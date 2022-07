Κι όμως, άστρα σου επηρεάζουν ακόμη και τον τρόπο που φιλάς. Γι αυτό και στο φιλί με κάποιους ταιριάζεις περισσότερο και με κάποιους λιγότερο, ενώ το κάθε ζώδιο έχει ένα δικό του χαρακτηριστικό τρόπο στο πως φιλάει.

Κριός: Σου αρέσει να δίνεις πολλά πεταχτά φιλιά στο στόμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα προτιμάς από τα γαλλικά.

Ταύρος: Επενδύεις στο φιλί. Του δίνεις χρόνο και πάθος.

Δίδυμος: Φιλάς ωραία αλλά μόνο όταν έχεις κέφια. Όταν δεν έχεις, δε φιλάς καθόλου.

Καρκίνος: Θα μπορούσες να φιλιέσαι με το σύντροφό σου στην αιωνιότητα.

Λέων: Φιλάς για καλημέρα, φιλάς για καληνύχτα, αισθάνεσαι τη βαρύτητα της πράξης μέσα στη σχέση.

Παρθένος: Απλά φιλιέσαι, φυσιολογικά και όταν το αισθάνεσαι χωρίς κρεσέντα και δίχως τσιγκουνιές.

Ζυγός: Φιλιέσαι με πάθος μόνο σε ιδιωτικούς χώρους.

Σκορπιός: Φιλιέσαι με πάθος παντού αλλά αν ήταν στο χέρι σου θα ήθελες να σου φιλούν τα πόδια.

Τοξότης: Eνσαρκώνεις τη φράση “Φίλησέ με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι”.

Αιγόκερως: Αν μπορούσες θα φιλιόσουν μόνο όταν κάνεις σεξ.

Υδροχόος: Προτιμάς να φιλάς το σύντροφό σου στα μάγουλα και στο μέτωπο.

Ιχθείς: You are the best kisser!