Πλημμύρισε από κόσμο χθες το βράδυ η κοίτη του Πηνειού ποταμού για την πρεμιέρα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Πηνειού. Επρόκειτο για μια θριαμβευτική πρεμιέρα, η οποία γέμισε με μελωδίες και πληθώρα δραστηριοτήτων την όχθη του ποταμού σύμβολο για την Λάρισα.

Πρώτη ημέρα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άνοιξε με πολλή…φασαρία από το σύνολο των κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας και με συναυλίες με την Φωτεινή Βελεσιώτου, τον ράπερ Blody Hawk και την Evita and the Va Boys.

Σήμερα , Τετάρτη 21 Ιουνίου στην Κεντρική Σκηνή στις 22:00, έρχεται ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς της χώρας μας, για να παρουσιάσει μια μουσική παράσταση στηριγμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του, αλλά και τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών, με τον ιδιαίτερο τρόπο που το κάνει στην τηλεοπτική του εκπομπή, το «Μουσικό Κουτί».

Ο τίτλος της παράστασης «Ένα φως αναμμένο», προέκυψε από την τελευταία του δημιουργία, ένα μελαγχολικό αλλά και ελπιδοφόρο λαϊκό τραγούδι με ηλεκτρική κιθάρα και μπουζούκι.

Μαζί του, η Βίκυ Καρατζόγλου, ο Βύρων Τσουράπης και η πολύχρωμη και δυναμική μπάντα του Νίκου Πορτοκάλογλου, οι ”Ευγενείς Αλήτες”.

Στη Σκηνή Β΄ στις 20:00 το Παιδί Τραύμα που η πραγματική του ταυτότητα παραμένει μυστική και πρόσφατα, μετεξελίχθηκε σε μπάντα: Κώστας Γάμμα (μπάσο, φωνητικά), Δημήτρης Γρηγοριάδης (drums – spd sx), Αντώνης Παπαδόπουλος (κιθάρα), Εmi Path (synths, φωνητικά), ΠΤ (φωνή, κιθάρα) έρχονται να καταθέσουν τη δική τους ιδιαίτερη μουσική πρόταση.

Στις 22:00 τα Υπόγεια Ρεύματα υπόσχονται να μας ξεσηκώσουν με τον Γρηγόρη Κλιούμη (φωνή & κιθάρα), τον Τάσο Πέππα (τύμπανα & φωνητικά) και τον Νίκο Γιούσεφ (μπάσο & φωνητικά) και να μας δείξουν γιατί παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα και πιο επίκαιρα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής.

Στη Σκηνή Γ΄ στις 19:30 παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα από το αγαπημένο Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία και στις 21:30 λαϊκορεμπέτικο γλέντι από τους Ανφάν Γκατέ με τους: Δημήτρη Γκόγκο, Θωμά Γκόγκο, Λίνα Αλατζίδου, Θέμη Παπαμηνά.

Το σημερινό πρόγραμμα

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

22:00 Νίκος Πορτοκάλογλου – Βίκυ Καρατζόγλου – Βύρων Τσουράπης & οι Ευγενείς Αλήτες

ΣΚΗΝΗ Β΄

20:00 Παιδί Τραύμα

22:00 Υπόγεια Ρεύματα

ΣΚΗΝΗ Γ΄

19:30 Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία

21:30 Ανφάν Γκατέ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΕ

Εναρξη μετά τις 18:00 Leroy Merlin – DIY Κατασκευές by #HOMISTAS lab

Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος – Super SUMMER!

ΙΕΚ Δήμητρα – Μαγική φωτογραφίας | “Minute to win it” Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Ένα αναμνηστικό από τον Πηνειό μιας άλλης εποχής

Λέσχες Πολιτισμού – Action Painting

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Φτερά μου… τα δικαιώματά μου

Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρώμενων – Τα κοσμήματα και το ψηφιδωτό τους παράδοσης | Χορεύουμε στην όχθη

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Άλλος για τη βάρκα μας…;

Εργαστήρι Καλικατζούρα – Κατασκευές | Θεατρικό παιχνίδι | Μουσικοκινητική | Παιχνίδι Γκρινιάρης

ΚΔΑΠ Πράματα και Θάματα – Ο παπαγάλος του πειρατή | Διακοσμητικό αερόστατο | Φτιάχνω γλαστράκι… φυτεύω λουλουδάκι

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Κινητικά παιχνίδια | Φυτεύουμε λουλούδια | Η τελεία Peter Reynolds | Μικροί ζωγράφοι | Τσουβαλοδρομίες | Παιχνίδια μνήμης | Facepainting

ΚΔΑΠ Η παρέα μας – Λύσε τον γρίφο και βρες κάτι μοναδικό | Ζωγραφική σε πέτρες | Χορεύουμε στους ρυθμούς του limbo | Τράβα!

Δημιουργική Πόρτα – Οι μύθοι του Πηνειού… Απόλλωνας και Δάφνη

ΚΔΑΠ Τα παιδία παίζει – Ζωγραφίζοντας το καλοκαίρι | Μπαλονοκατασκευές | Junior master chef | Dancing with the kids | Θεατρικό παιχνίδι: Κρυμμένος θησαυρός | Face Painting

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Smart Stars – Χαρακτηριστικά σύμβολα Λονδίνου | Κατασκευή τηλεφωνικού θαλάμου για μολυβοθήκη

Δημοσθένης Χαρούλης “Αίσωπος” – Παραμύθια και δραστηριότητες για παιδιά

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Παραδοσιακά παιχνίδια | Face Painting | Κηπουρική

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Παιχνίδια δημιουργικής γραφής με το “Ζάρι των λέξεων” | Παιχνίδια αλγοριθμικής λογικής και ρομποτικής | Παιχνίδια για την ισότητα των φύλων

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take

ΚΔΑΠ playSTREAM – Μικροί μεγάλοι εν δράσει

Θανάσης Καραμπάλιος & Μάριος Μπόρας – Τα πενάκια του Πηνειού

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Όλος ο κόσμος μια αλυσίδα! Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα κι ενδυναμώνοντας την ισότητα, «συνδεόμαστε» σε ένα κόσμο που όλοι ζουν με γνώμονα την ειρήνη και τη φιλία των λαών!

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Το σπίτι μου

Εναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Η Διαδήλωση

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Ένας Μύλος στο ποτάμι

Project Ιππόκαμπος – Η ιστορία μέσα από τα δικά σου μάτια

Art Gate – Το στέκι των εφήβων | Street batlle dance style | Skill games | Τουρνουά tichu & τάβλι

Ομάδα Έκφραση – Στου ποταμού τις όχθες οδοιπορώ και εξερευνώ, παίΖΩ και δημιουργώ

Εναρξη μετά τις 20:00

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Το καλοκαίρι του Βιβλιοπόντικα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη – Παίζω Πινγκ Πονγκ

Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής – Μαθαίνω για το Παγκράτιο

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Α.Σ. Δίας Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας – Γνωριμία με την ορειβασία και την χιονοδρομία | Τοίχος αναρρίχησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ έναρξη μετά τις 18:00

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

iGem Thessaly – Το οικοσύστημα του ποταμού

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Βιωματικό εργαστήρι για παιδιά “Κόκκινοι Γίγαντες, Λευκοί Νάνοι”

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας – Παιχνίδια του Κόσμου

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Έκθεση με Προσωπικά Portfolio

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Φωτογραφίζοντας με μια Camera Obscura | Εισαγωγή στη φωτογραφία | Matchbox Pinhole Camera Project | Ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Λαρισαίων – Διαδραστικό εργαστήρι προγραμμάτων CLEVER CITIES & AdaptInGR

Olympus Lodge – Δάσκαλος μας το άλογο και η φύση

Εναρξη μετά τις 19:00

Musica Radio – Live open air studio

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας – Ερασιτεχνική αστρονομία | Αστροβραδιά

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ – Ενημέρωση για την Ασφαλή Οδήγηση | ρτοσκευάσματα

Cineπαρμένος – Περιβάλλον και αλληλεγγύη

Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών – Παροχή Α΄ βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις (αντιμετώπιση παθολογικών περιστατικών)

Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας ΕΠΑΨΥ – Διαγενεακή αλληλεγγύη

Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών – Επίσταξη (ρινορραγία) | Ακινητοποίηση θύματος και τοποθέτηση αυχενικού κολάρου.

