η τραυματική επιστροφή από ναυτικό και πεζικό αντίστοιχα σε μια πατρίδα που τους νιώθει ανεπιθύμητους. Απόλυτο κακό, μάχες ζωής και θανάτου, ενδιάμεσες εμπόλεμες ζώνες, πληρωμένοι έρωτες, αποστολές και διαταγές, ιδεολογικές απάτες του μυαλού, συμβολισμοί. Ηθική και αμαρτία, θρησκοληψία, θυσία και προδοσία. Η νευρική πρόζα και η ρεαλιστική αφήγηση είναι το σήμα κατατεθέν του συγγραφέα. Επίσης, η εμπειρία του πολέμου στο Βιετνάμ είναι πάντα ενδιαφέρουσα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Κεντρικός ήρωας του εμβληματικού αυτού βιβλίου είναι ο Γουίλλιαμ «Σκιπ» Σαντς της CIA, ο οποίος δρα για λογαριασμό των Ψυχολογικών Επιχειρήσεων κατά των Βιετκόνγκ. Ο συνταγματάρχης, όπως τον αποκαλούν όλοι, είναι ένας από τους πιο σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας. Οραματιστής ή παράφρων; Πατριώτης ή προδότης; Νεκρός ή ζωντανός; Τον Σαντς πλαισιώνουν μια σειρά χαρακτήρων, με βασικούς τους αδερφούς Χιούστον, τον Μπιλ και τον Τζέιμς, που έφυγαν από την έρημο της Αριζόνας για να βρεθούν σ’ έναν πόλεμο όπου η γραμμή ανάμεσα στην παραπληροφόρηση και στην παραίσθηση είναι πια θολή.

Με θέμα και αφορμή τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Δέντρο από καπνό είναι πάνω από όλα ένα βιβλίο για τη φύση του πολέμου και για την ουσία των μυθιστορημάτων που προσπαθούν να τον περιγράψουν.

Συγγραφέας: Ντένις Τζόνσον

ISBN: 9789601634227

Αρ. σελίδων: 752

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πατάκη

https://www.patakis.gr/product/656816/vivlia-logotexnia-pagkosmia-logotexnia/Dentro-apo-kapno/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Ντένις Τζόνσον γεννήθηκε στο Μόναχο το 1949. Όπως και ο NόρμανMέιλερ, ένας από τους προδρόμους του, ο Τζόνσον ήταν πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, αρθρογράφος και ποιητής. Το Δέντρο από καπνό (Εκδόσεις Πατάκη, 2011), το σπουδαιότερο έργο του, συνδυάζει τα πολλά ταλέντα του δημιουργού

του.

Ο Τζόνσον μεγάλωσε στο Τόκιο, στη Μανίλα και στην Ουάσινγκτον. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, με δάσκαλο τον σημαντικό συγγραφέα και ποιητή Ρέυμοντ Κάρβερ. Το 1969 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο, μια ποιητική συλλογή με τίτλο The Manamong the Seals, και την επόμενη χρονιά προχώρησε στην πρώτη του θεραπεία αποτοξίνωσης από το αλκοόλ. Έγινε γνωστός με το βιβλίο του Jesus’ Son, συλλογή διηγημάτων με έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, κείμενα γραμμένα στη διάρκεια του εθισμού του στα ναρκωτικά και σε μιαν ατμόσφαιρα οδύνης – μόλις είχε χωρίσει για δεύτερη φορά, είχε προσβληθεί από ελονοσία, ήταν ζορισμένος οικονομικά, δεν είχε μόνιμη κατοικία.

Το Jesus’ Son, τίτλος αντλημένος από έναν στίχο του περιβόητου τραγουδιού «Heroin» του Lou Reed, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και ώθησε το αναγνωστικό κοινό στην ανακάλυψη και των παλαιότερων έργων του, ανάμεσα στα οποία οι ποιητικές συλλογές The IncognitoLounge (1982) και The Veil (1987) και τα μυθιστορήματα Angels (1983), Fiskadoro (1985), Starsat Noon (1986), Resuscitation of a Hanged Man (1991), Already Dead: A California Gothic (1998) και The Name of the World (2000). Για το Δέντρο από καπνό τιμήθηκε με το National Book Award. Πέθανε από καρκίνο του ήπατος στις 24 Μαΐου 2017 στην Καλιφόρνια.

4-Το νέο βιβλίο Θα σου πω… πώς έζησε του συγγραφέα Παναγιώτη Αρχοντή κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Διάνοια. Πρόκειται για ένα πολιτικό και θρησκευτικό θρίλερ. Μια καταιγιστική περιπέτεια με την πλοκή να κυλάει σε γρήγορο ρυθμό. Η γραφή του είναι κινηματογραφική. Μια φρικιαστική πραγματικότητα όπου ο θρησκευτικός φανατισμός οδηγεί σε αποτρόπαια εγκλήματα.

Μία επική περιπέτεια καταιγιστικής δράσης με διαφορετικές πατρίδες και θρησκείες, ένα παιχνίδι τρομοκρατών με παιδικές ψυχές όπου η λύση των γρίφων αποτελεί το κλειδί... Ένα βιβλίο με 24 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο ένα γράμμα. Η ιστορία ζωής του Νίκου και της Αρτέμιδος, θα γίνει η αιτία για να ξαναγεννηθεί ένα κράτος και μαζί μ’ αυτό, η ελπίδα στον κόσμο. Στην αιώνια διαμάχη του καλού ενάντια στο κακό ποιος θα επικρατήσει εδώ; Τι γίνεται όταν η τρομοκρατία χρησιμοποιεί τις απαγωγές παιδιών ως όπλο για την κατάλυση του τρόπου ζωής και του πολιτισμού κι όλα αυτά στη χώρα μας;

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Στα άδυτα του Βατικανού, ένας νεαρός δόκιμος ιερέας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αποτρόπαια διαπίστωση.

Στην ιστορία του πλανήτη, είναι η πρώτη φορά που οι απαγωγές των παιδιών σε παγκόσμια κλίμακα, γίνονται όπλο στα χέρια των πιο αδίστακτων τρομοκρατών. Στόχος, η διάλυση του Δυτικού τρόπου ζωής και του μοντέρνου κοινωνικού συστήματος. Μέθοδος, η θανάτωση των παιδιών με συμβολικό τρόπο, προκειμένου να γκρεμιστεί και η θρησκευτική ασπίδα του Δυτικού πολιτισμού.

Τόπος εκτέλεσης του τρομοκρατικού σχεδίου, ο τόπος που όλα ξεκίνησαν. Η Ελλάδα… Οι τρομοκράτες έχοντας στα χέρια τους το παιδί της Προέδρου Δημοκρατίας της Ελλάδας, ξεκινούν την αιώνια πάλη του καλού και του κακού, αυτή τη φορά με πολύτιμο έπαθλο τους, το μέλλον της ανθρωπότητας. Τα παιδιά… Ο Νίκος, σωματοφύλακας της Προέδρου Δημοκρατίας της Ελλάδας. Η Άρτεμις, απόγονος αρχαίων νυμφών και αμαζόνων. Η μοίρα τους φέρνει κοντά στα βουνά της Ελλάδας και ο έρωτας τους ενώνει.

Με σύμμαχους μια πολιτικό ηγέτιδα, που θα ήθελαν πολλοί λαοί, ένα υψηλό στέλεχος της ΕΥΠ και τρεις ιερείς από διαφορετικά δόγματα, ξεκινούν τη μάχη ενάντια στο χρόνο, για την επικράτηση του καλού ενάντια στο κακό. Ένα βιβλίο με 24 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο ένα γράμμα. Η ιστορία ζωής του Νίκου και της Αρτέμιδος, θα γίνει η αιτία για να ξαναγεννηθεί ένα κράτος και μαζί μ’ αυτό, η ελπίδα στον κόσμο.

Συγγραφέας: Παναγιώτης Αρχοντής

ISBN: 978-618-5437-30-5

Αρ. σελίδων: 336

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Διάνοια

https://dianiapublications.com/product/%ce%b8%ce%b1-%cf%83%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%89-%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%ad%ce%b6%ce%b7%cf%83%ce%b5/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Παναγιώτης Αρχοντής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καρδίτσα. Με καταγωγή από την Θάσο, περνάει τα παιδικά του καλοκαίρια στο όμορφο νησί της Μακεδονίας και ονειρεύεται να γίνει Αξιωματικός. Εισάγεται στη Σχολή Ευελπίδων και αποφοιτά το 1991. Έχει master στις Διεθνείς Σχέσεις και την εφαρμοσμένη Στρατηγική από το πανεπιστήμιο του Plymouth.

Επίσης, πιστοποιητικό παρακολούθησης σπουδών στο Τμήμα Ανθρωπίνων Επιστημών του Harvard, με εξειδίκευση στην μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας. Το πάθος του είναι η Ελλάδα, τα βιβλία και η θάλασσα. Μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας αποτραβιέται στη Γαλλία, όπου και ζει μέχρι σήμερα. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά. Το “ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ…ΠΩΣ ΕΖΗΣΕ”, είναι το 2ο συγγραφικό έργο μετά το “ΕΒΡΟΣ”.