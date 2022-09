Η μουσική δεν θα μπορούσε να λείπει από τη φετινή 9η διοργάνωση του Μύλου Παραστατικών Τεχνών με θεματικό άξονα τη ΣΥΝΘΕΣΗ!

Οι Souled Out έρχονται για πρώτη φορά στη Λάρισα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ που συνδιοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δ. Λαρισαίων και το ΣΜουΘ, για μια μοναδική συναυλία στη δροσιά του θερινού κινηματογράφου Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής” στον Μύλο του Παππά, υποσχόμενοι στο κοινό ένα τεράστιο πάρτι, με καινούργιο δίσκο και το πιο χορευτικό soul, funk και disco πρόγραμμα!

Το πενταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, μετά τα single τους “Let Me In Your Heart” και “Madness”, παρουσιάζουν τραγούδια από το πρώτο τους επερχόμενο άλμπουμ και υπόσχονται να μη σε αφήσουν να κάτσεις στην καρέκλα σου!

Οι Souled Out δημιουργήθηκαν το 2013 μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη soul / r'n'b μουσική και έκτοτε εξερεύνησαν κάθε στέκι και venue με τη μουσική τους, αλλά και κάθε πτυχή της soul στα jamming sessions της μπάντας.

Μέσα στο αλλόκοτο 2020 αποφάσισαν να αποτυπώσουν τις δημιουργικές συνθέσεις της μπάντας στον πρώτο τους δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Sunny Side Up και με τη συγκλονιστική φωνή της frontwoman τους Αλεξάνδρας Σιετή, μας αποκαλύπτει τις διάφορες μουσικές του πτυχές μέσα από κάθε single που κυκλοφορεί.

Ημερομηνία: Σάββατο 24/09/22

Ώρα: 21:00

Χώρος: Θερινός κινηματογράφος “Μπαρμπής Βοζαλής”

Είσοδος: 2 ευρώ

Προπώληση: Connectiva, Βενιζέλου 133, καθημερινά 10:00-13:00 και στον χώρο της συναυλίας από τις 20:15.